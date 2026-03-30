TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group, JP Morgan

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Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Ferguson Enterprises, Hartford Insurance Group et JP Morgan.
FAITS MARQUANTS
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 270 à 280
dollars
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW abaisse la notation de "surperformance" à
"performance du marché"
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 345$ à 325$
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 180 à 160 dollars
* 4D Molecular Therapeutics FDMT.O : Jefferies reprend la note d'achat; objectif de 21 $
contre 40 $
* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 120 $ à 110 $
* BP BP.N : Gerdes Energy Research ramène la note à neutre au lieu d'acheter
* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 46$ à 43$
* Chewy Inc CHWY.N : RBC augmente l'objectif de cours de 43 $ à 47 $
* Eyepoint Inc EYPT.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 33 $
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 270 à
280 dollars
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 57 $ à 54 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 315$ à
190$
* Guardian Pharmacy Services GRDN.N : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif de
44 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW ramène la note de "surperformance" à
"performance du marché"
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW réduit l'objectif de cours de 163 $ à 149 $
* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 345 $ à 325 $
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 12$ à
8$
* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC augmente l'objectif de cours de 32 $ à 35 $
* Legence Corp LGN.O : RBC relève l'objectif de cours de 48 $ à 64 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 78 $ à 64 $
* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies reprend la couverture avec une note
d'achat; objectif de cours de 30 $ contre 31 $
* PTC Therapeutics PTCT.O : Jefferies abaisse la note de "achat" à "maintien"; objectif
de cours de 76 $ contre 91 $
* Regions Financial RF.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 31 $ à 28 $
* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 15 $ contre 19 $
* Viridian Therapeutics VRDN.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note
d'achat; objectif de cours de 45 $
* Vor Biopharma Inc VOR.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat;
objectif de cours de 50 $
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