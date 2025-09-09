Tourmaline s'envole après l'acquisition de la société par Novartis pour 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** Les actions de la société de biotechnologie Tourmaline TRML.O s'envolent de 56,6% à 47,3 dollars avant bourse, après que Novartis NOVN.S ait annoncé qu'elle allait acquérir la société dans le cadre d'une transaction en numéraire de 1,4 milliard de dollars

** NOVN paiera 48 $ par action, ce qui représente une prime de 59 % par rapport à la dernière clôture de TRML à 30,18 $

** À la clôture de lundi, TRML est évaluée à 775,4 millions de dollars selon les données compilées par LSEG

** La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre, TRML deviendra une filiale indirecte à part entière de NOVN

** TRML se concentre sur le développement du pacibekitug, une thérapie ciblée ayant le potentiel de réduire l'inflammation systémique, comme option de traitement des maladies cardiovasculaires athérosclérotiques

** Jusqu'à la dernière clôture, TRML a progressé de 48,8 % depuis le début de l'année, alors que l'indice Nasdaq Biotechnology Index .NBI a augmenté de 11,4 %.