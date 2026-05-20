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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Groupe CAVA, Eagle Materials, Vertiv Holdings
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 12:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment CAVA Group, Eagle Materials et Vertiv Holdings.

POINTS FORTS

* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de “conserver” à “acheter”

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif

de cours de 40 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan reprend sa couverture avec un objectif de cours de 420 $

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif

de cours de 80 $

* Bright Minds Biosciences Inc DRUG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Bernstein relève son objectif de cours de 84 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 85 $ à 92 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Stifel relève son objectif de cours de 90 $ à 105 $

* CAVA Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 195 $ à 200 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Jefferies passe de “conserver” à “acheter”

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 240 $ à

255 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : RBC relève son objectif de cours de 208 $ à 219 $

* eBay EBAY.O : Bernstein relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “neutre”; objectif de

cours de 70 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 346 $

* Home Depot Inc HD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 445 $ à 377 $

* Home Depot Inc HD.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 454 $ à 361 $

* Home Depot Inc HD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 423 $ à 396 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 421 $ à 378 $

* Home Depot Inc HD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 377 $ à 340 $

* Home Depot Inc HD.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 435 $ à 410 $

* Incyte INCY.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “neutre”; objectif de cours de 105 $

* Insmed Inc INSM.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif de cours de 180

$

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif

de cours: 90 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours: 265 $

* KLA Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1.875 $ à 1.975 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Mirum Pharmaceuticals MIRM.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours: 115 $

* Moderna MRNA.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “sous-pondérer”; objectif de cours de 40 $

* Relay Therapeutics Inc RLAY.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 29 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : JP Morgan reprend sa couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours de 685 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note “surpondérer”; objectif de

cours à 515 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 347 $ à 387 $

* Wayfair Inc W.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 100 $ à 85 $

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
294,3000 USD NASDAQ +2,81%
BIOMARIN PHARM
49,8100 USD NASDAQ +0,28%
BROWN & BROWN
58,090 USD NYSE -1,01%
C.H.ROBINSON WLD
173,0200 USD NASDAQ +1,94%
CAVA GROUP
78,140 USD NYSE -2,23%
DICK'S SPORT GOO
211,590 USD NYSE +0,49%
EAGLE MATERIALS
200,050 USD NYSE +1,76%
EBAY
114,2400 USD NASDAQ -0,17%
HALOZYME THERAPE
68,7300 USD NASDAQ +1,91%
HOME DEPOT
302,420 USD NYSE +0,80%
INCYTE
95,6000 USD NASDAQ +0,43%
INSMED
107,4100 USD NASDAQ +0,24%
IONIS PHARMACEUT
73,8400 USD NASDAQ +1,82%
JAZZ PHARMACEUTI
237,4500 USD NASDAQ +3,44%
KLA
1 740,5800 USD NASDAQ -0,90%
LAM RESEARCH
273,3800 USD NASDAQ -1,65%
MIRUM RG REG S-AI
95,6500 USD NASDAQ +0,17%
MODERNA
45,7200 USD NASDAQ -4,97%
RELAY THERAPETCS
12,0700 USD NASDAQ -0,25%
TENET HEALTHCARE
191,500 USD NYSE -0,44%
UNITED THERAPEUT
566,8000 USD NASDAQ -0,03%
UNIV HEALTH SERV-B
166,400 USD NYSE -1,70%
VERTEX PHARMA
434,3100 USD NASDAQ -0,52%
VERTV HOLDINGS RG-A
322,460 USD NYSE -5,08%
WAYFAIR RG-A
57,450 USD NYSE -3,05%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/05/2026 à 12:03:08.

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