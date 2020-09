Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tour de France-Aucun coureur positif au COVID-19 Reuters • 08/09/2020 à 12:36









PARIS, 8 septembre (Reuters) - Les coureurs cyclistes qui ont subi lundi un dépistage au COVID-19 sont tous négatifs et seront donc autorisés à prendre le départ de la 10e étape du Tour de France, ont annoncé mardi à Reuters les organisateurs de l'épreuve cycliste. Quatre membres d'équipe appartenant à des formations différentes ont en revanche subi un dépistage positif et devront quitter le Tour, a dit Amaury Sport Organisation. Les organisateurs ont décidé avant le départ que toute équipe présentant deux cas positifs au nouveau coronavirus serait exclue. (Julien Prétot, version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.