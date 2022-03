Tous les regards se portent sur Aquiline Drones (Drone Volt)

Tous les regards se portent sur Aquiline Drones

CHANGEMENT D’OBJECTIF DE COURS

€ 0,08 vs 0,10 -15,9 %

En dépit d’une rentabilité meilleure que prévu, liée à une bonne maîtrise des coûts et à plusieurs éléments exceptionnels, notre valorisation par le DCF est restée inchangée. Nous avons relevé nos prévisions en termes de rentabilité, tablant désormais sur un résultat net à l’équilibre fin 2024. Cependant, l’impact positif de l’amélioration des marges sur la valorisation par le DCF a été compensé par la faiblesse du fonds de roulement en 2021 liée à l’augmentation des stocks de produits finis. Le potentiel de hausse pourrait être conforté par un succès de l’introduction en bourse d’Aquiline Drones (programmée en 2022). En effet, l’opération pourrait apporter suffisamment de liquidités au groupe américain pour lui permettre d’exécuter les contrats déjà signés avec Drone Volt, ces derniers prévoyant la livraison de 400 H2, de 200 H10 et de 500 H20 pour une valeur totale en théorie supérieure à 10m€. En outre, un éventuel succès commercial de Linedrone, dont la mise sur le marché est prévue pour cette année, pourrait soutenir le titre. Nos prévisions actuelles intègrent la vente de 3 Linedrones.

CHANGEMENT D’EPS

2022 : € 0,00 vs -0,01 ns

2023 : € 0,00 vs 0,00 ns

Comme il a été mentionné précédemment, la rentabilité a été meilleure que prévu. Malgré la très forte progression du chiffre d’affaires, les opex sont restés globalement stables par rapport à 2021. Les salaires, qui pèsent pour 33% de l’ensemble, ont même diminué d’une année sur l’autre. On notera également la présence de quelques éléments exceptionnels favorables : un résultat exceptionnel de 900k€ lié au décès de l’ancien PDG de Drone Volt, la faiblesse de la charge d’intérêt découlant du désendettement réalisé et une charge fiscale représentant pratiquement 50% de l’EBIT négatif. Les amortissements ont également été inférieurs à nos prévisions, ne représentant au S2 que 50% de leur montant comptabilisé au S1. Compte tenu de l’ensemble de ces facteurs, à -1,257m€, le résultat net a été solide et largement supérieur à notre prévision. L’impact en termes de BPA n’a été que marginal.

CHANGEMENT DE NAV

€ 0,15 vs 0,18 -17,1 %

L’ANR a été pénalisé par l’évolution de la trésorerie de Drone Volt. Dans nos précédentes estimations, les fonds perçus de la vente de 50% d’Aerialtronics prenaient la forme de cash et conduisaient à une forte augmentation de la trésorerie nette. Cependant, la cession a été réalisée via une obligation convertible d’Aquiline Drones censée être convertie une fois l’introduction en bourse réalisée. De fait, l’ANR a été affecté par l’écart en termes de cash lié à cette opération. En outre, nous n’avions pas anticipé un fonds de roulement négatif, avoisinant -6m€, à l’origine également de la trésorerie nette plus faible que prévu à fin 2021. Si Aquiline Drone devait réaliser son introduction en bourse, l’obligation convertible serait convertie et la trésorerie de Drone Volt pourrait s’améliorer rapidement.