TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Health Catalyst, Nektar Therapeutics, TIC Solutions

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Vendredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Health Catalyst, Nektar Therapeutics et TIC Solutions.
POINTS FORTS
* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan abaisse
sa recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Canaccord Genuity abaisse
sa recommandation de « Achat » à « Neutre »
* Nektar Therapeutics NKTR.O : JP Morgan reprend la
couverture du titre avec une note « neutre »
* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A. Davidson
lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan relève sa
recommandation de « sous-pondérer » à « neutre »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les sociétés américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Abbott ABT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de
115 $ à 135 $
* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Wells Fargo lance sa
couverture avec une recommandation « neutre »
* Accel Entertainment Inc ACEL.N : Wells Fargo lance sa
couverture avec un objectif de cours de 14 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : BMO abaisse son
objectif de cours de 65 $ à 50 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Citigroup abaisse son
objectif de cours de 57 $ à 45 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : D.A. Davidson abaisse
son objectif de cours de 58 $ à 48 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : TD Cowen abaisse son
objectif de cours de 61 $ à 45 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities
abaisse son objectif de cours de 62 $ à 43 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 59 $ à 50 $
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : BMO lance la couverture
du titre avec une recommandation « surperformer »
* Advanced Micro Devices AMD.O : BMO lance sa couverture
avec un cours cible de 550 dollars
* Ameriprise Financial Inc AMP.N : Raymond James relève
son objectif de cours de 582 $ à 638 $
* Analog Devices Inc ADI.O : BMO lance sa couverture
avec une note « surperformer »
* Analog Devices Inc ADI.O : BMO lance sa couverture
avec un objectif de cours de 430 dollars
* Applovin Corporation APP.O : Piper Sandler abaisse son
objectif de cours de 385 $ à 325 $
* Autodesk Inc ADSK.O : Baird relève son objectif de
cours de 312 $ à 325 $
* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan passe de
« neutre » à « sous-pondérer »
* Bowman Consulting Group Ltd BWMN.O : JP Morgan relève
son objectif de cours de 40 $ à 43 $
* Broadcom Inc AVGO.O : BMO lance sa couverture avec une
recommandation « surperformer »; objectif de cours: 455
dollars
* Brown-Forman Corporation BFb.N : JP Morgan relève son
objectif de cours de 23 $ à 26 $
* California Bancorp BCAL.O : Raymond James lance la
couverture du titre avec une note « surperformer »
* California Bancorp BCAL.O : Raymond James lance sa
couverture avec un objectif de cours de 25 dollars
* Claritev Corp CTEV.N : Barclays relève son objectif de
cours de 28 $ à 40 $
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson lance sa
couverture avec une recommandation « Acheter »
* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson lance la
couverture avec un objectif de cours de 2 100 dollars
* Coty Inc COTY.N : la Deutsche Bank relève son objectif
de cours de 2 $ à 3 $
* Deere & Co DE.N : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 607,50 $ à 667,00 $
* Deere & Co DE.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 610 $ à 650 $
* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève son
objectif de cours de 610 $ à 705 $
* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 570 $ à 585 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 14 $ à 13,60 $
* Doubleverify Holdings Inc DV.N : JP Morgan passe de «
surpondérer » à « neutre »
* Doximity DOCS.N : Barclays relève son objectif de
cours de 20 $ à 27 $
* D-Wave Quantum Inc QBTS.O : BMO lance la couverture du
titre avec une recommandation « surperformance »; objectif
de cours à 35 $
* Emergent Biosolutions Inc EBS.N : JP Morgan reprend sa
couverture avec une note « sous-pondérer »
* Everpure Inc P.N : Wedbush relève son objectif de
cours de 105 $ à 127 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson
lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson
lance sa couverture avec un objectif de cours de 168
dollars
* Faeth Therapeutics Inc FTH.O : Needham lance sa
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours de 56 dollars
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève
son objectif de cours de 290 $ à 295 $
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Canaccord Genuity abaisse
son objectif de cours de 3 $ à 1,8 $
* Health Catalyst Inc HCAT.O : Canaccord Genuity abaisse
sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »
* Hecla Mining Co HL.N : Jefferies lance la couverture du
titre avec une recommandation « conserver »; objectif de
cours: 22 $
* Horizon Technology Finance Corporation HRZN.O : KBW
abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4,5 $
* Imagenebio Inc IMA.O : H.C. Wainwright initie la
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 28 $
* Impinj Inc PI.O : BMO lance sa couverture avec une
recommandation « surperformer »; objectif de cours à 220 $
* Innovage Holding Corp INNV.O : KeyBanc relève sa
recommandation de « pondération sectorielle » à «
surpondération »
* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan abaisse son
objectif de cours de 60 $ à 50 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan abaisse sa
recommandation de « neutre » à « sous-pondérer »
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BMO
lance sa couverture avec une recommandation « en ligne
avec le marché »
* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : BMO
lance sa couverture avec un objectif de cours de 335
dollars
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Oppenheimer relève son
objectif de cours de 250 $ à 300 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : BMO lance sa
