TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Fortinet, Sailpoint, Zscaler
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 18:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Fortinet, Sailpoint et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de l'action de "equal-weight" à "underweight"

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit la pondération de "surpondéré" à "égal"

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la pondération de "égale" à "surpondérée"

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève la note de "equal-weight" à "overweight"

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 5E Advanced Materials FEAM.O : H.C. Wainwright initie la couverture avec une note d'achat et un PT de 7,5 dollars

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS augmente le prix cible à 52 $ de 48

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 320 $ à 380 $

* Acuity Inc AYI.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer d'égal à égal

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 331 $ contre 236 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le PO de neutre à achat

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho augmente le PT à 108 $ de 70

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 45 $ contre 37 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale pondération

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Citigroup relève le prix cible de 527 $ à 583 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Leerink Partners relève le prix cible de 343 $ à 347 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 190 $

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de 6 à 8 dollars

* American Axle & Manufacturing AXL.N : RBC relève le cours cible de "performer" à "surperformer"

* Ametek AME.N : TD Cowen relève le cours de l'action de "vendre" à "conserver"; augmente le cours cible de 158 $ à 180 $

* Avidbank Holdings AVBH.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération; PT 31 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : Raymond James augmente le prix cible à 39 $ de 35

* Cava Group Inc CAVA.N : Argus Research ramène le cours cible de 110 à 76 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 56,00 $ à 61,00 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Roth MKM augmente le prix cible de 58 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel augmente le prix cible de 56 $ à 70 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 72 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : UBS augmente le prix cible de 64 $ à 73 $

* Chemed Corp CHE.N : Jefferies relève le cours cible de 490 $ à 550 $ et le fait passer de 'hold' à 'buy'

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Piper Sandler relève le PT à 35 $ de 32

* Cormedix Inc CRMD.O : RBC augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* Corning GLW.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat; augmente le prix cible de 65 $ à 84 $

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Jefferies relève le cours cible de 70 $ à 80 $

* Dana Inc DAN.N : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : UBS relève le cours cible de 24 $ à 29 $

* Dick's Sporting Goods Inc DKS.N : TD Cowen relève le cours cible à 233 $, contre 231 $ auparavant

* Dick's Sporting Goods, Inc. DKS.N : Barclays augmente le prix cible de 232 à 246 $

* DR Horton Inc DHI.N : Wells Fargo relève le prix cible de 175 à 190 dollars

* Dupont DD.N : BMO augmente le prix cible de 101 $ à 107 $

* Dupont DD.N : Mizuho relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* Edison International EIX.N : Jefferies relève le cours cible de 67 $ à 70 $

* Elf Beauty ELF.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de 'buy' à 'hold'; augmente le cours de l'action de '121' à

'128'

* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien; PT 45

* Firefly Aerospace FLY.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; PT 60

* Firefly Aerospace FLY.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55

* Firefly Aerospace FLY.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note d'égale pondération; PT 52

* First Bancorp (North Carolina) FBNC.O : KBW augmente le prix cible de 53,00 $ à 62,00 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 350 $ contre 340 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 78 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Morgan Stanley réduit la pondération à sous-pondération à partir d'égale pondération

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 50,00 $ contre 90,00 $

* Fortive Corp FTV.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de "surpondéré" à "égal"

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 4 à 8 dollars

* Frontier Group Holdings Inc ULCC.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 4 à 8 dollars

* Gen Digital Inc GEN.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 32 $ contre 25

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 92 $ contre 109 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity initie une couverture avec une cote d'achat; PT 35 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération; PT 36

* Heartflow Inc HTFL.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note de surpondération; PT 38 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 35

* Heico Corporation HEI.N : Barclays relève le prix cible de 280 à 300 dollars

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève le PO de 24 $ à 25 $

* Hexcel Corp HXL.N : UBS relève le cours de l'action de neutre à achat; augmente le PT de 65 $ à 80 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 445 à 490

* Hubbell Inc HUBB.N : Wells Fargo relève le prix cible à surpondérer d'égal à égal

* Humana HUM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 312 $ contre 285 $ auparavant

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : RBC relève l'objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 133 à 150 dollars

* Inspire Medical Systems INSP.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note de surperformance; PT 150

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Jefferies relève le prix cible de 83 $ à 96 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève le PT à 62 $ contre 56 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Oppenheimer relève le prix cible de 78 $ à 81 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 65 $ à 70 $

* Ionis Pharmaceuticals, Inc. IONS.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 70 $ à 95 $

* ITT Inc ITT.N : UBS augmente le prix cible à 200 $ de 168

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 10 $ contre 14 $

* KB Home KBH.N : Wells Fargo relève le cours cible de 50 à 60 dollars

* Lennar Corp LEN.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 110 à 135 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève le cours cible à 175

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible de 463 $ à 460 $

* Mannkind Corp MNKD.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 9 $ à 11 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 30 $

* McDonald's MCD.N : TD Cowen augmente le prix cible de 315 $ à 330 $

* Mp Materials Corp MP.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 32 $ à 82 $

* Nextnrg Inc NXXT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat; PT 5

* Old Republic International Corp ORI.N : Piper Sandler augmente le PT à 45 $ de 41

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Raymond James relève le PT de 42 $ à 46 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 210 à 216 dollars

* Pelthos Therapeutics PTHS.A : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 50 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève le prix cible de 90 $ à 114 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* PG&E Corp PCG.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 19 à 22 dollars

* Procept Biorobotics PRCT.O : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Processa Pharmaceuticals Inc PCSA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 1 $ contre 2

* Pultegroup Inc PHM.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 135 $ à 150 $

* Ralliant Corp RAL.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de surpondération; PT 55 $

* Rapid7 Inc RPD.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 28 $ à 22 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : Morgan Stanley relève la note à surpondérer d'égal à égal

* Sentinelone Inc S.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel ramène le cours de l'action de 'buy' à 'hold'

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 25 à 18 dollars

* Tempus Ai Inc TEM.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays augmente le prix cible à 617 $ de 589

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 564 $, contre 432 $ auparavant

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen relève le prix cible de 400 $ à 500 $

* UPS UPS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 98 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : UBS relève l'objectif de cours à 79 $ contre 78 $ auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 77 $ à 85 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Vital Farms Inc VITL.O : BMO relève le cours cible de 60 $ à 50 $

* Welltower Inc WELL.N : Raymond James relève le cours cible de 175 $ à 195 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Macquarie initie une couverture avec une note de surperformance; PT 28 $

* Whitefiber Inc WYFI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 34

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Argus Research relève le prix cible de 190 $ à 212 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 320,00 $ contre 280,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action à surpondérer à partir de 'equal-weight'

