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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Masco, Sherwin-Williams, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 09:28
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Masco, Sherwin-Williams et Vulcan Materials.

POINTS FORTS

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Amrize AG AMRZ.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 50 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 215 $

* Baker Hughes Company BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 410 $

* Curbline Properties Corp CURB.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

36 $

* Eagle Materials EXP.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 220 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 64 $

* Honeywell Technologies HON.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 299,79 $ à 288 $

* Knife River Corp KNF.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours à 85

$

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 625 $

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Masterbrand Inc MBC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 10

$

* Owens Corning OC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 190 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 326 $ à 384 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 264 $

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 210 dollars

* QXO Inc QXO.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 26 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 400 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 330 $

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $

Valeurs associées

ADVAN DRAINAGE S
140,410 USD NYSE -2,30%
ALBEMARLE
141,550 USD NYSE -1,21%
ANAPTYSBIO
58,4400 USD NASDAQ +1,21%
ARMSTRONG WORLD
178,290 USD NYSE -0,16%
BAKER HUGHES RG-A
61,9850 USD NASDAQ -0,57%
CARLISLE COS
362,540 USD NYSE -1,43%
EAGLE MATERIALS
204,260 USD NYSE -1,37%
FORTUNE BRANDS
44,970 USD NYSE +0,98%
HONEYWELL TECH
214,7700 USD NASDAQ -0,52%
KNIFE RIVER
63,680 USD NYSE -3,73%
MARTIN MARIETTA
532,910 USD NYSE -0,39%
MASCO
73,195 USD NYSE -0,10%
OWENS CORNING
146,970 USD NYSE -0,70%
PALO ALTO NETWORKS
350,9000 USD NASDAQ -1,95%
PAYCOM SOFTWARE
229,595 USD NYSE +0,27%
POOL
188,2400 USD NASDAQ +0,14%
RLI
66,625 USD NYSE +1,91%
SHERWIN-WILLIAMS
346,690 USD NYSE +0,02%
SL GREEN REIT
58,570 USD NYSE +1,92%
VULCAN MATERIALS
275,875 USD NYSE -0,01%
WORKDAY-A
199,1500 USD NASDAQ -0,43%
ZOETIS RG-A
77,170 USD NYSE -0,72%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 25/08/2026 à 09:28:26.

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