TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.
FAITS MARQUANTS
* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de "equal-weight" à "underweight"
* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley augmente la pondération de "égal à égal" à "surpondéré
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley augmente la pondération de "égal à égal" à "surpondéré
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le PT à 347 $ contre 343 $
* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le prix cible à 8 $ contre 6 $ auparavant
* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer"
à "sectoriel"
* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $
* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 29 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $
* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de "hold" à "buy"
* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35$ de 32
* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $
* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $
* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 231 $ auparavant
* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60
* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55
* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT $52
* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action à sous-pondération de égal à égal
* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 25 à 32 dollars
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 109 à 92 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars
* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36 $
* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 133 à 150 $
* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $
* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève le cours cible à 45 $ contre 41 $ auparavant
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $
* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $ auparavant
* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT 55 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal
* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20$ contre 18
* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars
* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 77 $ à 85 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $ auparavant
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 280,00 $ à 320,00 $
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer à partir de equal-weight
