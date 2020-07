Tourisme : les Français vont-ils sauver les vacances d'été ?

Nos conseils sur six valeurs du secteur «tourisme et loisirs». (© DR)

Le secteur va pâtir d'une chute historique du nombre de touristes internationaux. Mais un boom du tourisme intérieur est à prévoir. Dans ce contexte, nous recommandons deux actions à l'achat et quatre à la vente.

Après quasiment trois mois d'hibernation, le secteur du tourisme sort progressivement la tête de l'eau. Globalement, les voyages en dehors de l'espace Schengen sont redevenus possibles à partir du 1er juillet sur le principe de réciprocité.

D'après l'étude la plus récente réalisée par l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), 22% du total des destinations dans le monde commencent à assouplir les restrictions, contre à peine 3% le 18 mai.

Mais 65% des pays concernés maintiennent encore leurs frontières fermées. Les flux touristiques internationaux devraient ainsi diminuer de 39% en Europe cette année, selon une étude de Natixis.

Les compteurs s'affolent

Selon l'OMT, le tourisme mondial a déjà plongé de 22% depuis le 1er janvier et il pourrait même chuter de 58 à 78% cette année. En 2009, après le déclenchement de la crise des subprimes, le recul avait été de «seulement» 4,2%.

La pandémie devrait donc effacer cinq à sept ans de croissance pour le tourisme international. Et les compteurs s'affolent. Dans une note récente, l'ONU évalue un manque à gagner compris entre 1.200 et 3.300 milliards de dollars en fonction de la durée de l'épidémie, soit entre 1,5 et 4,2% du PIB mondial.

En France, la pandémie de Covid-19 a entraîné un arrêt brutal de toutes les branches d'activité liées au tourisme, de mi-mars à début mai. Mais après ces trois mois