Toyota a présenté en première mondiale le nouveau Hilux à Bangkok
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 14:50
Pour les modèles à destination du Japon le lancement est prévu pour la mi-2026.
Avec le nouveau Hilux, Toyota accélérera encore l'approche multi-voies en développant un modèle FCEV en plus des modèles diesel et BEV annoncés aujourd'hui. Le modèle FCEV devrait être introduit en Europe et en Océanie à partir de 2028.
Ce modèle Hilux est équipé d'une batterie lithium-ion d'une puissance électrique totale de 59,2 kWh.
Simon Humphries, Chief Branding Officer, a déclaré: Toyota entretient un partenariat étroit avec la Thaïlande depuis plus de 60 ans. Grâce au fort soutien du gouvernement thaïlandais, de nos partenaires et de nos clients, la Thaïlande est devenue une plaque tournante de la production, de l'innovation et surtout de la collaboration'.
