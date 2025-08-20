information fournie par Reuters • 20/08/2025 à 12:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, Nouvelles, Premier

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Home Depot, News et Premier, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 à 40 dollars

* Premier Inc PINC.O : Baird relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son opinion d'achat à neutre

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan augmente le pt à 91$ de 84

* Agree Realty Corp ADC.N : Barclays réduit le prix cible de 78 $ à 77 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de surpondération à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT à 46$ de 44

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 30$ contre 28

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Barclays relève l'objectif de cours de 140 à 141 dollars

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Citigroup relève le prix cible de 103 à 130 dollars

* Equinix Inc EQIX.O : Barclays relève le prix cible à 804 $ contre 798 $

* Four Corners Property Trust Inc. FCPT.N : Barclays réduit le prix cible à 29$ de 30

* Gaming & Leisure Properties, Inc. GLPI.O : Barclays réduit le prix cible de 55 $ à 51 $

* Gap Inc GAP.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le prix cible est ramené de 30 à 22 dollars

* Gilead GILD.O : Bernstein augmente le prix cible de 120 à 135 $

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 9,5 dollars contre 15,5 dollars auparavant

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein augmente le prix cible à 403 $ de 398 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 450 $ à 475 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible à 474$ de 460

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève le cours cible à 135 $ contre 111 $

* Iron Mountain Inc IRM.N : Barclays relève le cours cible de 121 $ à 122 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 195 $, contre 200 $ auparavant

* News Corp NWSA.O : JP Morgan relève le prix cible de 38 à 40 dollars

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le cours cible de 180 $ à 210 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 157 $ contre 162 $

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Premier Inc PINC.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 21 $ contre 19 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : BofA Global Research réduit le prix cible de 82 $ à 76 $

* Realty Income Corp O.N : Barclays augmente le prix cible à 59 $ de 58

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Roper Technologies Inc ROP.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 626 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citigroup relève le prix cible de 18 $ à 28 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible de 22 à 24 dollars

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51 $

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève le cours cible de 330 à 345 dollars

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley ramène l'objectif de cours à 325 $ contre 342 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 76 $

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58$ contre 52

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 72$ contre 61

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 38 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Wp Carey Inc WPC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 61 à 64 dollars