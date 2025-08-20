 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, Nouvelles, Premier
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Home Depot, News et Premier, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 à 40 dollars

* Premier Inc PINC.O : Baird relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son opinion d'achat à neutre

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan augmente le pt à 91$ de 84

* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT à 46$ de 44

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 140 à 141 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève le prix cible de 103 à 130 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Barclays relève le prix cible à 804 $ contre 798 $

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays réduit le prix cible à 29$ de 30

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays réduit le prix cible de 55 $ à 51 $

* Gap Inc GAP.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le prix cible est ramené de 30 à 22 dollars

* Gilead GILD.O : Bernstein augmente le prix cible de 120 à 135 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 9,5 dollars contre 15,5 dollars auparavant

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein augmente le prix cible à 403 $ de 398 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 450 $ à 475 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible à 474$ de 460

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève le cours cible à 135 $ contre 111 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Barclays relève le cours cible de 121 $ à 122 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 195 $, contre 200 $ auparavant

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève le prix cible de 38 à 40 dollars

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le cours cible de 180 $ à 210 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 157 $ contre 162 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Premier Inc PINC.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 21 $ contre 19 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 82 $ à 76 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays augmente le prix cible à 59 $ de 58

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 626 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup relève le prix cible de 18 $ à 28 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 24 dollars

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 330 à 345 dollars

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 325 $ contre 342 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 76 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58$ contre 52

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 72$ contre 61

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 38 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 61 à 64 dollars

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
94,920 USD NYSE -0,84%
AFFIRM HLDG RG-A
73,8600 USD NASDAQ -5,60%
AGREE RLTY REIT
73,490 USD NYSE +2,03%
ATMUS FILTRA
43,920 USD NYSE -0,09%
BATH&BODY WORKS
29,830 USD NYSE -1,11%
CELLDEX THERAPTC
24,0200 USD NASDAQ -1,88%
COMPOSECURE RG-A
18,2000 USD NASDAQ -2,88%
CUSTOM TRUCK RG-A
6,035 USD NYSE -1,71%
DIGITA RLTY REIT
166,570 USD NYSE +1,02%
DOLLAR TREE
112,4800 USD NASDAQ +0,37%
EQUINIX REIT
773,4600 USD NASDAQ +0,50%
FOUR CORN REIT
25,650 USD NYSE +1,91%
GAM & LSURE REIT
46,9700 USD NASDAQ +0,90%
GILEAD SCIENCES
117,9800 USD NASDAQ 0,00%
GOODYEAR T & RUB
8,5000 USD NASDAQ +1,31%
HOME DEPOT
407,010 USD NYSE +3,14%
INSMED
127,2100 USD NASDAQ -0,05%
IRON MOUNT REIT
91,640 USD NYSE +0,98%
KEYSIGHT TECHNOL
163,670 USD NYSE -0,46%
NEWS RG-A
29,8500 USD NASDAQ +1,08%
NEXSTAR MED GRP
207,7300 USD NASDAQ +0,65%
NORTHROP GRUMMAN
586,250 USD NYSE +0,20%
NVIDIA
175,6400 USD NASDAQ -3,50%
PALO ALTO NETWORKS
181,5600 USD NASDAQ +3,06%
PENNANT GROUP
25,0000 USD NASDAQ -0,44%
PRAXIS PRECIS
44,7950 USD NASDAQ -3,94%
PREMIER RG-A
26,2100 USD NASDAQ +7,29%
PROFRAC HLDG RG-A
3,9500 USD NASDAQ +2,60%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
PTC THERAPEUTICS
49,5900 USD NASDAQ -0,42%
REALTY INCOME REIT
59,010 USD NYSE +1,97%
ROPER TECHNOLOGI
532,5900 USD NASDAQ +0,06%
SOFI TECH
22,7500 USD NASDAQ -6,11%
TEMPUS AI RG-A
51,585 USD NYSE Arca 0,00%
TEMPUS AI RG-A
73,0800 USD NASDAQ -6,85%
UNITED THERAPEUT
313,2200 USD NASDAQ -0,28%
UNITEDHEALTH GRO
304,240 USD NYSE -1,38%
UPSTART HLDGS
61,5850 USD NASDAQ -5,69%
URBAN OUTFITTERS
75,3350 USD NASDAQ -1,82%
VIKING
59,280 USD NYSE -1,63%
VIKING THERAPEUTICS
24,3600 USD NASDAQ -42,12%
VITA COCO CO
33,9400 USD NASDAQ +0,33%
W.P. CAREY REIT
65,530 USD NYSE +1,38%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 12:43:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

