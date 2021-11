Tourisme : faut-il profiter de la légère embellie du secteur ?

Découvrez nos conseils sur cinq valeurs du secteur. (© DR)

Le tourisme retrouve quelques couleurs. Mais l’amélioration ne se traduit pas encore sur l’évolution des cours des principaux titres côtés à Paris. Nos conseils sur les actions Accor, Compagnie des Alpes, Pierre et Vacances, Trigano et Voyageurs du Monde.

Le secteur du tourisme sort progressivement la tête de l’eau. Cet été, les chiffres de la fréquentation touristique ont montré des signes de rebond.

Comme l’an dernier, l’Hexagone a pu compter sur un soutien de la demande domestique sachant que chaque année près de 60% des recettes touristiques émanent des touristes français. Les dirigeants redeviennent confiants pour la fin de l’année.

Avec la large couverture vaccinale, l’application du pass-sanitaire et la fin des restrictions, les vacances de la Toussaint semblent marquer un tournant vers ce «retour à la normale» tant attendu. Mais l’apport de touristes internationaux reste encore mince.

Retour des étrangers ?

Selon Atout France, les recettes provenant des voyageurs étrangers en juillet 2021 ont cru de 21,3% par rapport à juillet 2020. Mais elles demeurent encore inférieures de 34,2% par rapport à celles affichées en juillet 2019. Les disparités territoriales perdurent. Paris et les grandes métropoles restent boudées par les touristes nationaux tandis que la demande se concentre sur le littoral et la montagne.

Enfin le tourisme d'affaires, de plus en plus perçu comme couteux, mauvais pour l'environnement et inefficace, est en déclin. Quoiqu’il en soit, l’assouplissement des contraintes sanitaires restera le premier catalyseur à une amélioration du tourisme mondial.

Les États-Unis viennent de lever des