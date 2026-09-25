Tour d'horizon du crédit privé : les acheteurs sur le marché secondaire offrent aux investisseurs des fonds une liquidité à des décotes importantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les investisseurs de certains des plus grands fonds de crédit privés non cotés se voient proposer une nouvelle voie d'accès à la liquidité, des acheteurs sur le marché secondaire proposant des offres d'achat à des décotes à deux chiffres par rapport aux valeurs nettes d'actif déclarées.

Cox Capital Partners a lancé cette semaine des offres publiques d'achat sur les actions de classe I du Blackstone Private Credit Fund et du HPS Corporate Lending Fund, après que les programmes de rachat du troisième trimestre de ces deux véhicules ont été sursouscrits.

BCRED a reçu des demandes de rachat équivalentes à environ 10 % des actions en circulation et HPS à environ 11,5 %, alors que leurs programmes de rachat gérés par les fonds visent généralement des rachats trimestriels d’environ 5 %.

Cox propose 20,65 dollars par action BCRED, soit une décote de 12,5% par rapport à la valeur liquidative du fonds au 31 août (23,60 dollars), et 20,17 dollars par action HPS, soit une décote de 17,5% par rapport à sa valeur liquidative au 31 juillet (24,45 dollars).

Ces offres offrent aux actionnaires à la recherche de liquidités immédiates une alternative à l’attente des rachats trimestriels effectués par les fonds, bien qu’à une décote par rapport à la VNI publiée.

Les offres initiales portent sur un montant maximal de 20 millions de dollars d’actions dans chaque fonds, bien que Cox se soit réservé le droit d’acheter des actions supplémentaires conformément aux conditions de l’offre publique d’achat.

Ces offres interviennent alors que la pression sur les rachats dans les fonds de crédit privés non cotés semble s’atténuer, même si d’importants arriérés subsistent.

Le Strategic Income Fund d’Ares Management ( ARES.N ), d’une valeur de 22,7 milliards de dollars, a reçu au troisième trimestre des demandes de rachat équivalentes à 13,1% des parts, contre 14,4% au trimestre précédent.

Le fonds a indiqué qu’une grande partie de cette demande provenait d’investisseurs qui renouvelaient des demandes de rachat précédemment non satisfaites, tandis que la nouvelle demande nette de rachat représentait environ 3% de la valeur liquidative.

Le fonds Debt Solutions BDC d’Apollo a enregistré des demandes équivalentes à 14,7% des parts, contre 16,8% auparavant, tandis que le North Haven Private Income Fund de Morgan Stanley a vu ses demandes reculer légèrement, passant de 11,6% à 11,4%. Les deux fonds ont précisé qu’une grande partie des dernières demandes provenait d’investisseurs qui renvoyaient des demandes antérieures non satisfaites.

Les données à l’échelle du secteur vont dans le même sens.

Selon Robert A. Stanger & Co., sur les 13 BDC non cotées dont les actions sont évaluées à leur valeur liquidative (VL), les demandes de rachat au troisième trimestre ont totalisé 9,6 milliards de dollars, soit 10,1% de la VL estimée au titre des offres publiques de rachat, contre 11,2% au deuxième trimestre. Les fonds ont satisfait environ 47% des demandes, laissant 5,1 milliards de dollars non satisfaits.

Le carnet de commandes reste important. Robert A. Stanger a indiqué que huit BDC évaluées à la valeur liquidative, représentant environ 28 milliards de dollars de valeur liquidative estimée, n’avaient pas encore communiqué les résultats de leurs offres publiques de rachat du troisième trimestre, notamment Blue Owl Credit Income Corp et Blue Owl Technology Income Corp. Ces fonds avaient reçu au deuxième trimestre des demandes de rachat équivalentes respectivement à 18,8% et 38,1% de leur valeur liquidative.