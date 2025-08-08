 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tout ce qui brille : Les mineurs d'or gagnent du terrain alors que les contrats à terme sur l'or atteignent des sommets aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 12:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'or augmentent, suivant la hausse des lingots

GOL/

** Les contrats à terme sur l'or américain de décembre

GCv1 ont bondi de 1 % à 3 489,40 $ après avoir atteint le niveau record de 3 534,10 $

** Le rallye a été stimulé par des rapports sur les tarifs douaniers de Washington sur les importations de barres d'or de 1 kg, élargissant l'écart entre les contrats à terme et le marché à terme de New York

** Les principales sociétés minières gagnent - Newmont

NEM.N en hausse de 1,4 % et Barrick Mining B.N en hausse de 1,1 %

** Les mineurs sud-africains Gold Fields GFI.N , AngloGold Ashanti AU.N et Harmony Gold HMY.N augmentent de 1 % à 1,3 %

** Les mineurs canadiens Agnico Eagle Mines AEM.N et Kinross Gold KGC.N augmentent chacun d'environ 1 %

Valeurs associées

AGNICO EAGLE MIN
186,630 CAD TSX +0,27%
AGNICO EAGLE MIN
135,765 USD NYSE +0,26%
ANGLOGOLD ASH
58,060 USD NYSE -0,39%
BARRICK MINING
31,770 CAD TSX +1,60%
GOLD FIELDS
26,900 EUR Tradegate +1,51%
GOLD FIELDS SP ADR
31,135 USD NYSE +1,12%
HARMONY GOLD MIN
13,700 EUR Tradegate +2,24%
HARMONY GOLD SP ADR
15,825 USD NYSE -1,34%
KINROSS GOLD
25,820 CAD TSX +0,35%
KINROSS GOLD
18,770 USD NYSE +0,24%
NEWMONT
69,070 USD NYSE +1,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
