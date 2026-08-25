TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Masco, Sherwin-Williams, Vulcan Materials

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Masco, Sherwin-Williams et Vulcan Materials.

POINTS FORTS

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 190 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Amrize AG AMRZ.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 50 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 215 $

* Baker Hughes Company BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 410 $

* Curbline Properties Corp CURB.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

36 $

* Eagle Materials EXP.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 220 $

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 64 $

* Honeywell Technologies HON.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 299,79 $ à 288 $

* Knife River Corp KNF.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours à 85

$

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 625 $

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $

* Masterbrand Inc MBC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 10

$

* Owens Corning OC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 190 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 326 $ à 384 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 264 $

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 210 dollars

* QXO Inc QXO.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 26 $

* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 400 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 330 $

* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $