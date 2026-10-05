Tour d'horizon du crédit privé : les rachats de Blue Owl s'atténuent, mais les risques liés au secteur technologique et au refinancement persistent

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Les demandes de retrait au titre du fonds phare de crédit privé non coté de Blue Owl Capital,

OWL.N , ont de nouveau reculé au troisième trimestre, ce qui indique que la pression sur les rachats s'atténue sur certaines parties du marché américain, même si des tensions persistent dans certains véhicules et que des risques de refinancement se profilent.

Les investisseurs ont cherché à retirer 4,2 milliards de dollars des deux fonds de crédit privés non cotés de Blue Owl au cours du trimestre, contre 4,7 milliards au deuxième trimestre et un record de 5,4 milliards au premier.

Les demandes de rachat au sein de Blue Owl Credit Income Corp. (OCIC), dont l’actif s’élève à 35,1 milliards de dollars, ont reculé à 16,8 % des parts, contre 18,8 % auparavant. Blue Owl a précisé que la plupart de ces demandes correspondaient à des investisseurs qui renouvelaient des demandes de rachat non satisfaites précédemment, plutôt qu’à de nouvelles demandes de retrait.

La situation était plus morose chez Blue Owl Technology Income Corp. (OTIC), spécialisée dans les technologies, où les investisseurs ont cherché à retirer 1,1 milliard de dollars, soit 39 % des parts, contre 38,1 % au trimestre précédent.

La tendance générale aux États-Unis semble néanmoins plus encourageante. Le fonds GS Credit de Goldman Sachs GS.N , d’une valeur de 18,2 milliards de dollars, a enregistré des demandes de rachat représentant 2 % des actions, contre 3,2 % au deuxième trimestre, tout en générant environ 400 millions de dollars d’entrées brutes.

Glenn Schorr, analyste chez Evercore, a déclaré que le défi le plus persistant pour les sociétés de développement d’entreprises non cotées (BDC) pourrait désormais résider dans la faiblesse des nouvelles souscriptions, car les prêts directs pourraient mettre du temps à regagner la faveur des clients et des conseillers en gestion de patrimoine.

En dehors des États-Unis, cependant, les tensions de liquidité se sont intensifiées.

La société australienne Metrics Credit Partners, qui gère environ 40 milliards de dollars australiens (28 milliards de dollars), a gelé les rachats dans certains fonds non cotés après que l’auditeur KPMG a refusé de certifier les comptes annuels de trois véhicules cotés.

Metrics a indiqué que KPMG contestait certaines hypothèses figurant dans les états financiers préliminaires, notamment l’évaluation des investissements en actions immobilières commerciales non cotées.

L’autorité australienne de régulation des entreprises a déclaré qu’elle surveillait de près le secteur après avoir précédemment émis des avertissements concernant les pratiques en matière d’évaluation, de liquidité, de gouvernance et de transparence.

Alors même que la pression sur les rachats s’atténue sur certaines parties du marché américain, les prêteurs anticipent un autre défi potentiel: le refinancement.

Les dirigeants de Blue Owl ont indiqué aux analystes "sell-side" que la performance du portefeuille de logiciels était restée globalement stable, mais que le risque de refinancement pourrait prendre de l’importance à mesure que les prêts arriveront à échéance, notamment vers 2028.

Chez Blue Owl Technology Finance Corp., les créances non productives liées aux logiciels représentaient 0,1 % de la juste valeur et 0,6 % du coût d’acquisition, tandis que la croissance médiane du chiffre d’affaires et les marges de flux de trésorerie disponibles étaient restées stables depuis quatre trimestres, selon Truist Securities.

La direction de Blue Owl a indiqué que les emprunteurs les plus solides devraient être en mesure de prolonger leurs prêts à des conditions plus strictes, tandis que les emprunteurs les plus fragiles pourraient devoir réduire considérablement leur endettement ou, à terme, voir leurs actifs vendus ou cédés aux prêteurs.