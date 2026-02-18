information fournie par Reuters • 18/02/2026 à 11:21

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Goosehead Insurance, Trade Desk, Watsco

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Goosehead Insurance, Trade Desk et Watsco.

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : JP Morgan réduit son

objectif de cours à 40 dollars, contre 55 dollars

auparavant

* Alkami Technology Inc ALKT.O : JP Morgan réduit le prix

cible de 38 $ à 22 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : Leerink Partners

réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Bitgo Holdings Inc BTGO.N : Deutsche Bank

initie le suivi avec une note d'achat; objectif de cours de

17 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research

relève sa note de vendre à neutre

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : RBC augmente le prix

cible de 183 $ à 195 $

* General Mills GIS.N : Jefferies réduit le prix cible de

47 $ à 42 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Jefferies réduit le

cours cible de 101 $ à 90 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le cours

cible de 95 $ à 85 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler relève

son opinion de neutre à surpondérer

* Howmet Aerospace HWM.N : TD Cowen relève le cours cible

de 240 $ à 290 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP

Morgan relève le cours cible à 255 dollars contre 207

dollars

* Krystal Biotech Inc KRYS.O : Jefferies relève le cours

cible de 310 à 371 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le cours cible de 319 à

330 dollars

* Leidos LDOS.N : RBC ramène le cours cible de 230 à 215

dollars

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper

Sandler réduit le prix cible à 106 $ contre 113 $

* nCino Inc NCNO.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours

à 16 $ contre 30 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : D.A. Davidson réduit

l'objectif de cours à 190 $ contre 210 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Jefferies réduit le prix

cible de 250 $ à 215 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Needham

réduit le prix cible de 230 $ à 200 $

* Q2 Holdings Inc QTWO.N : JP Morgan réduit l'objectif de

cours à 75 $ contre 100 $

* Sonoco Products Co SON.N : Baird relève l'objectif de

cours de 48 à 60 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies ramène l'objectif de

cours à 27 $, contre 40 $ auparavant

* Tripadvisor Inc TRIP.O : B. Riley réduit

l'objectif de cours à 13 $ contre 18 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : JP Morgan augmente le

prix cible à 510 $ contre 480 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : RBC réduit le cours cible de

316 $ à 296 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies relève le cours cible de

400 $ à 430 $