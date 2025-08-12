information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 19:13

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Systèmes de drainage avancés, Assurant, Chipotle Mexican Grill

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Systèmes de drainage avancés, Assurant et Chipotle Mexican Grill.

POINTS CLÉS

* Systèmes de drainage avancés Inc WMS.N : Stephens augmente le prix cible de 135 $ à 145 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève l'objectif de cours de 225 à 235 dollars

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stephens relève le cours cible de 175 $ à 240 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 510 à 600 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Aaon Inc AAON.O : D.A. Davidson réduit son objectif de cours à 105 dollars, contre 125 dollars auparavant

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 231 $

* ACV Auctions Inc ACVA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 16,50 $ de 20

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 17 $ de 21

* Acv Auctions Inc ACVA.N : Needham réduit le prix cible de 25 $ à 16 $

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Stephens réduit le prix cible à 11,50 $ de 16

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 45 $ de 35

* Systèmes de drainage avancés Inc WMS.N : Stephens relève le cours cible de 135 $ à 145 $

* AECOM ACM.N : Barclays relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Agenus Inc AGEN.O : H.C. Wainwright réduit le cours cible à 23 $ contre 25 $

* Agree Realty Corp ADC.N : UBS augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* AIG AIG.N : KBW réduit le cours cible à 91 $ contre 97 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : Mizuho relève le cours cible de 62 à 70 dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : KBW ramène l'objectif de cours à 124 $, contre 127 $ auparavant

* American Homes 4 Rent AMH.N : Barclays réduit le prix cible à 39 $ contre 40 $

* American Water Works Co Inc AWK.N : UBS réduit le prix cible à 151 $ contre 156 $

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Needham relève le prix cible de "hold" à "buy

* Anaptysbio Inc ANAB.O : UBS relève le prix cible de 18 $ à 20 $

* Arcosa Inc ACA.N : Stephens relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. ARCT.O : Wells Fargo réduit l'objectif à 42 $ de 45

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 33 $ de 40

* Arrivent Biopharma Inc AVBP.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Assertio Holdings Inc ASRT.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 3 $ de 3,50

* Assurant Inc AIZ.N : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; PT 238 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW augmente le prix cible de 225 $ à 235 $

* Ast Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 59 $ contre 64 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Barclays réduit le prix cible de 241 $ à 228 $

* Avalonbay Communities AVB.N : Argus Research réduit le prix cible à 205 $ contre 245 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : UBS relève le cours cible à 6,75 $, contre 5 $ auparavant

* Bigbear.ai Holdings Inc BBAI.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Baird réduit le prix cible de 57 $ à 52 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 49 $ contre 50 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : H.C. Wainwright réduit l'objectif de prix à 30 $, contre 54 $ auparavant

* Biohaven Ltd BHVN.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 50 $, contre 60 $ auparavant

* Biohaven Ltd BHVN.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours de 63 à 54 dollars

* Biohaven Ltd BHVN.N : RBC réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 75 $ à 50 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 26 $ contre 37 $

* BlackRock TCP Capital Corp. TCPC.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 6 $ à 6,50 $

* Block Inc XYZ.N : Macquarie augmente le prix cible de 50 $ à 67 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : KBW ramène le cours cible à 42 $, contre 45 $ auparavant

* Bumble BMBL.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 6,5 $ contre 5,5

* C3.ai Inc AI.N : Northland Capital abaisse la note à "market perform

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 400 $ contre 375

* Calumet Inc CLMT.O : UBS relève le cours cible de 12 à 13,25 dollars

* Camden Property Trust CPT.N : Barclays réduit le cours cible à 128 $ contre 137 $

* Cargurus Inc CARG.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho réduit le prix cible à 48 $ contre 59 $

* Celanese Corp CE.N : UBS réduit le prix cible à 49 $ contre 66 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stephens relève le cours cible de 55 à 65 dollars

* Cheniere Energy Inc LNG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 267 à 284 dollars

* Cheniere Energy Partners L.P. CQP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 61 $ à 56 $

* Chevron Corp CVX.N : BMO augmente le prix cible à 170 $ de 165 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 50 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler passe de neutre à surpondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : BMO réduit le prix cible de 123 $ à 120 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : UBS augmente le prix cible de 113 $ à 120 $

* Cion Investment Corporation CION.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 9 $ à 8,50 $

