Toyota a vendu 185 748 véhicules aux États-Unis en septembre
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 18:34
Les ventes de véhicules électrifiés pour le mois ont totalisé 85 092 véhicules, soit une hausse de 8,1 % en volume et de 3,6 % en taux de vente quotidien (DSR), ce qui représente 45,8 % du volume total des ventes.
La division Toyota a enregistré des ventes de 158 959 véhicules en septembre, en hausse de 13,4 % en volume et de 8,7 % en termes de DSR.
La division Lexus a enregistré des ventes de 26 789 véhicules en septembre, soit une hausse de 19,4% en volume.
' Alors que nous nous préparons pour la prochaine génération de RAV4, le modèle actuel demeure l'un des favoris des clients. Notre stratégie de groupes motopropulseurs à voies multiples est également à l'origine d'une croissance constante, les véhicules électrifiés représentant près de 50 % de nos ventes' a déclaré Andrew Gilleland, vice-président principal de Toyota Motor North America.
A lire aussi
-
L'avenir "est mort", "ça va fermer", la production "va disparaître": devant l'usine automobile historique de Poissy (Yvelines), dernière à produire des voitures en Ile-de-France, les salariés de Stellantis sont convaincus de sa disparition prochaine. Aux portiques ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza, qui se trouve au large de l'Egypte, poursuit sa route mercredi, après que les organisateurs ont accusé Israël de "manoeuvres d'intimidation". Plusieurs gouvernements européens ont appelé la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,90% mercredi, portée par la perspective d'un accord commercial entre Washington et le secteur pharmaceutique et par le rebond d'ArcelorMittal dans le sillage d'un projet européen sur la protection de l'acier. L'indice ... Lire la suite
-
De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache ont éclaté mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi soir, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer