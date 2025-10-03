Toyota annonce des changements au sein de la direction de TFS
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 12:15
Alec Hagey, vice-président principal et chef de l'exploitation, assume le rôle de conseiller exécutif du président.
Dans le cadre de ce poste nouvellement créé, M. Hagey mettra à profit sa connaissance approfondie des organisations TFS et Toyota Motor North America pour diriger plusieurs projets stratégiques de haut niveau.
Tellis Bethel, président et chef de la direction de Toyota Financial Savings Bank (TFSB), demeure chef de la direction de TFSB et ajoute des responsabilités en tant que chef de la direction financière de Toyota Motor Credit Corporation (TMCC) et de Toyota Financial Services International Corporation (TFSIC).
James Schofield, directeur financier de TMCC, assume le rôle de président de Toyota Financial Savings Bank.
Briana Nelson, vice-présidente des ventes du groupe, assume le rôle élargi de vice-présidente des ventes et du marketing du groupe.
Ces changements entrent en vigueur immédiatement.
A lire aussi
-
Le Royaume-Uni est en état "d'alerte maximale" vendredi pour assurer la sécurité d'une communauté juive britannique profondément inquiète, au lendemain de l'attaque contre une synagogue à Manchester, en Angleterre, dans laquelle deux personnes ont été tuées et ... Lire la suite
-
Renault a indiqué vendredi à l'AFP n'avoir encore pris "aucune décision" sur ses effectifs, après publication d'informations de presse évoquant 3.000 suppressions de postes dans le monde, y compris à son siège à Boulogne-Billancourt, mais confirme mener "des réflexions" ... Lire la suite
-
L'armée israélienne a intercepté vendredi le dernier navire d'une flottille transportant de l'aide qui tentait de rallier Gaza en dépit du blocus, un jour après avoir immobilisé la plupart des bateaux et détenu quelque 450 militants, dont la militante suédoise ... Lire la suite
-
Le Hamas a indiqué vendredi qu'il avait besoin de davantage de temps pour examiner le plan présenté par Donald Trump visant à mettre fin à près de deux ans de guerre dans la bande de Gaza. Le président américain avait donné mardi au mouvement islamiste palestinien ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer