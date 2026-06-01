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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Palomar Holdings, Replimune Group, Snowflake
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 11:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Palomar Holdings, Replimune Group et Snowflake.

POINTS FORTS

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de cours de 84

$ contre 92 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 117 $ à 106 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : la Deutsche Bank passe de "acheter" à "conserver"

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Raymond James passe de "achat fort" à "performance du marché"

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 94 $ à 86 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 101 $ à 114 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 138 $

* IBM IBM.N : Barclays lance la couverture avec une note "surpondérer"; objectif de cours de 350 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 180 $ à 152 $

* Netstreit Corp NTST.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation "acheter"; objectif de cours de 23 $

* Newmont NEM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 175 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation "conserver"; objectif de cours de 47 $

contre 46 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Plexus Corp PLXS.O : Needham relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Realty Income Corp O.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation "Achat"; objectif de cours de 69 $

contre 75 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de "sous-pondérer" à "neutre"

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 103 $ à 88 $

Valeurs associées

AGREE RLTY REIT
74,175 USD NYSE -0,49%
ALPHABET-A
380,3400 USD NASDAQ -2,51%
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
15,810 USD NYSE -11,80%
AST SPCEMOBILE RG-A
113,4100 USD NASDAQ -14,79%
CAESR ENTMT
29,0500 USD NASDAQ -0,10%
COOPER CO
61,2100 USD NASDAQ +0,28%
DOLLAR TREE
116,4400 USD NASDAQ +3,04%
HUT 8
124,8300 USD NASDAQ +0,47%
IBM
298,010 USD NYSE +12,80%
IRHYTHM HLDG
113,9000 USD NASDAQ -1,48%
NETSTREIT REIT
20,255 USD NYSE +0,12%
NEWMONT
109,850 USD NYSE +1,49%
NNN REIT
44,525 USD NYSE -0,74%
OKTA-A
123,2700 USD NASDAQ +30,14%
PALOMAR HLDGS
107,0400 USD NASDAQ -2,36%
PLEXUS CORP
268,3600 USD NASDAQ +0,18%
REALTY INCOME REIT
61,270 USD NYSE -0,70%
REPLIMUNE GRP
8,6900 USD NASDAQ +85,68%
SNOWFLAKE
255,400 USD NYSE +6,81%
US FOODS HOLDING
81,850 USD NYSE +0,86%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 11:12:08.

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