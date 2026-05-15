Tour d'horizon du crédit privé : temps d'arrêt et dépréciation

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Les fonds de crédit privés ont commencé à déprécier leurs portefeuilles de prêts, reconnaissant ainsi les inquiétudes des investisseurs quant à la qualité du crédit et le climat général du marché face aux bouleversements liés à l'intelligence artificielle.

Une analyse réalisée par Reuters des documents déposés par 14 grandes sociétés de développement commercial (BDC), qui accordent des prêts sur les marchés privés principalement aux petites entreprises, a révélé des dépréciations généralisées des portefeuilles de crédit privé au premier trimestre.

Le ratio global entre la juste valeur et le coût a baissé de 103 points de base pour s'établir à 98,55 % à la fin mars, laissant les investissements évalués à environ 1,2 milliard de dollars en dessous du coût amorti. Les gestionnaires ont attribué une partie de la pression à l'élargissement des spreads à l'échelle du marché plutôt qu'à la seule détérioration de la situation des emprunteurs, mais les chiffres soulignent les inquiétudes des investisseurs concernant les perturbations liées à l'IA pour les emprunteurs du secteur des logiciels, les créances non productives et la pression sur les rachats.

L'étude a révélé des baisses significatives de la juste valeur des prêts chez CION CION.K , Ares ARCC.OQ , Blackstone Secured Lending BXSL.N et Goldman Sachs BDC GSBD.K .

Par ailleurs, les données de MSCI ont montré que plus d'un dixième des prêts de crédit privé ont été dépréciés d'au moins 50 %, un niveau que MSCI qualifie généralement de signe de graves difficultés ou de risque de restructuration.

Selon l'indice, les difficultés se concentrent sur les fonds de dette privée de plus petite taille, où 13 % des prêts ont été évalués à moins de 50 cents pour un dollar.

Signe des pressions de financement persistantes chez les BDC, Blue Owl a enregistré une chute de 95 % des nouveaux investissements dans son plus grand fonds de crédit destiné aux investisseurs particuliers, le Blue Owl Credit Income Fund n'ayant accepté que 26,4 millions de dollars de souscriptions le 1er mai, contre 480 millions de dollars à la même période l'année dernière.

HSBC a déclaré vendredi qu'elle restait engagée dans ses investissements en crédit privé, après un article précédent du Financial Times indiquant que la banque avait suspendu un plan de 4 milliards de dollars visant à investir dans ses propres fonds de crédit privé. Cette annonce fait suite à la divulgation par HSBC d'une perte de 400 millions de dollars liée à la faillite de la banque britannique Market Financial Solutions, une banque relais qui a fait faillite lorsqu'il a été découvert qu'il avait donné des actifs en garantie à plusieurs prêteurs simultanément.

Le fonds de crédit privé de Goldman Sachs a enregistré une baisse de 3,7 % de sa valeur au cours du premier trimestre en raison d’une augmentation des pertes latentes, tandis que le géant des marchés privés KKR a déclaré qu’il prévoyait d’injecter 300 millions de dollars dans FS KKR Capital alors que les pertes et les problèmes de crédit s’accumulent au sein de ce fonds de crédit privé.

Le Financial Times a rapporté mercredi que l'Autorité de conduite financière britannique avait discuté d'une refonte des obligations de déclaration avec les principaux groupes de crédit privé, signe que les régulateurs s'efforcent d'améliorer la transparence autour du crédit privé.

Ces discussions ont impliqué des sociétés telles qu'Apollo, Blackstone, Carlyle, Goldman Sachs Asset Management et KKR, dont certaines ont déjà accepté de leur plein gré de fournir des données à la Banque d'Angleterre dans le cadre d'un test de résistance des secteurs mondiaux du capital-investissement et du crédit privé.