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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Palomar Holdings, Replimune Group, Snowflake
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 14:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Palomar Holdings, Replimune Group et Snowflake.

POINTS FORTS

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 665 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho passe de « neutre » à « surperformer »

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Barclays relève son objectif de cours de 500 $ à 665 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 515 $ à 615 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 84 $

contre 92 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 24 $ à 18 $

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Americold Realty Trust Inc. COLD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $

* Apple Hospitality Reit Inc APLE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* Arxis Inc ARXS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 52 $

* AST Spacemobile ASTS.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 117 $ à 106 $

* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 117 $ à 106 $

* AST Spacemobile ASTS.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 246 $ à 252 $

* Bentley Systems Inc. BSY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 49 $ à 40 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Broadcom Inc AVGO.O : HSBC relève son objectif de cours de 450 $ à 600 $

* Brown-Forman Corporation BFB.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 25,00 $ à 26,50 $

* BXP Inc BXP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 69 $ à 77 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment CZR.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Raymond James passe de « achat fort » à « performance du marché »

* Camden Property Trust CPT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 106 $ à 107 $

* Campbell'S Co CPB.O : Stephens passe de « surpondérer » à « neutre »

* Campbell'S Co CPB.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 28 $ à 21 $

* Cardiff Oncology Inc CRDF.O : H.C. Wainwright passe de « acheter » à « neutre »

* Cardiff Oncology Inc CRDF.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Caretrust REIT Inc. CTRE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 58 $ à 71 $

* Centerspace CSR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 69 $ à 70 $

* Cognizant CTSH.O : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours:

66 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 94 $ à 86 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 34 $

* Cummins CMI.N : Argus Research relève son objectif de cours de 696 $ à 770 $

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 99 $ à 113 $

* CVS Health Corp CVS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 102 $ à 108 $

* Dell Technologies Inc DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 435 $ à 500 $

* Dell Technologies Inc. DELL.N : Barclays relève son objectif de cours de 168 $ à 550 $

* Diamondrock Hospitality Co. DRH.O : Barclays relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 101 $ à 114 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 213 $ à 221 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* Empire State Realty Trust, Inc. ESRT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 6,3 $ à 6 $

* EPR Properties EPR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Equity Lifestyle Properties, Inc. ELS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 69 $

* Essential Properties Realty Trust, Inc. EPRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Essex Property Trust, Inc. ESS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 262 $ à 280 $

* Extra Space Storage Inc. EXR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 148 $ à 154 $

* F5, Inc. FFIV.O : Barclays relève son objectif de cours de 292 $ à 386 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : Mizuho relève son objectif de cours de 121 $ à 130 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 63 $ à 61 $

* Ford F.N : Citigroup relève son objectif de cours de 13 $ à 19 $

* Four Corners Property Trust, Inc. FCPT.N : Wells Fargo relève son objectif de 25 $ à 26 $

* Frontview Reit, Inc. FVR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 40 $

* GM GM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 108 $ à 131 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de

34 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Morgan Stanley lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Morgan Stanley lance sa couverture avec un objectif de cours de 41 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation « Strong Buy »; objectif de

cours de 40 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »

* Healthcare Realty Trust Incorporated HR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Healthequity HQY.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 128 $ à 135 $

* Healthpeak Properties, Inc. DOC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Heico Corp HEI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 323 $ à 403 $

* Heico Corp HEI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 290 $ à 350 $

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Hudson Pacific Properties, Inc. HPP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 13,5 $ à 14 $

* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 270 $ à 320 $

* Hut 8 Corp HUT.O : KBW relève son objectif de cours de 89 $ à 138 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 220 $

* IBM IBM.N : Barclays lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours de 350 $

* IBM IBM.N : Melius Research relève son objectif de cours de 390 $

* IBM Corp. IBM.N : Barclays lance sa couverture avec une note « surpondérer » et un objectif de cours de 350 $

* Illumina Inc ILMN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Independence Realty Trust, Inc. IRT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 124 $ à 128 $

* Intel Corp. INTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 100 $

* Intel Corporation INTC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $

* Interparfums Inc IPAR.O : TD Cowen lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de

110 $

* Invitation Homes, Inc. INVH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 28 $ à 31 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 180 $ à 152 $

* Janus Living, Inc. JAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 27 $ à 31 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 31 $ à 33 $

* Kohls KSS.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 14 $ à 22 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 320 $ à 365 $

* Lineage, Inc. LINE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 39 $ à 36 $

* LTC Properties, Inc. LTC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 239 $ à 201 $

* Medline Inc. MDLN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Micron Technology Inc MU.O : Raymond James relève son objectif de cours de 530 $ à 1 100 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 625 $ à 650 $

* MP Materials Corp MP.N : Needham lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 81

$

* National Health Investors, Inc. NHI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 84 $ à 79 $

* NetApp Inc NTAP.O : Argus Research relève son objectif de cours de 130 $ à 200 $

* NetApp Inc NTAP.O : Barclays relève son objectif de cours de 120 $ à 199 $

* Netstreit Corp NTST.N : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 23 $

* Netstreit Corp. NTST.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Newmont NEM.N : CIBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 175 $

* NNN REIT Inc NNN.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours de 47 $

contre 46 $

* NNN REIT Inc NNN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Okta Inc OKTA.O : Stephens relève son objectif de cours de 95 $ à 125 $

* Okta Inc OKTA.O : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 120 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Wells Fargo relève son objectif de 47 $ à 49 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW relève son objectif de cours de 159 $ à 162 $

* Park Hotels & Resorts, Inc. PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Plexus Corp PLXS.O : Needham relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 155 $ à 167 $

* Rare Earths Americas Inc REA.A : Stifel lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours

de 30 $

* Realloys Inc ALOY.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours 19 $

* Realty Income Corp O.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours de 69 $ contre

75 $

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de

cours de 13 $ à 24 $

* Rein Therapeutics Inc. RNTX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45 $ à 44 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Barclays relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 7 $ à 9 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP.N : Wells Fargo relève son objectif de 114 $ à 126 $

* Sabra Health Care Reit, Inc. SBRA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : BMO relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Smartstop Self Storage Reit, Inc. SMA.N : Wells Fargo relève son objectif de 30 $ à 32 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stephens relève son objectif de cours de 244 $ à 296 $

* Solv Energy Inc MWH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Spruce Biosciences, Inc SPRB.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 200 $ à 150 $

* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Strategy MSTR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 320 $ à 265 $

* Suja Life Inc SUJA.O : William Blair lance la couverture avec une note « surperformer »

* Sunstone Hotel Investors, Inc. SHO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 21 $ à 27 $

* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo passe de « neutre » à « surpondérer »

* target Hospitality Corp TH.O : Deutsche Bank lance la couverture avec une recommandation « Hold »

* target Hospitality Corp TH.O : Deutsche Bank lance la couverture avec un objectif de cours de 22 $

* Taylor Morrison Home Corp TMHC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 72,5 $

* TD Synnex SNX.N : Barclays relève son objectif de cours de 166 $ à 237 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 68 $ à 64 $

* Trimble Inc. TRMB.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 103 $ à 79 $

* UDR Inc UDR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 395 $ à 440 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 103 $ à 88 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Needham initie la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours: 39

$

* Ventas, Inc. VTR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 96 $

* Viasat VSAT.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 97 $

* Viasat Inc VSAT.O : Needham relève son objectif de cours de 58 $ à 90 $

* Welltower Inc. WELL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 228 $ à 237 $

* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays relève son objectif de cours de 375 $ à 376 $

* Western Digital Corp. WDC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 500 $ à 575 $

* Xenia Hotels & Resorts, Inc. XHR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

Valeurs associées

AGREE RLTY REIT
74,170 USD NYSE 0,00%
ALPHABET-A
380,3400 USD NASDAQ 0,00%
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14,685 USD NYSE 0,00%
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AST SPCEMOBILE RG-A
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AUTODESK INC
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BENTLEY SYSTMS RG-B
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BLACKSKY TECH RG-A
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BROADCOM
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BXP
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CENTERS REIT-SBI
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PROLOGIS REIT
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 14:08:15.

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