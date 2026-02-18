information fournie par Reuters • 18/02/2026 à 19:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de

"vendre" à "neutre

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à

surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 210 $

à 190 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 27$ de 40

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le prix cible de 400 $ à 430 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 259

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 259

* Air Products APD.N : Bernstein relève le prix cible de 315 $ à 329 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 55 $ auparavant

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 22 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18

$ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus Research relève le cours cible de 260 à 420 dollars

* Atricure Inc ATRC.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Atricure Inc ATRC.O : UBS réduit le prix cible de 60 à 55 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit le prix cible de 382 $ à 315 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 365 $ contre 380 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 100 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 7$ contre 13

* Best buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 9$ à 62$

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 17

$

* Bristow Group Inc VTOL.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 60

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg réduit le prix cible de 400 $ à 380 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 375 $ au lieu de

400

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 370 $ contre 385

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 335 à 360

dollars

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de neutre à achat

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 375 $ de 410

* Caesars Entertainment CZR.O : Barclays réduit le prix cible à 35 $ contre 39 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 36 $ à 35 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : UBS augmente le prix cible à 48$ de 44

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS relève le cours cible à 69 $ contre 66 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève le cours cible à 55 $ contre 45 $ auparavant

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Ceva Inc CEVA.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $

* CNH Industrial NV CNH.N : Oppenheimer relève le cours cible de 13 $ à 16 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 48 $

* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho relève le cours cible à 155 $ contre 144 $

* Dupont DD.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 46 à 58 dollars

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève le cours cible à 195 $ contre 183 $

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève le prix cible de 973 $ à 1087 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Needham réduit le prix cible de 23 $ à 10 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 13 $ à 7 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de "acheter" à "garder"

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à 48$ de 53

* General Mills GIS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 55 $ de 61

* General Mills GIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 42 $ contre 47 $

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 46 $

* General Mills GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 49

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; réduit le

cours cible de "$162" à "$127"

* Genuine Parts Co GPC.N : UBS réduit le prix cible à 135$ de 150

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 122 $ à 135 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO ramène le cours cible de 79 $ à 55 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible à 85 $ de 95

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler augmente le prix à surpondérer de neutre

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 72 $ à 58 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Wells Fargo relève le prix cible de 37 à 44 dollars

* Hackett Group Inc HCKT.O : Barrington Research réduit le prix cible à 17$ de 27

* Healthequity HQY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 118 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève le cours cible à 381 $ contre 362 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 à 290 dollars

* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 206 $ contre 290 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 116 à 117 dollars

* Instacart CART.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer relève le cours cible de 125 $ à 133 $

* Kenvue Inc KVUE.N : UBS relève le cours cible à 19 $ contre 17 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le cours cible à 255 $, contre 207 $ auparavant

* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève l'objectif de cours à 105 $ contre 86 $ auparavant

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo réduit la pondération à sous-pondérer de égal à égal

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT

de 79

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT 79

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Chardan Capital Markets augmente le prix cible de 220 $ à 323 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup augmente le prix cible de 336 $ à 371 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le prix cible de 310 $ à 371 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 330 $ contre 319 $

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215 dollars

* Leidos LDOS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 220 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève le cours cible à 313 $ contre 284 $

* Marsh MRSH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 226 $ contre 258 $

* Masimo Corp MASI.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 190 $ à 180 $

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 72 $ auparavant

* McKesson MCK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 1050 $ contre 960 $ auparavant

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 106 $, contre 113 $ auparavant

* Moderna MRNA.O : Bernstein relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible de 75 à 73 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer ramène le cours cible de 490 $ à 425 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 34 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30 $ contre

19 $

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16$ contre 30

* NRG Energy Inc NRG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS relève le cours cible de 55 à 58 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein réduit le prix cible de 210 à 209 dollars

* Palo Alto Networks PANW.O : BMO réduit le prix cible de 230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks PANW.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 220 $, contre 240 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Jefferies réduit le prix cible à 215 $, contre 250 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $, contre 205 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 223 $, contre 245 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Needham réduit le prix cible à 200 $, contre 230 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 228 $ à 180 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Stifel réduit le prix cible à 185 $, contre 200 $ auparavant

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 100 à 75 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève le cours cible de 127 $ à 133 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Oppenheimer relève le cours cible de 24 $ à 25 $

* Salesforce.Com Inc CRM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 265 $ à 235 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 20 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 270 $ de 300

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 250 $ contre 295 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities ramène le cours cible à 21 $, contre 28 $ auparavant

* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS réduit le prix cible à 115 $ contre 122 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève le cours cible de 48 à 60 dollars

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 60 dollars, contre 47 dollars

auparavant

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays réduit le prix cible à 100 $ contre 122 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ de 108

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"; baisse l'objectif de cours à 9$

contre 13

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : B. Riley augmente le prix cible de 16 $ à 32 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 470 à 473 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le cours cible de 650 $ à 750 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Toro Co TTC.N : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 27$ contre 40

* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 13$ contre 18

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 48 $ contre 52 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le cours cible à 510 $ contre 480 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le cours cible à 501 $ contre 492 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le prix cible de 316 $ à 296 $

* Walmart Inc WMT.O : Argus Research relève le cours cible de 117 $ à 145 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 430 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho relève le cours cible de 370 à 425 dollars

* Waystar Holding Corp WAY.O : Barclays réduit le prix cible à 36$ de 42

* Waystar Holding Corp WAY.O : Raymond James réduit le prix cible à 35$ de 50

* Waystar Holding Corp WAY.O : Truist Securities réduit le prix cible à 38 $ contre 51 $

* Workday WDAY.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 190 $ contre 265 $

* Workday WDAY.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 290 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research réduit l'objectif de cours à 135$ contre 150