information fournie par Reuters • 30/03/2026 à 09:36

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.

FAITS MARQUANTS

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 270 à 280

dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse la notation de "surperformance" à

"performance du marché"

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 345$ à 325$

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 180 à 160 dollars

* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $

contre 40 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 110 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène la note à neutre au lieu d'acheter

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 46$ à 43$

* Chewy Inc CHWY.N : RBC augmente l'objectif de cours de 43 $ à 47 $

* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 33 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à

280 dollars

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 57 $ à 54 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 315$ à

190$

* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif de

44 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène la note de "surperformance" à

"performance du marché"

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit l'objectif de cours de 163 $ à 149 $

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 345 $ à 325 $

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 12$ à

8$

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC augmente l'objectif de cours de 32 $ à 35 $

* Legence Corp LGN.O : RBC relève l'objectif de cours de 48 $ à 64 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 78 $ à 64 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies reprend la couverture avec une note

d'achat; objectif de cours de 30 $ contre 31 $

* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies abaisse la note de "achat" à "maintien"; objectif

de cours de 76 $ contre 91 $

* Regions Financial RF.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 31 $ à 28 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 15 $ contre 19 $

* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

d'achat; objectif de cours de 45 $

* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 50 $