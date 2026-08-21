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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Health Catalyst, Nektar Therapeutics, TIC Solutions
information fournie par Reuters 21/08/2026 à 13:55
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Health Catalyst, Nektar Therapeutics et TIC Solutions.

POINTS FORTS

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan abaisse

sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Canaccord Genuity abaisse

sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Nektar Therapeutics NKTR.O : JP Morgan reprend la

couverture du titre avec une note « neutre »

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A. Davidson

lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan relève sa

recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de

115 $ à 135 $

* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Wells Fargo lance sa

couverture avec une recommandation « neutre »

* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Wells Fargo lance sa

couverture avec un objectif de cours de 14 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BMO abaisse son

objectif de cours de 65 $ à 50 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Citigroup abaisse son

objectif de cours de 57 $ à 45 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : D.A. Davidson abaisse

son objectif de cours de 58 $ à 48 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : TD Cowen abaisse son

objectif de cours de 61 $ à 45 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities

abaisse son objectif de cours de 62 $ à 43 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 59 $ à 50 $

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BMO lance la couverture

du titre avec une recommandation « surperformer »

* Advanced Micro Devices AMD.O : BMO lance sa couverture

avec un cours cible de 550 dollars

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Raymond James relève

son objectif de cours de 582 $ à 638 $

* Analog Devices Inc ADI.O : BMO lance sa couverture

avec une note « surperformer »

* Analog Devices Inc ADI.O : BMO lance sa couverture

avec un objectif de cours de 430 dollars

* Applovin Corporation APP.O : Piper Sandler abaisse son

objectif de cours de 385 $ à 325 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève son objectif de

cours de 312 $ à 325 $

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan passe de

« neutre » à « sous-pondérer »

* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan relève

son objectif de cours de 40 $ à 43 $

* Broadcom Inc AVGO.O : BMO lance sa couverture avec une

recommandation « surperformer »; objectif de cours: 455

dollars

* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan relève son

objectif de cours de 23 $ à 26 $

* California Bancorp BCAL.O : Raymond James lance la

couverture du titre avec une note « surperformer »

* California Bancorp BCAL.O : Raymond James lance sa

couverture avec un objectif de cours de 25 dollars

* Claritev Corp CTEV.N : Barclays relève son objectif de

cours de 28 $ à 40 $

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson lance sa

couverture avec une recommandation « Acheter »

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson lance la

couverture avec un objectif de cours de 2 100 dollars

* Coty Inc COTY.N : la Deutsche Bank relève son objectif

de cours de 2 $ à 3 $

* Deere & Co DE.N : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 607,50 $ à 667,00 $

* Deere & Co DE.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 610 $ à 650 $

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son

objectif de cours de 610 $ à 705 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 570 $ à 585 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 13,60 $

* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan passe de «

surpondérer » à « neutre »

* Doximity DOCS.N : Barclays relève son objectif de

cours de 20 $ à 27 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.O : BMO lance la couverture du

titre avec une recommandation « surperformance »; objectif

de cours à 35 $

* Emergent Biosolutions Inc EBS.N : JP Morgan reprend sa

couverture avec une note « sous-pondérer »

* Everpure Inc P.N : Wedbush relève son objectif de

cours de 105 $ à 127 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson

lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson

lance sa couverture avec un objectif de cours de 168

dollars

* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Needham lance sa

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours de 56 dollars

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève

son objectif de cours de 290 $ à 295 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Canaccord Genuity abaisse

son objectif de cours de 3 $ à 1,8 $

* Health Catalyst Inc HCAT.O : Canaccord Genuity abaisse

sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »

* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies lance la couverture du

titre avec une recommandation « conserver »; objectif de

cours: 22 $

* Horizon Technology Finance Corporation HRZN.O : KBW

abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $

* Imagenebio Inc IMA.O : H.C. Wainwright initie la

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 28 $

* Impinj Inc PI.O : BMO lance sa couverture avec une

recommandation « surperformer »; objectif de cours à 220 $

* Innovage Holding Corp INNV.O : KeyBanc relève sa

recommandation de « pondération sectorielle » à «

surpondération »

