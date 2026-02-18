TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.
FAITS MARQUANTS
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research
relève son opinion de vendre à neutre
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler passe de
neutre à surpondérer
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit le
prix cible de 210 $ à 190 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible de
40 $ à 27 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies augmente le prix cible de
400 $ à 430 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit son
objectif de cours à 40 dollars, contre 55 dollars
auparavant
* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix
cible de 38 $ à 22 $
* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners
réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $
* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank
initie le suivi avec une note d'achat; objectif de cours de
17 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix
cible de 183 $ à 195 $
* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de
47 $ à 42 $
* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible
de 240 $ à 290 $
* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP
Morgan relève le cours cible à 255 dollars contre 207
dollars
* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours
cible de 310 à 371 dollars
* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 319 à
330 dollars
* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215
dollars
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper
Sandler réduit le prix cible à 106 $ contre 113 $
* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours
à 16 $ contre 30 $
* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de
cours à 75 $ contre 100 $
* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève l'objectif de
cours de 48 à 60 dollars
* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit
l'objectif de cours à 13 $ contre 18 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le
prix cible à 510 $ contre 480 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le cours cible de
316 $ à 296 $