couverture avec une note « surperformance »; objectif de
cours de 250 dollars
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 225 $ à 275 $
* Matthews International Corp MATW.O : Truist Securities
lance sa couverture avec une recommandation « Hold »
* Matthews International Corp MATW.O : Truist Securities
lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $
* MBX Biosciences Inc MBX.O : JP Morgan reprend sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 88 $
* Microchip Technology MCHP.O : BMO lance sa couverture
avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 95 $
* Micron Technology Inc MU.O : BMO lance sa couverture
avec une recommandation « surperformer »; objectif de
cours: 1 300 $
* Mobility Global MBGL.N : BofA Global Research lance sa
couverture avec une recommandation « neutre »
* Mobility Global MBGL.N : BofA Global Research lance la
couverture avec un objectif de cours de 23,00 $
* Moderna MRNA.O : JP Morgan relève son objectif de cours
de 40 $ à 77 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 4 $ à 2,5 $
* Nektar Therapeutics NKTR.O : JP Morgan reprend sa
couverture avec une note « neutre »
* Nektar Therapeutics NKTR.O : JP Morgan reprend sa
couverture avec un objectif de cours de 65 dollars
* Nvidia Corporation NVDA.O : BMO lance sa couverture
avec une note « surperformer »
* Nvidia Corporation NVDA.O : BMO lance sa couverture
avec un objectif de cours de 340 $
* Nvidia Corporation NVDA.O : HSBC relève son objectif de
cours de 325 $ à 360 $
* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup relève sa
recommandation de « neutre » à « acheter »
* O-I Glass Inc OI.N : Citigroup relève son objectif de
cours de 8 $ à 9 $
* Okta Inc OKTA.O : JP Morgan relève son objectif de
cours de 120 $ à 165 $
* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo
relève son objectif de cours de 51 $ à 58 $
* Portland General Electric Company POR.N : Wells Fargo
passe de « neutre » à « surpondérer »
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Bernstein relève son
objectif de cours de 151 $ à 179 $
* Rockwell Automation Inc ROK.N : D.A. Davidson abaisse
son cours cible de 10 $, le ramenant à 490 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève son objectif
de cours de 260 $ à 298 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein relève son objectif
de cours de 230 $ à 240 $
* Ross Stores Inc ROST.O : BofA Global Research relève
son objectif de cours de 255 $ à 265 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Citigroup relève son objectif
de cours de 270 $ à 290 $
* Ross Stores Inc ROST.O : la Deutsche Bank relève son
objectif de cours de 283 $ à 294 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Evercore ISI relève son
objectif de cours de 276 $ à 290 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Jefferies relève son objectif
de cours de 265 $ à 285 $
* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan relève son objectif
de cours de 262 $ à 272 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Truist Securities relève son
objectif de cours de 290 $ à 310 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Barclays relève son objectif
de cours de 260 $ à 298 $
* Ross Stores Inc ROST.O : Wells Fargo relève son
objectif de cours de 245 $ à 248 $
* Select Water Solutions Inc WTTR.N : JP Morgan lance la
couverture du titre avec une recommandation « surpondérer
»
* Select Water Solutions Inc WTTR.N : JP Morgan lance la
couverture avec un cours cible de 24 $
* Semtech Corporation SMTC.O : BMO lance la couverture
avec une recommandation « surperformer »
* Semtech Corporation SMTC.O : BMO lance sa couverture
avec un objectif de cours de 155 $
* Sentinelone Inc S.N : JP Morgan relève son objectif de
cours de 18 $ à 22 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : BMO lance sa
couverture avec une note « en ligne avec le marché »
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : BMO lance sa
couverture avec un objectif de cours de 70 $
* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A. Davidson
lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A. Davidson
lance sa couverture avec un objectif de cours de 700 $
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan reprend sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : JP Morgan reprend sa
couverture avec un objectif de cours de 40 dollars
* The Estée Lauder Companies EL.N : Barclays relève son
objectif de cours de 80 $ à 97 $
* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan relève son objectif
de cours de 9 $ à 11 $
* TIC Solutions Inc TIC.N : JP Morgan passe de «
sous-pondérer » à « neutre »
* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo lance sa
couverture avec une recommandation « surpondérer »
* Vivmark Residential VMRK.N : Wells Fargo lance sa
couverture avec un objectif de cours de 72 dollars
* Walmart Inc WMT.O : BMO abaisse son objectif de cours
de 145 $ à 126 $
* Walmart Inc WMT.O : BofA Global Research abaisse son
objectif de cours de 144 $ à 126 $
* Walmart Inc WMT.O : BTIG abaisse son objectif de cours
de 145 $ à 140 $
* Walmart Inc WMT.O : Citigroup abaisse son objectif de
cours de 147 $ à 132 $
* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson abaisse son objectif
de cours de 150 $ à 132 $
* Walmart Inc WMT.O : la Deutsche Bank abaisse son
objectif de cours de 120 $ à 113 $
* Walmart Inc WMT.O : JP Morgan abaisse son objectif de
cours de 137 $ à 125 $
* Walmart Inc WMT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif
de cours de 140 $ à 125 $
* Walmart Inc WMT.O : Piper Sandler abaisse son objectif
de cours de 137 $ à 128 $
* Walmart Inc WMT.O : Raymond James abaisse son objectif
de cours de 135 $ à 130 $
* Walmart Inc WMT.O : RBC abaisse son objectif de cours
de 137 $ à 131 $
* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen abaisse son cours-cible de
150 $ à 125 $
* Walmart Inc WMT.O : Telsey Advisory Group abaisse son
objectif de cours de 140 $ à 130 $
* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities abaisse son
objectif de cours de 140 $ à 114 $
* Walmart Inc WMT.O : Wells Fargo abaisse son objectif
de cours de 140 $ à 120 $
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