CAC 40
7 977,59
-0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, Nouvelles Corp, Premier Inc
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 09:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Home Depot, Nouvelles Corp et Premier Inc, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* Nouvelles Corp NWSA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 38 à 40 dollars

* Premier Inc PINC.O : Baird relève le cours cible de 22 $ à 27 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève le pt à 91 $ contre 84 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan réduit le pt de surpondération à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT de 44 $ à 46 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ de 28

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 9,5 $ contre 15,5

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 475 $ de 450 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible de 460 $ à 474 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève le cours cible à 135 $ contre 111 $

* Nouvelles Corp NWSA.O : JP Morgan relève le cours cible de 38 $ à 40 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC ramène le cours cible à 157 $, contre 162 $ auparavant

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 6 $ contre 8 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 24 $, contre 22 $ auparavant

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 345 $ contre 330

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 52 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ contre 61 $ auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

Valeurs associées

AFFIRM HLDG RG-A
73,8600 USD NASDAQ -5,60%
ATMUS FILTRA
43,920 USD NYSE -0,09%
BATH&BODY WORKS
29,830 USD NYSE -1,11%
COMPOSECURE RG-A
18,2000 USD NASDAQ -2,88%
CUSTOM TRUCK RG-A
6,035 USD NYSE -1,71%
GOODYEAR T & RUB
8,5000 USD NASDAQ +1,31%
HOME DEPOT
407,010 USD NYSE +3,14%
INSMED
127,2100 USD NASDAQ -0,05%
NEWS RG-A
29,8500 USD NASDAQ +1,08%
NEXSTAR MED GRP
207,7300 USD NASDAQ +0,65%
NORTHROP GRUMMAN
586,250 USD NYSE +0,20%
PALO ALTO NETWORKS
181,5600 USD NASDAQ +3,06%
PENNANT GROUP
25,0000 USD NASDAQ -0,44%
PRAXIS PRECIS
44,7950 USD NASDAQ -3,94%
PREMIER RG-A
26,2100 USD NASDAQ +7,29%
PROFRAC HLDG RG-A
3,9500 USD NASDAQ +2,60%
PROFRAC HLDG RG-A
25,3600 USD NASDAQ +14,86%
SOFI TECH
22,7500 USD NASDAQ -6,11%
TEMPUS AI RG-A
51,585 USD NYSE Arca 0,00%
TEMPUS AI RG-A
73,0800 USD NASDAQ -6,85%
UNITED THERAPEUT
313,2200 USD NASDAQ -0,28%
UPSTART HLDGS
61,5850 USD NASDAQ -5,69%
VIKING
59,280 USD NYSE -1,63%
VITA COCO CO
33,9400 USD NASDAQ +0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/08/2025 à 09:38:47.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

