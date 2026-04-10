Hermès inaugure en Gironde sa 25e maroquinerie française

Le groupe de luxe français Hermès a inauguré vendredi sa 25e maroquinerie en France, à Loupes, en Gironde, avec à la clef la création de 260 emplois d'artisans selliers-maroquiniers.

(illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / STEVEN FERDMAN )

La maroquinerie de Loupes est le second site de production d'Hermès en Gironde après celle de Saint-Vincent-de-Paul, inaugurée en 2021, indique le groupe dans un communiqué. Au niveau régional, il s'agit du sixième site de production d'Hermès maroquinerie-sellerie en Nouvelle-Aquitaine.

Au sein de la manufacture, les artisans fabriqueront les créations emblématiques de la maison, notamment le célèbre sac Kelly. Un atelier est en outre dédié à la mise au point des étapes de production des nouveaux modèles.

Pour ses recrutements, Hermès s'appuie notamment sur France Travail Nouvelle-Aquitaine. La formation, gratuite et rémunérée, s'adresse à toute personne désireuse de devenir artisan maroquinier, sans prérequis, indique le fabricant de carrés de soie.

Hermès, dont les ventes ne cessent de croître, a publié l'an dernier un chiffre d'affaires en nette hausse (+5,5%, à 16 milliards d'euros) en dépit du ralentissement qui a touché le secteur du luxe depuis plusieurs trimestres.

L'activité maroquinerie-sellerie, son cœur de métier, a représenté quelque 7 milliards d'euros en 2025 (+9,5%), portée par la forte demande pour les collections et l'augmentation des capacités de production.

Pour faire face à la demande, Hermès va ouvrir trois autres sites à Charleville-Mézières (Ardennes), Colombelles (Calvados) et aux Andelys (Eure).