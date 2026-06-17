“Toy Story 5” aborde les tensions liées à la technologie et les difficultés des préadolescentes

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* Le film met en scène Bonnie, confrontée à la pression de ses camarades qui la poussent à échanger ses jouets contre une tablette

* Joan Cusack souligne l’importance du point de vue féminin et de la profondeur émotionnelle

* Les analystes du box-office prévoient un week-end d'ouverture record, avec des recettes comprises entre 150 et 175 millions de dollars

par Danielle Broadway

Pour l’actrice Joan Cusack, qui prête sa voix à Jessie, la cow-girl animée de “Toy Story 5” ( DIS.N ) de Disney, il était important que le film raconte une histoire différente, centrée sur les expériences des filles.

« Après tout, nous représentons la moitié de la population », a-t-elle déclaré à Reuters.

Joan Cusack a souligné la valeur des histoires racontées d’un point de vue féminin, affirmant qu’elles **apportent** une profondeur émotionnelle particulière.

“Les histoires de filles sont formidables car elles offrent un point de vue différent. Si elles sont bien menées, elles véhiculent une véritable émotion. Je pense que c’est authentique”, a ajouté l’actrice de “Working Girl”.

Aux côtés de Cusack, Tom Hanks et Tim Allen, figures emblématiques de la franchise, reprennent leurs rôles respectifs des jouets Woody et Buzz l’Éclair.

Dans ce nouvel opus, les jouets sont confrontés à une nouvelle menace: l’essor de l’électronique, qui les remplace de plus en plus dans la vie des enfants.

Au cœur de l’intrigue se trouve Bonnie, une petite fille qui se sent poussée à échanger ses jouets contre une tablette high-tech appelée Lilypad, doublée par Greta Lee, afin de s’intégrer à un groupe de camarades de son cours de danse qui la jugent.

Ce conflit marque le début d’un parcours émotionnel pour Jessie, qui soutient Bonnie tout en s’interrogeant sur sa propre place dans un monde dominé par la technologie.

“Toy Story 5”, réalisé par Andrew Stanton et coécrit par ce dernier et Kenna Harris, est le cinquième volet de la célèbre franchise de Pixar et la suite de “Toy Story 4”, réalisé par Josh Cooley.

Le film devrait enregistrer le meilleur démarrage au box-office américain de toute la franchise, avec un week-end d’ouverture estimé entre 150 et 175 millions de dollars, selon Paul Dergarabedian, responsable de l’analyse des médias chez Rentrak, une société internationale d’analyse et d’études au service de l’industrie du divertissement.

Daniel Loria, vice-président senior chargé de la stratégie de contenu et directeur de la rédaction chez Boxoffice Pro, prévoit lui aussi un démarrage compris entre 150 et 175 millions de dollars. Il a déclaré que “Toy Story 5” pourrait devenir l’un des films les plus rentables de 2026 et potentiellement dépasser les 500 millions de dollars sur le marché américain, établissant ainsi un nouveau record pour la franchise.

La franchise revêt une importance capitale pour Disney, qui s’appuie sur la popularité de ses histoires et de ses personnages pour attirer les visiteurs dans ses parcs à thème, vendre des produits dérivés et fidéliser les abonnés à son service de streaming Disney+. Selon Rentrak, les films “Toy Story” ont généré environ 3 milliards de dollars de recettes au box-office mondial.

Tim Allen a déclaré avoir été surpris par l’émotion profonde que le film lui avait inspirée lors de son premier visionnage.

“C’était terrifiant à regarder en tant qu’adulte”, a-t-il déclaré à Reuters, expliquant que les thèmes du film liés au harcèlement l’avaient profondément ému en tant que père de filles.

Pour Tom Hanks, l’attrait durable de la franchise réside dans la compassion que les jouets éprouvent les uns pour les autres.

“Faire partie de cette équipe – des amis prêts à tout pour s’entraider dès qu’on a besoin d’eux – c’est très fort”, a déclaré le double lauréat d’un Oscar.

“Il n’y a pas de jalousie. Il peut y avoir de la confusion, mais ils veillent toujours les uns sur les autres. Et le fait que ce soit l’histoire de Jessie, qu’elle tende la main et dise: “J’ai besoin de votre aide”, nous sommes là pour elle.”

“Toy Story 5” sortira en salles vendredi.