* Clean Energy Fuels Corp CLNE.O : UBS relève le cours cible de 2,75 $ à 2 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Citigroup réduit le prix cible de 67 $ à 33 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Comstock Resources Inc CRK.N : BMO réduit le prix cible de 19 $ à 15 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : Argus Research augmente le prix cible de 350 $ à 375 $

* Corpay Inc CPAY.N : Mizuho ramène le cours cible à 320 $, contre 330 $ auparavant

* CubeSmart CUBE.N : Jefferies réduit le prix cible de 46 $ à 41 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 42 $ à 43 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : BMO ramène le cours cible de 175 $ à 170 $

* Dow DOW.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 22 $ contre 27 $

* Electronic Arts EA.O : D.A. Davidson relève le cours cible à 160 $, contre 150 $ auparavant

* Encore Energy Corp EU.O : H.C. Wainwright relève le cours cible de 2,75 $ à 4 $

* Energy Transfer LP ET.N : Wells Fargo relève le prix cible à 23 $ contre 21 $

* EOG Resources Inc EOG.N : BMO ramène l'objectif de cours à 135 $, contre 144 $ auparavant

* EOG Resources Inc EOG.N : UBS augmente le prix cible à 142 $ de 140

* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho relève le cours cible de 224 à 225 dollars

* EPR Properties EPR.N : Raymond James augmente le prix cible à 62 $ contre 57 $

* Equity Residential EQR.N : Barclays réduit le prix cible à 81 $ contre 83 $

* Equity Residential EQR.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 87 $ à 80 $

* Essex Property Trust ESS.N : Barclays réduit le prix cible à 298 $ contre 335 $

* Essex Property Trust ESS.N : Truist Securities réduit le prix cible à 283 $ contre 295 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG réduit le cours cible à 60 $ contre 65 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo relève le cours cible à 26 $ contre 23 $ auparavant

* Excelerate Energy Inc EE.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Exelixis Inc EXEL.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 46 $ contre 53 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Jefferies réduit le prix cible à 166 $ de 181 $

* Exxon Mobil XOM.N : BMO ramène le cours cible de 124 $ à 121 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 120 $

* First Solar Inc FSLR.O : Glj Research augmente le prix cible de 172,53 $ à 214,06 $

* Getty Images Holdings Inc GETY.N : Benchmark réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Getty Images Holdings Inc GETY.N : Wedbush réduit le prix cible de 7,70 $ à 7 $

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 62 $ à 58 $

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* GSR Iii Acquisition Corp GSRT.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 19 $

* Hershey HSY.N : Mizuho augmente le prix cible de 165 $ à 170 $

* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 12 $

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 25 à 30 dollars

* Immunovant Inc IMVT.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $ auparavant

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 37 $ contre 40 $

* Independence Realty Trust IRT.N : Barclays réduit son objectif de cours à 20 $ contre 22

* Informatica INFA.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 25 $ contre 21 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : D.A. Davidson ramène le cours cible de "acheter" à "neutre"

* Installed Building Products Inc IBP.N : D.A. Davidson relève l'objectif de 225 $ à 252 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies relève le prix cible de 175 $ à 225 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Stephens relève le cours cible de 175 $ à 240 $

* Invitation Homes INVH.N : Barclays ramène le cours cible de 40 $ à 37 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : UBS relève le cours cible de 45 à 46 dollars

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 89 $ à 87 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le prix cible de 33 $ à 30 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities réduit le prix cible de 111 $ à 63 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Barclays augmente le prix cible de 9 $ à 10 $

* Life360 Inc LIF.O : Citizens augmente le prix cible de 62 $ à 95 $

* Life360 Inc LIF.O : Stifel relève le cours cible à 92 $, contre 87 $ auparavant

* Life360 Inc LIF.O : UBS relève le cours cible de 71 à 85 dollars

* Live Nation Entertainment Inc. LYV.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : Morgan Stanley augmente le PT à 44 $ de 41

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : UBS relève le prix cible à 523 $ contre 458 $

* Marqeta Inc MQ.O : Mizuho relève le prix cible de 6 à 8 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Stifel relève le cours cible à 637 $ contre 609 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 56 à 68 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Raymond James relève le prix cible de 55 à 80 dollars

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Raymond James augmente le prix cible de "surperformance" à "achat fort"

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 60 $ à 71 $

* Meridianlink Inc MLNK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 20 $ contre 16 $ auparavant

* Meridianlink Inc MLNK.N : BTIG ramène le prix cible d'achat à neutre

* Meridianlink Inc MLNK.N : Raymond James réduit le prix cible de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Meridianlink Inc MLNK.N : Raymond James passe de "surperformer" à "performer"

* Micron Technology Inc MU.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 150 à 155 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 185 dollars contre 165 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 155 $ contre 150 $ auparavant

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 156 $ contre 172 $

* MP Materials Corp MP.N : Jefferies relève le cours cible de 80 à 85 dollars

* Myomo Inc MYO.A : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 5 $ contre 9,50

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit le prix cible de 43 $ à 37 $

* Nexpoint Residential Trust Inc NXRT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $

* Oklo Inc OKLO.N : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 90 $ contre 55 $

* Oklo Inc OKLO.N : Wedbush relève le prix cible à 80 $ contre 75 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le cours cible à 113 $, contre 135 $ auparavant

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : Citigroup relève le cours cible à 21 $, contre 20 $ auparavant

* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 4,70 $ contre 7,50

* Owens & Minor Inc OMI.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 7 $ contre 11 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS réduit le prix cible de 200 $ à 185 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : Jefferies relève le cours cible de 16 à 21 dollars

* Public Storage PSA.N : Jefferies abaisse le cours cible à 346 $ contre 374 $

* Pubmatic Inc PUBM.O : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 14 $

* Pubmatic Inc PUBM.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : UBS augmente le prix cible de 8 $ à 9 $

* Resideo Technologies Inc REZI.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 24 $ à 35 $

* Resideo Technologies Inc REZI.N : Morgan Stanley relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Rocket Lab USA Inc RKLB.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 45 $ contre 27 $

* RXO Inc RXO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 18 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC réduit le cours cible de 29 $ à 24 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération

* Sailpoint Inc SAIL.O : Stephens fixe l'objectif de cours à 26

* Samsara Inc IOT.N : RBC réduit le prix cible de 54 $ à 44 $

* Sensus Healthcare Inc SRTS.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $

* Serve Robotics Inc SERV.O : Seaport Research Partners réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* SLR Investment Corp SLRC.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Sphere Entertainment Co (Pre-Reincorporation) SPHR.N : Morgan Stanley relève le PT à 40 $ contre 35 $

* Starbucks SBUX.O : Baird relève le cours de l'action de neutre à surperformer; augmente le prix cible à 115 $ contre 100 $

* Stem STEM.N : Barclays relève le cours cible de 1 à 13 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 3 $ contre 4 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Mizuho augmente le prix cible de 650 $ à 700 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup relève le prix cible de 10,35 $ à 10 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève le cours cible de 205 $ à 208 $

* Tempus AI Inc TEM.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 65 $ à 68 $

* TKO Group TKO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 200 à 210 dollars

* Toll Brothers Inc TOL.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 165 $ contre 175

* Topbuild Corp BLD.N : Stephens augmente l'objectif de cours à 450 $ contre 320

* Trinity Capital Inc TRIN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 13,50 $ à 13 $

* Trubridge Inc TBRG.O : Stephens réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* UDR Inc UDR.N : Barclays ramène le cours cible de 51 $ à 48 $

* Uipath Inc PATH.N : RBC réduit le cours cible à 12 $ contre 15 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Oppenheimer relève le cours cible de 510 à 600 dollars

* Union Pacific Corp UNP.N : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* United Rentals Inc URI.N : Argus Research relève l'objectif de cours à 935 $ contre 725 $ auparavant

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Mizuho relève le cours cible de 85 à 86 dollars

* Viant Technology Inc DSP.O : Citizens réduit le prix cible à 18 $ contre 24 $

* Vistra Corp VST.N : BMO relève le cours cible de 191 $ à 229 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : BMO ramène le cours cible de 21 $ à 18 $

* Wideopenwest Inc WOW.N : Benchmark ramène le cours de l'action d'achat à maintien

* Wideopenwest Inc WOW.N : UBS augmente le prix cible de 4,8 $ à 5,2 $

* Workday Inc WDAY.O : UBS réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 285

* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley abaisse le cours cible à 41 $, contre 45 $ auparavant

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Barclays relève le cours cible de 9 à 11 dollars

* Yelp Inc YELP.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 33 $ contre 38 $

* Ziprecruiter Inc ZIP.N : Barclays réduit son objectif de cours à 5 $ contre 6 $

* Ziprecruiter Inc ZIP.N : UBS réduit son objectif de cours à 4 $ contre 6 $