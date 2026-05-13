Tower Semi prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse et signe des contrats de 1,3 milliard de dollars pour des puces d'IA

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Tower Semiconductor TSEM.TA a annoncé mercredi des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations et a déclaré avoir décroché des contrats d'une valeur de 1,3 milliard de dollars pour 2027 afin de fournir des puces utilisant la lumière pour transférer des données à haut débit dans des centres de données d'intelligence artificielle.

La forte demande pour ses processeurs analogiques et à signaux mixtes, soutenue par la hausse des investissements dans les centres de données et l'IA, a contribué à rehausser les prévisions trimestrielles du fabricant israélien de puces sous contrat, faisant grimper ses actions cotées aux États-Unis de plus de 17 % en début de séance.

* Les circuits intégrés développés par la société sont utilisés dans un large éventail de secteurs, notamment l'automobile, l'industrie, l'électronique grand public et les communications.

* La société prévoit un chiffre d'affaires de 455 millions de dollars pour le deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 436,4 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Tower Semiconductor a également annoncé avoir signé des contrats dans le domaine de la photonique sur silicium d'une valeur de 1,3 milliard de dollars pour le chiffre d'affaires de 2027 et avoir reçu 290 millions de dollars d'acomptes de la part de ses clients afin de garantir sa capacité de production.

* Elle a ajouté que ses clients s'étaient engagés à passer des commandes plus importantes pour 2028, avec des acomptes supplémentaires dus d'ici janvier 2027.

* “Nous sommes confiants dans notre trajectoire pour atteindre les objectifs de notre modèle financier, à savoir 2,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel et 750 millions de dollars de bénéfice net en 2028,” a déclaré le directeur général Russell Ellwanger.

* Tower a annoncé une hausse de 15 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 414 millions de dollars, dépassant les estimations de 411 millions de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 65 cents par action, contre des estimations de 56 cents.

* En mars, son concurrent GlobalFoundries GFS.O a poursuivi en justice Tower, alléguant que le fabricant de puces israélien avait enfreint 11 brevets liés à la fabrication de puces utilisées dans les smartphones et autres appareils électroniques.