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan abaisse son

objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan abaisse sa

recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BMO

lance sa couverture avec une recommandation « en ligne

avec le marché »

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BMO

lance sa couverture avec un objectif de cours de 335

dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son

objectif de cours de 250 $ à 300 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BMO lance sa

couverture avec une note « surperformance »; objectif de

cours de 250 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Matthews International Corp MATW.O : Truist Securities

lance sa couverture avec une recommandation « Hold »

* Matthews International Corp MATW.O : Truist Securities

lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : JP Morgan reprend sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 88 $

* Microchip Technology MCHP.O : BMO lance sa couverture

avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 95 $

* Micron Technology Inc MU.O : BMO lance sa couverture

avec une recommandation « surperformer »; objectif de

cours: 1 300 $

* Mobility Global MBGL.N : BofA Global Research lance sa

couverture avec une recommandation « neutre »

* Mobility Global MBGL.N : BofA Global Research lance la

couverture avec un objectif de cours de 23,00 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours

de 40 $ à 77 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 4 $ à 2,5 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : JP Morgan reprend sa

couverture avec une note « neutre »

* Nektar Therapeutics NKTR.O : JP Morgan reprend sa

couverture avec un objectif de cours de 65 dollars

* Nvidia Corporation NVDA.O : BMO lance sa couverture

avec une note « surperformer »

* Nvidia Corporation NVDA.O : BMO lance sa couverture

avec un objectif de cours de 340 $

* Nvidia Corporation NVDA.O : HSBC relève son objectif de

cours de 325 $ à 360 $

* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup relève sa

recommandation de « neutre » à « acheter »

* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup relève son objectif de

cours de 8 $ à 9 $

* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de

cours de 120 $ à 165 $

* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo

relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $

* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo

passe de « neutre » à « surpondérer »

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Bernstein relève son

objectif de cours de 151 $ à 179 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson abaisse

son cours cible de 10 $, le ramenant à 490 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève son objectif

de cours de 260 $ à 298 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein relève son objectif

de cours de 230 $ à 240 $

* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research relève

son objectif de cours de 255 $ à 265 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup relève son objectif

de cours de 270 $ à 290 $

* Ross Stores Inc ROST.O : la Deutsche Bank relève son

objectif de cours de 283 $ à 294 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Evercore ISI relève son

objectif de cours de 276 $ à 290 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève son objectif

de cours de 265 $ à 285 $

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan relève son objectif

de cours de 262 $ à 272 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Truist Securities relève son

objectif de cours de 290 $ à 310 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève son objectif

de cours de 260 $ à 298 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo relève son

objectif de cours de 245 $ à 248 $

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : JP Morgan lance la

couverture du titre avec une recommandation « surpondérer

»

* Select Water Solutions Inc WTTR.N : JP Morgan lance la

couverture avec un cours cible de 24 $

* Semtech Corporation SMTC.O : BMO lance la couverture

avec une recommandation « surperformer »

* Semtech Corporation SMTC.O : BMO lance sa couverture

avec un objectif de cours de 155 $

* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de

cours de 18 $ à 22 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : BMO lance sa

couverture avec une note « en ligne avec le marché »

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : BMO lance sa

couverture avec un objectif de cours de 70 $

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A. Davidson

lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A. Davidson

lance sa couverture avec un objectif de cours de 700 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan reprend sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan reprend sa

couverture avec un objectif de cours de 40 dollars

* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son

objectif de cours de 80 $ à 97 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan relève son objectif

de cours de 9 $ à 11 $

* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan passe de «

sous-pondérer » à « neutre »

* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo lance sa

couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo lance sa

couverture avec un objectif de cours de 72 dollars

* Walmart Inc WMT.O : BMO abaisse son objectif de cours

de 145 $ à 126 $

* Walmart Inc WMT.O : BofA Global Research abaisse son

objectif de cours de 144 $ à 126 $

* Walmart Inc WMT.O : BTIG abaisse son objectif de cours

de 145 $ à 140 $

* Walmart Inc WMT.O : Citigroup abaisse son objectif de

cours de 147 $ à 132 $

* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson abaisse son objectif

de cours de 150 $ à 132 $

* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank abaisse son

objectif de cours de 120 $ à 113 $

* Walmart Inc WMT.O : JP Morgan abaisse son objectif de

cours de 137 $ à 125 $

* Walmart Inc WMT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif

de cours de 140 $ à 125 $

* Walmart Inc WMT.O : Piper Sandler abaisse son objectif

de cours de 137 $ à 128 $

* Walmart Inc WMT.O : Raymond James abaisse son objectif

de cours de 135 $ à 130 $

* Walmart Inc WMT.O : RBC abaisse son objectif de cours

de 137 $ à 131 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen abaisse son cours-cible de

150 $ à 125 $

* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group abaisse son

objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities abaisse son

objectif de cours de 140 $ à 114 $

* Walmart Inc WMT.O : Wells Fargo abaisse son objectif

de cours de 140 $ à 120 $

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
114,270 USD NYSE 0,00%
ADVANCE AUTO PAR
42,420 USD NYSE 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
469,4550 USD NASDAQ 0,00%
AMERIPRISE FINCL
547,110 USD NYSE 0,00%
ANALOG DEVICES
370,2400 USD NASDAQ 0,00%
APPLOVIN RG-A
308,7700 USD NASDAQ 0,00%
AUTODESK INC
251,0200 USD NASDAQ 0,00%
BOWMAN CNSLTNG
42,5500 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
364,0300 USD NASDAQ 0,00%
CALIFORNIA
21,2000 USD NASDAQ 0,00%
COMFORT SYSTEMS
1 674,550 USD NYSE 0,00%
COTY RG-A
2,745 USD NYSE 0,00%
D-WAVE
18,8000 USD NASDAQ 0,00%
DBLVRFY HLDG
13,310 USD NYSE 0,00%
DEERE & CO
620,890 USD NYSE 0,00%
DOXIMITY RG-A
25,955 USD NYSE 0,00%
EMERGENT BIOSOLU
4,820 USD NYSE 0,00%
ESTEE LAUDER RG-A
96,170 USD NYSE 0,00%
FAETH THERAPEUTI
32,1000 USD NASDAQ 0,00%
FERGUSON ENTER
239,460 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
2,73 USD NYMEX 0,00%
HEALTH CATALYST
1,6300 USD NASDAQ 0,00%
HECLA MINING
20,830 USD NYSE 0,00%
HORIZON TECH FIN
4,9200 USD NASDAQ 0,00%
IMAGENEBIO
5,6900 USD NASDAQ 0,00%
IMPINJ
159,7300 USD NASDAQ 0,00%
INNOVAGE HLDG
10,7200 USD NASDAQ 0,00%
LIMBACH HLDGS
42,7500 USD NASDAQ 0,00%
MACOM TECHNOLOGY
266,1800 USD NASDAQ 0,00%
MARVELL TECH
251,0100 USD NASDAQ 0,00%
MATTHEWS INTL -A-
21,6600 USD NASDAQ 0,00%
MBX BIO
66,3500 USD NASDAQ 0,00%
MICROCHIP TECH
75,8100 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
974,3300 USD NASDAQ 0,00%
MODERNA
133,3200 USD NASDAQ 0,00%
MYRIAD GENETICS
3,2200 USD NASDAQ 0,00%
NEKTAR THERAPEUT
74,5300 USD NASDAQ 0,00%
NVIDIA
216,8500 USD NASDAQ 0,00%
O-I GLASS
6,375 USD NYSE 0,00%
OKTA-A
134,1600 USD NASDAQ 0,00%
PORT GEN ELEC
50,160 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
87,09 USD Ice Europ +1,03%
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211,7350 USD NASDAQ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/08/2026 à 13:55:34.

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