TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 19:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

FAITS MARQUANTS

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son opinion de

"vendre" à "neutre

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de neutre à

surpondérer

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 210 $

à 190 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 27$ de 40

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le prix cible de 400 $ à 430 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT de 259

* Aerovironment Inc AVAV.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un prix cible de 259

* Air Products APD.N : Bernstein relève le prix cible de 315 $ à 329 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan ramène le cours cible à 40 $, contre 55 $ auparavant

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 38 $ à 22 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 21 $ contre 18

$ auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Argus Research relève le cours cible de 260 à 420 dollars

* Atricure Inc ATRC.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Atricure Inc ATRC.O : UBS réduit le prix cible de 60 à 55 dollars

* Autodesk Inc ADSK.O : Citigroup réduit le prix cible de 382 $ à 315 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 365 $ contre 380 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 100 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Wedbush réduit l'objectif de cours à 7$ contre 13

* Best buy Company Inc BBY.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 9$ à 62$

* Biomarin Pharmaceutical Inc BMRN.O : Wells Fargo relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 17

$

* Bristow Group Inc VTOL.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; prix

cible 60

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg réduit le prix cible de 400 $ à 380 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 375 $ au lieu de

400

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 370 $ contre 385

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 335 à 360

dollars

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de neutre à achat

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 375 $ de 410

* Caesars Entertainment CZR.O : Barclays réduit le prix cible à 35 $ contre 39 $

* Caesars Entertainment CZR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 36 $ à 35 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : UBS augmente le prix cible à 48$ de 44

* Cava Group Inc CAVA.N : UBS relève le cours cible à 69 $ contre 66 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho relève le cours cible à 55 $ contre 45 $ auparavant

* Centene Corporation CNC.N : Wells Fargo relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Ceva Inc CEVA.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 33 $

* CNH Industrial NV CNH.N : Oppenheimer relève le cours cible de 13 $ à 16 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Draftkings Inc DKNG.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 48 $

* DTE Energy Co DTE.N : Mizuho relève le cours cible à 155 $ contre 144 $

* Dupont DD.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 46 à 58 dollars

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC relève le cours cible à 195 $ contre 183 $

* Equinix Inc EQIX.O : Truist Securities relève le prix cible de 973 $ à 1087 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Needham réduit le prix cible de 23 $ à 10 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de 13 $ à 7 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Truist Securities réduit le prix cible de "acheter" à "garder"

* General Mills GIS.N : Barclays réduit le prix cible de 52 $ à 46 $

* General Mills GIS.N : Bernstein réduit le prix cible à 48$ de 53

* General Mills GIS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 55 $ de 61

* General Mills GIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 42 $ contre 47 $

* General Mills GIS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 46 $

* General Mills GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ de 49

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; réduit le

cours cible de "$162" à "$127"

* Genuine Parts Co GPC.N : UBS réduit le prix cible à 135$ de 150

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 122 $ à 135 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : BMO ramène le cours cible de 79 $ à 55 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le prix cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible à 85 $ de 95

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler augmente le prix à surpondérer de neutre

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 72 $ à 58 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : Wells Fargo relève le prix cible de 37 à 44 dollars

* Hackett Group Inc HCKT.O : Barrington Research réduit le prix cible à 17$ de 27

* Healthequity HQY.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 110 $ contre 118 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève le cours cible à 381 $ contre 362 $

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible de 240 à 290 dollars

* Humana Inc HUM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 206 $ contre 290 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays relève le cours cible de 116 à 117 dollars

* Instacart CART.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 41 $ contre 40 $

* Iridium Communications Inc IRDM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Itron Inc ITRI.O : Oppenheimer relève le cours cible de 125 $ à 133 $

* Kenvue Inc KVUE.N : UBS relève le cours cible à 19 $ contre 17 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le cours cible à 255 $, contre 207 $ auparavant

* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève l'objectif de cours à 105 $ contre 86 $ auparavant

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo réduit la pondération à sous-pondérer de égal à égal

* Knife River Corporation KNF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 75 $ à 81 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un PT

de 79

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : UBS initie une couverture avec une note neutre; PT 79

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Chardan Capital Markets augmente le prix cible de 220 $ à 323 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Citigroup augmente le prix cible de 336 $ à 371 $

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le prix cible de 310 $ à 371 $

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 330 $ contre 319 $

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215 dollars

* Leidos LDOS.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 205 $ contre 220 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein relève le cours cible à 313 $ contre 284 $

* Marsh MRSH.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 226 $ contre 258 $

* Masimo Corp MASI.O : BTIG ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 190 $ à 180 $

* Masimo Corp MASI.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 72 $ auparavant

* McKesson MCK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 1050 $ contre 960 $ auparavant

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler ramène le cours cible à 106 $, contre 113 $ auparavant

* Moderna MRNA.O : Bernstein relève le cours cible de 35 à 45 dollars

* Mondelez MDLZ.O : Bernstein ramène le cours cible de 75 à 73 dollars

* Mongodb Inc MDB.O : Oppenheimer ramène le cours cible de 490 $ à 425 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays augmente le prix cible de 25 $ à 34 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 19 $ à 28 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 30 $ contre

19 $

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16$ contre 30

* NRG Energy Inc NRG.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 150 à 153 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 180 à 215 dollars

* Ovintiv Inc OVV.N : UBS relève le cours cible de 55 à 58 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Palo Alto Networks PANW.O : Bernstein réduit le prix cible de 210 à 209 dollars

* Palo Alto Networks PANW.O : BMO réduit le prix cible de 230 $ à 200 $

* Palo Alto Networks PANW.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 210 $ à 190 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 220 $, contre 240 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Jefferies réduit le prix cible à 215 $, contre 250 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Mizuho réduit le prix cible à 200 $, contre 205 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 223 $, contre 245 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : Needham réduit le prix cible à 200 $, contre 230 $ auparavant

* Palo Alto Networks PANW.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 228 $ à 180 $

* Palo Alto Networks PANW.O : Stifel réduit le prix cible à 185 $, contre 200 $ auparavant

* PG&E Corporation PCG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 100 à 75 dollars

* Rb Global Inc RBA.N : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Rogers Corp ROG.N : B. Riley relève le cours cible de 127 $ à 133 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Oppenheimer relève le cours cible de 24 $ à 25 $

* Salesforce.Com Inc CRM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 265 $ à 235 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 14 $ contre 20 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup réduit le prix cible à 270 $ de 300

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 250 $ contre 295 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities ramène le cours cible à 21 $, contre 28 $ auparavant

* Somnigroup International Inc SGI.N : UBS réduit le prix cible à 115 $ contre 122 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève le cours cible de 48 à 60 dollars

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 60 dollars, contre 47 dollars

auparavant

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays réduit le prix cible à 100 $ contre 122 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ de 108

* Stubhub Holdings Inc STUB.N : Citigroup passe de "vendre" à "neutre"; baisse l'objectif de cours à 9$

contre 13

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : B. Riley augmente le prix cible de 16 $ à 32 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 470 à 473 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : TD Cowen relève le cours cible de 650 $ à 750 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Raymond James relève le cours cible de 250 $ à 265 $

* Toro Co TTC.N : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 27$ contre 40

* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 13$ contre 18

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 48 $ contre 52 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le cours cible à 510 $ contre 480 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève le cours cible à 501 $ contre 492 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le prix cible de 316 $ à 296 $

* Walmart Inc WMT.O : Argus Research relève le cours cible de 117 $ à 145 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de 400 $ à 430 $

* Watsco Inc WSO.N : Mizuho relève le cours cible de 370 à 425 dollars

* Waystar Holding Corp WAY.O : Barclays réduit le prix cible à 36$ de 42

* Waystar Holding Corp WAY.O : Raymond James réduit le prix cible à 35$ de 50

* Waystar Holding Corp WAY.O : Truist Securities réduit le prix cible à 38 $ contre 51 $

* Workday WDAY.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 190 $ contre 265 $

* Workday WDAY.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 290 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Argus Research réduit l'objectif de cours à 135$ contre 150

Valeurs associées

AEROVIRONMENT
268,0300 USD NASDAQ +1,92%
AIR PROD&CHEMICA
281,410 USD NYSE +1,29%
AL INM PROP REIT
20,255 USD NYSE -0,86%
ALARM.COM HOLDIN
45,2150 USD NASDAQ -0,43%
ALKAMI TECH
16,6200 USD NASDAQ +2,09%
APPLIED MATERIALS
368,7200 USD NASDAQ +2,67%
ATRICURE
32,7550 USD NASDAQ -0,65%
AUTODESK INC
229,4300 USD NASDAQ +1,82%
AXCELIS TECHS
81,4450 USD NASDAQ -17,31%
BEST BUY
66,985 USD NYSE +1,31%
BETA BIONICS
13,8250 USD NASDAQ -1,04%
BIOAGE LABS
19,7850 USD NASDAQ +0,79%
BIOMARIN PHARM
61,0300 USD NASDAQ +1,80%
CADENCE DESIGN
309,5800 USD NASDAQ +9,21%
CAESR ENTMT
21,3600 USD NASDAQ +12,72%
CARETRUST-REIT
40,180 USD NYSE -2,29%
CAVA GROUP
66,830 USD NYSE +5,56%
CELANESE
55,825 USD NYSE +0,21%
CENTENE
42,590 USD NYSE +3,27%
CEVA
20,1255 USD NASDAQ -1,59%
CNH INDUSTRIAL
12,590 USD NYSE -3,97%
COMSTOCK RESOURC
18,595 USD NYSE +0,30%
DRAFTKINGS RG-A
23,3550 USD NASDAQ +3,39%
DTE ENERGY
142,120 USD NYSE -1,80%
DUPONT DE NEMOURS
51,145 USD NYSE +0,48%
EASTGROUP PROP R
190,680 USD NYSE -1,11%
EQUINIX REIT
923,9350 USD NASDAQ -2,94%
GEMINI SPACE RG-A
6,3750 USD NASDAQ -3,19%
GENERAL MILLS
45,305 USD NYSE +0,76%
GENUINE PARTS CO
120,820 USD NYSE -4,03%
GLAUKOS
119,030 USD NYSE +11,68%
GOOSEHEAD INS-A
48,0200 USD NASDAQ -5,16%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
HA SUSTAIN REIT
38,110 USD NYSE -2,90%
HACKETT GROUP
14,8700 USD NASDAQ +7,52%
HEALTHEQUITY
76,7200 USD NASDAQ +3,17%
HOME DEPOT
381,730 USD NYSE -0,41%
HOWMET AEROSPACE
248,110 USD NYSE -1,76%
HUMANA
185,845 USD NYSE +0,51%
INCYTE
103,3350 USD NASDAQ +2,15%
INSTACART (MAPLEBEAR)
35,9350 USD NASDAQ -2,14%
IRIDIUM COMM
23,2100 USD NASDAQ -1,36%
ITRON
99,1050 USD NASDAQ +2,77%
KENVUE
18,800 USD NYSE +2,01%
KEYSIGHT TECHNOL
238,650 USD NYSE +1,81%
KNIFE RIVER
90,270 USD NYSE -3,87%
KRATOS DEF&SEC
98,3450 USD NASDAQ +6,93%
KRYSTAL BIOTECH
289,8200 USD NASDAQ +0,69%
LABCORP HLDGS
276,250 USD NYSE -0,16%
LEIDOS HOLDG
169,440 USD NYSE +4,53%
LOWE'S COM
281,470 USD NYSE +0,10%
MASIMO
175,6950 USD NASDAQ +0,58%
MCCORMIC NON VTG
69,600 USD NYSE +0,55%
MCKESSON
939,257 USD NYSE -0,77%
MERIT MED SYS
81,9550 USD NASDAQ +0,45%
MODERNA
46,1900 USD NASDAQ +5,14%
MONDELEZ INTL RG-A
60,0450 USD NASDAQ +0,31%
MONGODB-A
365,2000 USD NASDAQ +3,06%
NATL ENERGY SVC
24,6250 USD NASDAQ +1,88%
NCINO
16,5000 USD NASDAQ +1,98%
NRG ENERGY
172,950 USD NYSE -0,30%
ONTO INNOVATION
221,310 USD NYSE +0,42%
OVINTIV
48,430 USD NYSE +5,08%
PALANTIR TECHNOLOGIES
137,1300 USD NASDAQ +3,09%
PALO ALTO NETWORKS
152,2100 USD NASDAQ -6,91%
PG&E
17,800 USD NYSE -1,19%
Pétrole Brent
70,31 USD Ice Europ +4,38%
Pétrole WTI
65,18 USD Ice Europ +4,64%
Q2 HOLDINGS
52,810 USD NYSE +0,42%
RB GLOBAL
106,790 USD NYSE +2,52%
ROGERS
108,055 USD NYSE +4,84%
SALESFORCE
187,530 USD NYSE +1,75%
SIX FLAGS ENT
16,040 USD NYSE +3,22%
SNOWFLAKE
177,284 USD NYSE +0,04%
SOFI TECH
19,8800 USD NASDAQ +1,90%
SONOCO PRODUCTS
57,010 USD NYSE +0,51%
SPROUTS FARMERS
66,7200 USD NASDAQ -1,24%
TACTILE SYSTMS T
34,3300 USD NASDAQ +22,39%
TALEN ENERGY
378,9425 USD NASDAQ -2,40%
TELEDYNE TECH
657,280 USD NYSE +1,22%
TENET HEALTHCARE
230,520 USD NYSE -1,60%
THE TRADE DESK RG-A
25,6800 USD NASDAQ +1,66%
TORO CO
98,755 USD NYSE -1,44%
TRIPADVISOR
10,4550 USD NASDAQ -0,81%
UNITED PARKS
35,610 USD NYSE +2,36%
VALMONT IND
456,420 USD NYSE +2,68%
VULCAN MATERIALS
300,175 USD NYSE -0,66%
WALMART
126,4450 USD NASDAQ -1,87%
WATSCO INC
419,500 USD NYSE -0,71%
WAYSTAR HOLDING
25,3000 USD NASDAQ +4,07%
WORKDAY-A
143,7100 USD NASDAQ +0,41%
WYNN RESORTS
117,2900 USD NASDAQ +2,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/02/2026 à 19:30:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

