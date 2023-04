Tourisme : les valeurs à acheter pour profiter de la reprise

Les conseils du Revenu sur des valeurs du tourisme dans un contexte économique difficile. (© DR)

L’année 2023 se présente sous les meilleurs auspices pour le secteur. Mais des menaces sont toujours présentes.

S'il est bien un secteur qui profite de la levée des contraintes imposées durant la pandémie, c'est, sans surprise, le tourisme.

Selon une récente étude Ascott, voyager reste une priorité pour les Français cette année, même en pleine période de hausse des prix. Mais dans ce contexte économique particulier, les vacanciers repensent leur manière de voyager. Selon cette étude, près de 15 % consacreront un plus petit budget à leurs vacances que les années précédentes. Ils dépenseront environ 1.705 euros en moyenne. Sans surprise ce sont les trajets et l’hébergement, qui seront toujours des postes de dépenses les plus significatifs pour les vacanciers.

Question destination, 36% des Français souhaitent rester dans l’Hexagone contre 19% qui ont pour projet de partir plus loin. Enfin, près de 14% des Français envisagent de partir plus longtemps que les années précédentes.

En Bourse, presque tous les acteurs du secteur ont déjà pu profiter de la reprise. Parmi la petite dizaine de valeur du secteur cotée à Paris, certaines sont encore à privilégier et d’autres sont à éviter. Revue de détail.

Accor

Pour l’instant, le redémarrage de l’activité touristique ne semble pas contrarié par les préoccupations économiques (inflation, prix de l’énergie, pénurie de main-d’œuvre).

En 2022, le numéro un européen de l'hôtellerie , qui possède des