02/09/2025 à 11:42

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le PT à 347 $ contre 343 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le prix cible à 8 $ contre 6 $ auparavant

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

à "sectoriel"

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35$ de 32

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 231 $ auparavant

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT $52

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action à sous-pondération de égal à égal

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 25 à 32 dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 109 à 92 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 133 à 150 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève le cours cible à 45 $ contre 41 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 77 $ à 85 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 280,00 $ à 320,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer à partir de equal-weight