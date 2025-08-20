information fournie par Reuters • 20/08/2025 à 09:38

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Home Depot, Nouvelles Corp, Premier Inc

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Home Depot, Nouvelles Corp et Premier Inc, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 450 à 475 dollars

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : JP Morgan relève le pt à 91 $ contre 84 $

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan réduit le pt de surpondération à neutre

* Atmus Filtration Technologies Inc ATMU.N : JP Morgan augmente le PT de 44 $ à 46 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 48 $ à 38 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ de 28

* Composecure Inc CMPO.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de 6 $ à 5,50 $

* Custom Truck One Source Inc CTOS.N : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène l'objectif de cours à 9,5 $ contre 15,5

* Goodyear Tire & Rubber Co GT.O : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson augmente le prix cible à 475 $ de 450 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies augmente le prix cible de 460 $ à 474 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 452 $ contre 460 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC augmente le prix cible de 399 $ à 401 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan relève le cours cible à 135 $ contre 111 $

* Nouvelles Corp NWSA.O : JP Morgan relève le cours cible de 38 $ à 40 $

* Nexstar Media Group Inc NXST.O : Benchmark relève le cours cible de 225 à 250 dollars

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : HSBC ramène le cours cible à 157 $, contre 162 $ auparavant

* Pennant Group Inc PNTG.O : RBC augmente le prix cible de 33 $ à 34 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies reprend la couverture avec PT 61 $ vs 105

* Premier Inc PINC.O : Baird augmente le prix cible de 22 $ à 27 $

* Profrac Holding Corp ACDC.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 6 $ contre 8 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève le cours cible à 24 $, contre 22 $ auparavant

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 50 $ contre 51

* Tempus Ai Inc TEM.O : BTIG augmente le prix cible de 75 $ à 85 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 345 $ contre 330

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit le prix cible à 88 $ contre 93 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 58 $ contre 52 $ auparavant

* Viking Holdings Ltd VIK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 72 $ contre 61 $ auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer