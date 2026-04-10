information fournie par Reuters • 10/04/2026 à 11:25

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE EN EUROPE-Accor, Bachem Holding, Smarter Web Company

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés européennes, dont Accor, Bachem Holding et Smarter Web Company.

FAITS MARQUANTS

* Accor ACCP.PA : Berenberg réduit l'objectif de cours à 53 euros contre 55 euros

* Bachem Holding AG BANB.S : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 65 CHF

* Elixirr International Plc ELIX.L : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat

* Banque Nationale de Grèce NBGR.AT : HSBC relève la note de l'action de "hold" à "buy"

* Smarter Web Company Plc SWC.L : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés européennes rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ABB Ltd ABBN.S : UBS relève l'objectif de cours de CHF 54 à CHF 69

* Accor ACCP.PA : Berenberg réduit l'objectif de cours à 53 euros contre 55 euros

* Adidas AG ADSGn.DE : Citigroup relève l'objectif de cours à 277 euros contre 232 euros auparavant

* Ahold Delhaize AD.AS : Barclays relève l'objectif de cours de 38 à 39,5 euros

* Airbus AIR.PA : UBS réduit son objectif de cours à 210 EUR contre 215 EUR

* Airtel Africa AAF.L : Barclays relève l'objectif de cours à 360 pence, contre 350 pence auparavant

* Amadeus AMA.MC : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 64 EUR, contre 70 EUR auparavant

* Amundi SA AMUN.PA : Barclays relève l'objectif de cours de 73 à 76 euros

* Ashmore Group Plc ASHM.L : Barclays réduit l'objectif de cours à 175 pence, contre 180 pence auparavant

* AstraZeneca AZN.L : Citigroup relève l'objectif de cours à 18 000 pence contre 17 000 pence

* Aurubis AG NAFG.DE : Morgan Stanley maintient la note equalweight

* Aurubis AG NAFG.DE : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 151 EUR

* Ayvens SA AYV.PA : UBS réduit l'objectif de cours de 14,5 à 13,4 euros

* Bachem Holding AG BANB.S : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 65 CHF

* BAE Systems BAES.L : UBS relève l'objectif de cours à 2650p contre 2600p

* Befesa SA BFSA.DE : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 37 EUR

* BESI BESI.AS : Citigroup relève l'objectif de cours de 180 à 210 euros

* Boliden BOL.ST : Morgan Stanley maintient la note equalweight

* Boliden BOL.ST : Morgan Stanley maintient son objectif de cours à 484 SEK

* Brunello Cucinelli S.P.A BCU.MI : UBS relève l'objectif de cours de 112 à 114 EUR

* Compass Group Plc CPG.L : Barclays réduit l'objectif de cours à 4200p contre 315500p

* Compass Group Plc CPG.L : Barclays introduit un objectif de cours à 42 $ suite au changement de devise de

transactions des actions ordinaires

* Davide Campari CPRI.MI : UBS relève l'objectif de cours de 6,2 à 6,7 EUR

* DEME DEME.BR : ING passe de "acheter" à "conserver"; abaisse l'objectif de cours de 195 à 182,25 euros

* DWS Group DWSG.DE : Barclays réduit l'objectif de cours à 58 EUR, contre 59 EUR auparavant

* Elixirr International Plc ELIX.L : Berenberg initie la couverture avec une note d'achat

* Elixirr International Plc ELIX.L : Berenberg initie une couverture avec un objectif de cours de 1 060 pence

* Endeavour Mining EDV.L : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 4830p

* Endesa SA ELE.MC : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 31 EUR à 33 EUR

* First Quantum Minerals Ltd FM.TO : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 37,7 $CAN

* Fresnillo Plc FRES.L : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 2400p

* Glencore GLEN.L : Jefferies relève l'objectif de cours de 590 pence à 650 pence

* Glencore Plc GLEN.L : Morgan Stanley maintient son objectif de cours à 610 pence

* Grenergy GREG.MC : Berenberg relève l'objectif de cours de 72 à 136 EUR

* Holcim AG HOLN.S : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Impax Asset Management Group Plc IPX.L : Peel Hunt réduit l'objectif de cours de 225 à 200 pence

* Jungheinrich AG JUNG_p.DE : Berenberg réduit l'objectif de cours à 42 EUR, contre 46 EUR auparavant

* Jupiter Fund Management Plc JUP.L : Barclays relève l'objectif de cours de 145 pence à 155 pence

* KGHM Polska Miedz SA KGH.WA : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 345 PLN, contre 360 PLN auparavant

* Kingfisher KGF.L : Peel Hunt relève l'objectif de cours de 330 à 350p

* Kion Group AG KGX.DE : Berenberg réduit l'objectif de cours à 50 EUR, contre 56 EUR auparavant

* Landis+Gyr Group AG LANDI.S : JP Morgan réduit l'objectif de cours de CHF 61 à CHF 59

* Leonardo S.P.A. LDOF.MI : UBS relève l'objectif de cours de 60 EUR à 64 EUR

* LSEG LSEG.L : JP Morgan relève l'objectif de cours à 13 700 pence contre 13 600 pence

* Maersk MAERSKb.CO : JP Morgan relève l'objectif de cours de 8 000 DKK à 8 100 DKK

* Maisons Du Monde MDM.PA : TP ICAP Midcap place la note et l'objectif de cours sous revue

* MTU Aero Engines AG MTXGn.DE : UBS réduit l'objectif de cours de 400 EUR à 350 EUR

* Banque Nationale de Grèce NBGR.AT : HSBC relève son objectif de cours à 18,45 EUR, contre 13,65 EUR auparavant

* Banque Nationale de Grèce NBGR.AT : HSBC relève la note de l'action de "conserver" à "acheter" auparavant

* Norsk Hydro ASA NHY.OL : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 103 NOK

* Orsted ORSTED.CO : JP Morgan relève l'objectif de cours de 140 DKK à 160 DKK

* Prysmian SpA PRY.MI : UBS relève l'objectif de cours à 135 EUR contre 105 EUR auparavant

* Puma SE PUMG.DE : Citigroup relève l'objectif de cours de 24 à 25 EUR

* Rio Tinto RIO.L : Morgan Stanley maintient l'objectif de cours à 6900p

* Rolls RR.L : UBS réduit l'objectif de cours à 1500p contre 1550p

* Saab AB SAABb.ST : UBS relève l'objectif de cours à 780 SEK contre 760 SEK

* Safran SA SAF.PA : UBS réduit l'objectif de cours à 335 EUR contre 340 EUR

* Saipem SPMI.MI : UBS relève l'objectif de cours de 3,8 à 4,7 euros

* Shell SHEL.L : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 4168p contre 4237p

* Siltronic AG WAFGn.DE : Citigroup relève l'objectif de cours de 57 à 63 euros

* SKF B SKFb.ST : UBS réduit l'objectif de cours à 275 SEK contre 300 SEK

* Smarter Web Company Plc SWC.L : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Smarter Web Company Plc SWC.L : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de cours de 100 pence

* Soitec SA SOIT.PA : Citigroup relève l'objectif de cours de 23 à 34 euros

* Tate & Lyle Plc TATE.L : UBS réduit l'objectif de cours à 375 pence, contre 390 pence auparavant

* Thales TCFP.PA : UBS relève l'objectif de cours de 380 à 390 euros

* Theon International THEON.AS : UBS relève l'objectif de cours de 40 à 45 EUR

* Vinci SA SGEF.PA : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 146 à 148 euros

* Wise WISEa.L : UBS réduit l'objectif de cours à 1160p contre 1240p