Toutes les écoles iraniennes fermées jusqu'au 20 mars

DUBAI, 5 mars (Reuters) - Les autorités iraniennes ont ordonné la fermeture de toutes les écoles et universités jusqu'à la fin de l'année scolaire, qui s'achève le 20 mars, pour enrayer la propagation du coronavirus, a annoncé jeudi le ministre de la Santé, Saeed Namaki. La République islamique, qui est l'un des pays les plus touchés de la planète, a fait état jeudi de 107 décès, soit 15 de plus que la veille, pour 3.513 cas confirmés. Saeed Namaki, qui s'exprimait à la télévision, a par ailleurs annoncé l'abandon de l'immense opération de dépistage à domicile annoncée dimanche, qui prévoyait la formation de 300.000 équipes. "Notre méthode ne consiste pas à aller chez les gens. Nous pouvons utiliser les moyens de communication numériques et le téléphone. Nous ne voyons donc pas de raison de faire du porte-à-porte", a-t-il expliqué. (Babak Dehghanpisheh, version française Jean-Philippe Lefief)

