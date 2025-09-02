 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 694,28
-0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de "equal-weight" à "underweight"

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley augmente la pondération de "égal à égal" à "surpondéré

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley augmente la pondération de "égal à égal" à "surpondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le PT à 347 $ contre 343 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le prix cible à 8 $ contre 6 $ auparavant

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de "performer"

à "sectoriel"

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35$ de 32

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le prix cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 231 $ auparavant

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT $55

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT $52

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit le cours de l'action à sous-pondération de égal à égal

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 25 à 32 dollars

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 109 à 92 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 133 à 150 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler relève le cours cible à 45 $ contre 41 $ auparavant

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 216 $ contre 210 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 114 $ contre 90 $ auparavant

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer de égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 77 $ à 85 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 66 $ contre 59 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 280,00 $ à 320,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer à partir de equal-weight

Valeurs associées

ALNYLAM PHARMA
446,5100 USD NASDAQ -1,29%
AM AXLE & MFG HL
5,820 USD NYSE -2,43%
CELSIUS HLDGS
62,8800 USD NASDAQ +5,34%
CHEMED
458,195 USD NYSE +1,39%
COLUMBIA BKG SYS
26,7700 USD NASDAQ -1,22%
CYTOKINETICS
35,3300 USD NASDAQ -5,41%
DANA
20,160 USD NYSE -0,96%
DICK'S SPORT GOO
212,720 USD NYSE -1,17%
FORTINET
78,7700 USD NASDAQ -0,66%
GEN DIGITAL
30,2000 USD NASDAQ -0,03%
GOOSEHEAD INS-A
84,7100 USD NASDAQ -2,00%
HARTFORD INS GRP
132,370 USD NYSE +0,20%
INSMED
136,1000 USD NASDAQ +0,84%
JAMF HOLDING
9,3200 USD NASDAQ +0,54%
NORTONLIFELOCK
22,6200 USD NASDAQ +4,43%
OLD REPUB.INTL C
39,975 USD NYSE +0,58%
PALO ALTO NETWORKS
190,5200 USD NASDAQ -0,26%
PERFORMANCE FOOD
101,400 USD NYSE +0,46%
RAPID7
20,7100 USD NASDAQ -0,91%
SAILPOINT
20,6400 USD NASDAQ -0,63%
SENTINELONE RG-A
18,920 USD NYSE +7,26%
US FOODS HOLDING
77,600 USD NYSE +0,36%
VARONIS SYSTEMS
59,0200 USD NASDAQ -0,24%
ZSCALER
277,0500 USD NASDAQ -1,20%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2025 à 11:42:59.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nestlé emballage (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé: HSBC confirme son conseil d'achat
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 12:46 

    (Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe. Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours ... Lire la suite

  • L'administrateur délégué de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan d'entreprise
    MPS relève son offre sur Mediobanca avec un paiement en numéraire de €750 mls
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles
    Zone euro: L'inflation augmente légèrement en août
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    FRANCFORT (Reuters) -L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en août, dépassant légèrement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux d'intérêt. L'indice des prix à la ... Lire la suite

  • LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.09.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank