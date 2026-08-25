TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Masco, Sherwin-Williams, Vulcan Materials

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Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Masco, Sherwin-Williams et Vulcan Materials.
POINTS FORTS
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »
* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »
* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : D.A. Davidson lance la couverture avec un objectif de cours de 190 $
* Albemarle ALB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $
* Amrize AG AMRZ.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 50 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 215 $
* Baker Hughes Company BKR.O : RBC relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $
* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Carlisle Companies Incorporated CSL.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 410 $
* Curbline Properties Corp CURB.N : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
36 $
* Eagle Materials EXP.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de cours: 220 $
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 64 $
* Honeywell Technologies HON.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 299,79 $ à 288 $
* Knife River Corp KNF.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours à 85
$
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 625 $
* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Masco Corporation MAS.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 80 $
* Masterbrand Inc MBC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours de 10
$
* Owens Corning OC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 190 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 326 $ à 384 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 264 $
* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « neutre »
* Pool Corporation POOL.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 210 dollars
* QXO Inc QXO.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 26 $
* RLI Corp RLI.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performance »
* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Sherwin-Williams Co SHW.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 400 $
* SL Green Realty Corp SLG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 51 $ à 61 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Vulcan Materials Co VMC.N : D.A. Davidson lance sa couverture avec un objectif de cours de 330 $
* Workday Inc WDAY.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $
* Zoetis Inc ZTS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 94 $
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