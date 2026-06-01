TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Palomar Holdings, Replimune Group, Snowflake

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Palomar Holdings, Replimune Group et Snowflake.
POINTS FORTS
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"
* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de cours de 84
$ contre 92 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $
* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 117 $ à 106 $
* AST Spacemobile Inc ASTS.O : la Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Raymond James passe de "achat fort" à "performance du marché"
* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 94 $ à 86 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 101 $ à 114 $
* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 138 $
* IBM IBM.N : Barclays lance la couverture avec une note "surpondérer"; objectif de cours de 350 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 180 $ à 152 $
* Netstreit Corp NTST.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de cours de 23 $
* Newmont NEM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 175 $
* Nnn REIT Inc NNN.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation "conserver"; objectif de cours de 47 $
contre 46 $
* Okta Inc OKTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $
* Plexus Corp PLXS.O : Needham relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $
* Realty Income Corp O.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours de 69 $
contre 75 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"
* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $
* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 103 $ à 88 $
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