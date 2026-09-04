Tour d'horizon du crédit privé : les dépréciations sur les logiciels et le carnet de rachats de Blackstone

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Selon une analyse de Reuters, la valeur des portefeuilles de crédit privé américains a continué de baisser en dessous de leur coût comptable au premier semestre 2026, en raison de l’élargissement des écarts de marché et de l’apparition de difficultés chez certains emprunteurs, notamment dans le secteur des logiciels.

Cette analyse , réalisée à partir des documents réglementaires déposés par 44 sociétés de développement des entreprises (BDC) américaines, qui accordent principalement des prêts aux petites et moyennes entreprises, a montré que la juste valeur combinée de leurs investissements s'élevait à 92,88 milliards de dollars au 30 juin, contre un coût comptable ou un coût amorti de 95,19 milliards de dollars.

À la fin de l’année 2025, la juste valeur s’élevait à 95,82 milliards de dollars contre un coût de 96,54 milliards de dollars, ce qui montre que les BDC réévaluaient davantage de prêts.

Alors que la plupart des dépréciations généralisées ont eu lieu au premier trimestre, les pertes enregistrées au deuxième trimestre par plusieurs BDC de premier plan se sont concentrées sur un nombre relativement restreint d’emprunteurs.

“Dans l’ensemble, l’évolution reste modeste, mais les moyennes globales peuvent masquer la réalité, à savoir la dispersion. Cet écart croissant est le fait d’une minorité d’emprunteurs, tels que les entreprises horizontales de logiciels et de services surendettées et fortement exposées à l’IA, tandis que la majeure partie du portefeuille se maintient proche de la valeur nominale,” a déclaré Anant Kumar, stratège en investissement mondial chez Benefit Street Partners.

“La question pour le second semestre n’est pas de savoir si la moyenne dérivera encore de 50 points de base, mais si cette queue de distribution continuera de s’allonger,” a-t-il ajouté.

DEMANDES DE RACHAT

Par ailleurs, le fonds phare de crédit privé de Blackstone,

BX.N , a reçu au cours du troisième trimestre des demandes de rachat représentant environ 10 % de ses parts en circulation, un chiffre pratiquement inchangé par rapport aux trois mois précédents. Selon les analystes, ces demandes provenaient en grande partie d’investisseurs qui renvoyaient des ordres qui n’avaient pas été entièrement honorés auparavant.

Le Blackstone Private Credit Fund (BCRED), doté de 77,2 milliards de dollars, a reçu environ 4,3 milliards de dollars de demandes de rachat , contre 4,5 milliards au deuxième trimestre. Le fonds a indiqué qu’il rachèterait des parts équivalentes à 5 % de sa valeur liquidative, soit sa limite trimestrielle.

BCRED a honoré environ la moitié des demandes du trimestre précédent, laissant environ 2,3 milliards de dollars en attente. Une part importante de ce montant a fait l’objet d’une nouvelle demande de rachat au troisième trimestre, a précisé le fonds.

Ce report complique l’évaluation de l’aggravation éventuelle de la pression sur les rachats.

TD Cowen estime que l’arriéré représente environ la moitié des demandes du troisième trimestre, ce qui implique que les nouvelles demandes ont diminué de moitié par rapport au deuxième trimestre. RBC Capital Markets a également indiqué qu’elle continuait de considérer le deuxième trimestre comme le pic probable de la demande de rachat au sein des BDC non cotées.

BCRED a enregistré des sorties nettes d’environ 3 % de la valeur liquidative depuis le début du troisième trimestre, les souscriptions, représentant environ 2 % de la valeur liquidative, ayant partiellement compensé la limite de rachat de 5 %. Le fonds a attiré près de 750 millions de dollars de nouvelles souscriptions.

Les sorties de capitaux provenant d’autres véhicules ont également montré des signes de modération. Le Cliffwater Corporate Lending Fund a indiqué que les demandes avaient légèrement reculé, passant de 17 % à 16 % de la valeur liquidative.

La pression persistante sur les véhicules axés sur la gestion de patrimoine contraste avec la reprise de la levée de fonds auprès des investisseurs institutionnels. Goldman Sachs a indiqué que la levée de fonds mondiale dans le crédit privé avait rebondi au deuxième trimestre, les fonds institutionnels représentant plus de 85 % des actifs sous gestion dans ce secteur.

La levée de fonds mondiale dans le crédit privé a totalisé 33 milliards de dollars au troisième trimestre jusqu’au 25 août, ce qui place cette période en bonne voie pour atteindre, voire dépasser, les 45 milliards de dollars levés un an plus tôt, a déclaré Goldman.

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