TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Howmet Aerospace, Nike, Oracle
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Howmet Aerospace, Nike et Oracle.

FAITS MARQUANTS

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève l'objectif de cours de 275 à 300 dollars

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform" à

"outperform"

* Nike Inc NKE.N : Barclays relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Oracle Corp ORCL.N : Baird relève l'objectif de cours à 215 $ contre 200 $ auparavant

* Planet Fitness PLNT.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 136 dollars, contre 140 dollars

auparavant

* ABM Industries ABM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 52$ de 55

* ABM Industries Inc ABM.N : UBS ramène le cours cible à 45 $, contre 51 $ auparavant

* Aerovironment Inc AVAV.O : JP Morgan ramène le cours cible à 245,00 $, contre 320,00 $

auparavant

* Aerovironment Inc AVAV.O : Needham réduit le prix cible à 400$ de 450

* Aerovironment Inc AVAV.O : Stifel réduit le prix cible de 389 $ à 315 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS réduit le prix cible de 259 $ à 236 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho relève le cours cible à 86 $ contre 75 $ auparavant

* Alumis Inc ALMS.O : Raymond James initie une couverture avec une forte note d'achat

* Alumis Inc ALMS.O : Raymond James initie une couverture avec un objectif de prix de 46

* Anteris Technologies Global Corp AVR.O : Wells Fargo initie une couverture avec une

note de surpondération

* Anteris Technologies Global Corp AVR.O : Wells Fargo initie une couverture avec un

objectif de prix de 16

* Apyx Medical Inc APYX.O : BTIG relève la note de neutre à achat

* AT&T Inc T.N : Oppenheimer relève le prix cible de 29 $ à 32 $

* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Atrium Therapeutics, Inc. RNA.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible

de 25

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 97,00

$ à 85,00 $

* Blend Labs Inc BLND.N : UBS réduit le prix cible de 3 à 2

* Blend Labs Inc BLND.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 4 $ de 5

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Bernstein réduit le prix cible à 4698 $ contre 5407 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup réduit le prix cible à 94 $ contre 102 $

* Casey's General Stores CASY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 744$ de 702

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève le prix cible de 700 à 780 dollars

* Caseys General Stores Inc CASY.O : UBS relève le prix cible de 600 à 706 dollars

* Casey's General Stores, Inc. CASY.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 725 $ à 745

$

* CDW Corp CDW.O : Raymond James ajoute le titre à la liste des favoris actuels de ses

analystes

* Centene Corp CNC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 47 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 83,00 $

contre 91,00 $

* Climb Bio Inc CLYM.O : Raymond James initie une couverture avec une forte note d'achat

* Climb Bio Inc CLYM.O : Raymond James initie une couverture avec un prix cible de 25

* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 34 $ à 33 $

* Designer Brands Inc DBI.N : UBS réduit le prix cible de 7,50 $ à 6,50 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 84 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible de 413 $ à 350 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho augmente le prix cible de 33 $ à

37 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Bernstein réduit le prix cible à 253 $ contre 256 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : UBS réduit le prix cible à 1 350 $ contre 1 500 $

* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup réduit le cours cible à 84 $ contre 88 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup réduit le prix cible de 75 $ à 70 $

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de

prix de 15

* Harley-Davidson, Inc. HOG.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

sous-pondération

* Hasbro Inc HAS.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Hasbro Inc HAS.O : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix de 98

* Hilton Worldwide Holdings Inc HLT.N : Morgan Stanley réduit le PT à 303,00 $ de 306,00

$

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays augmente le prix cible à 29$ de 25

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Hyatt Hotels Corp H.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 194,00 $ à 185,00 $

* Insulet Corp PODD.O : Citigroup réduit le prix cible de 345 $ à 338 $

* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Citigroup réduit le prix cible de 242 $ à 214 $

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein augmente le prix cible de 121 $ à 145 $

* J M Smucker Co SJM.N : Bernstein relève l'objectif de cours de "market-perform" à "outperform"

* J&J JNJ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 274 $ contre 250 $ auparavant

* Kohls KSS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 17 $ contre 23 $

* Kohls KSS.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 17 $ contre 23 $

* Kohls Corp KSS.N : UBS relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Life Time Group Holdings LTH.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Life Time Group Holdings LTH.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de

prix de 37

* Lifemd Inc LFMD.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 9 $ à 10 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Barclays réduit le prix cible à 44 $ contre 45 $

* Marriott International Inc MAR.O : Morgan Stanley relève le PT à 331,00 $ contre 328,00

$

* Mattel Inc MAT.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Mattel Inc MAT.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 19

* Medline Inc MDLN.O : Citigroup reprend la couverture avec une note d'achat; prix cible

60

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible de 91 $ à 88 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente le prix cible à 73 $ contre 64 $

* Nike Inc NKE.N : Barclays augmente le cours à surpondérer de égal à égal

* Optimum Communications Inc OPTU.N : Raymond James passe de surperformance à performance

du marché

* Oracle Corp ORCL.N : Baird augmente le prix cible de 200 $ à 215 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays augmente le prix cible de 230 à 240 dollars

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein augmente le prix cible à 319 $ contre 313 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO réduit le prix cible à 200 $ de 205 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 180 $ à 200 $

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 210 $ de 230

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de neutre à surpondéré

* Oracle Corp ORCL.N : Melius Research augmente le prix cible à 170

* Oracle Corp ORCL.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 210 $ contre 240 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel réduit le prix cible à 220 $ contre 275 $

* Oracle Corp. ORCL.N : Barclays augmente le prix cible à 240 $ contre 230 $

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de

surpondération

* Planet Fitness, Inc. PLNT.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de

prix de 90

* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de poids

* Polaris Inc. PII.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 52

* Progyny Inc PGNY.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 26 $ à 19 $

* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays réduit le prix cible de 124 $ à 119 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 43 $ à 46 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho relève le prix cible de 60 à 68 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Jefferies relève le cours cible de 890 $ à 885 $

* Repay Holdings Corp RPAY.O : UBS réduit le prix cible à 3,50 $ de 4

* Talen Energy Corp TLN.O : Raymond James réduit le prix cible de 479 $ à 456 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : UBS augmente le prix cible de 42 $ à 44 $

* United Natural Foods, Inc. UNFI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 40 $

* Uranium Energy Corp. UEC.A : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 26,5 $ à 26,75 $

* Vail Resorts, Inc. MTN.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de poids

égale

* Vail Resorts, Inc. MTN.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix

de 135

* Verizon VZ.N : Oppenheimer relève le prix cible de 50 $ à 56 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève le prix cible de 490 $ à

525 $

* Vistra Corp VST.N : Raymond James réduit le prix cible de 248 $ à 240 $

* VTV Therapeutics Inc VTVT.O : Alliance Global Partners augmente le prix cible à 55$ de

35

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : UBS augmente le prix cible à 185$ de 175

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Morgan Stanley réduit le PT à 85,00 $ de 89,00 $

* Yext Inc YEXT.N : Roth MKM ramène le cours de l'action d'achat à neutre; le cours cible

est ramené de 9,50 $ à 6 $

