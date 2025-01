Tour Eiffel: lève 598,8 ME pour son augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - La Société de la Tour Eiffel annonce la levée de 598,8 millions d'euros dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.



'La réalisation de l'Augmentation de Capital est rendue possible grâce à la participation de notre actionnaire majoritaire, le groupe SMABTP, qui souscrit les actions non souscrites à l'issue de la période de souscription, conformément à l'engagement qu'il avait pris', indique la société.



A l'issue de la période de souscription, la demande totale a porté sur 61 157 007 actions nouvelles, soit un taux de souscription de 52,6 %.



Le montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission incluse) s'élève ainsi à 598 837 869,70 euros et se traduit par l'émission de 116 279 198 actions nouvelles à un prix de souscription de 5,15 euros par action nouvelle (soit 5,00 euros de nominal et 0,15 euro de prime d'émission).







Valeurs associées TOUR EIFFEL 5,08 EUR Euronext Paris 0,00%