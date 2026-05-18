TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Exxon Mobil, Northrop Grumman, Regeneron Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Exxon Mobil, Northrop Grumman et Regeneron Pharmaceuticals.

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters lundi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 358 $ à 460 $

* Ameren Corp AEE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 126 $ à 121 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Raymond James relève sa recommandation de « market perform » à

« outperform »

* Analog Devices Inc ADI.O : Stifel relève son objectif de cours de 405 $ à 450 $

* Applied Materials Inc. AMAT.O : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre

»

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 13 $ à 19

$

* Atmos Energy Corp ATO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 195 $ à 187 $

* Automatic Data Processing, Inc. ADP.O : Wells Fargo passe de « sous-pondérer » à «

neutre »

* Aveanna Healthcare Holdings Inc. AVAH.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 9,5 $ à

9 $

* Ball Corp BALL.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Beta Bionics Inc BBNX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 23

$ à 11 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 33 $ à 25 $

* Blackstone Secured Lending Fund BXSL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 24,75

$ à 24,5 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Boeing BA.N : Citigroup relève son objectif de cours de 256 $ à 260 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105 $ à

68 $

* BP BP.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Brixmor Property Group Inc BRX.N : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $

* Broadcom Inc AVGO.O : UBS relève son objectif de cours de 475 $ à 490 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : Truist Securities lance sa couverture avec une recommandation

« conserver »; objectif de cours: 305 $

* BXP BXP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 65 $

* CACI International Inc CACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 614 $ à 555 $

* Celcuity Inc. CELC.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 165 $ à 185 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève son objectif de cours de 217 $ à 221 $

* Chiron Real Estate Inc XRN.N : BMO relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Ciena Corp CIEN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 658 $

* Circle Internet Group CRCL.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 85 $ à 150 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 90 $ à 91 $

* Conagra Brands, Inc. CAG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13

$

* Conmed Corp CNMD.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 52 $ à

40 $

* Crowdstrike CRWD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 520 $ à 630 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* CubeSmart CUBE.N : UBS relève son objectif de cours de 37 $ à 41 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 728 $ à 775 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : William Blair attribue une note «

surperformer »

* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Deckers Brands DECK.N : Piper Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Devon Energy Corporation DVN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 66 $ à

68 $

* Dexcom DXCM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 64 $

* Dexcom DXCM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à

80,00 $

* Digital Realty Trust DLR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 196 $ à 220 $

* Dollar General Corp DG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 170 $ à 155 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* DTE Energy Co DTE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 165 $ à 158 $

* Ducommun Inc DCO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 141 $ à 167 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 142 $ à 137 $

* Echostar Corp SATS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 129 $ à 155 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 121 $ à 100 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Needham lance la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 21 $

* Embecta Corp EMBC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 11 $ à

3 $

* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 244 $ à 230 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Citigroup relève son objectif de cours de 225 $ à 245 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : UBS relève son objectif de cours de 148 $ à 158 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 158 $ à 168 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : UBS relève son objectif de cours de 103 $ à

118 $

* General Dynamics Corp GD.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 380 $ à 364 $

* General Mills, Inc. GIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 33 $ à 30

$

* Guidewire Software Inc. GWRE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 250 $

à 180 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 166 $ à 148 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS relève son objectif de cours de 15 $ à 15,5 $

* HII HII.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 441 $ à 405 $

* Home Depot Inc HD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 375 $ à 320 $

* Home Depot Inc. HD.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 405 $ à 310 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS abaisse son objectif de cours de 4,5 $

à 4,25 $

* Howmet Aerospace HWM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 271 $ à 303 $

* Insulet Corp PODD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 288 $ à

208 $

* Intel INTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 105 $ à 140 $

* Intel INTC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 95 $ à 130 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours

de 650 $ à 520 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Raymond James relève sa recommandation de « market perform » à

« outperform »

* iRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : BofA Global Research abaisse son objectif de

cours de 225 $ à 180 $

* Karman Holdings Inc KRMN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 127 $ à 97 $

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 300 $ à 415 $

* Kite Realty Group Trust KRG.N : UBS relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 44 $ à 81 $

* Kodiak Gas Services Inc KGS.N : RBC relève son objectif de cours de 64 $ à 84 $

* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 293,00 $

à 331,00 $

* Legence Corp LGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 101 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 661 $ à 614 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 675 $ à 571 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 270 $ à 220 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 315 $ à

275 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 1 600 $ à 1

400 $

* Minimed Group Inc MMED.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27

$ à 20 $

* MKS Inc. MKSI.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 354,00 $ à 374,00

$

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

45 $ à 43 $

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de

87 $ à 97 $

* Mosaic MOS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 31 $ à 26 $

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13,5 $

* National Healthcare Properties NHP.O : BMO lance une couverture avec une note « en ligne

avec le marché »; objectif de cours: 17 $

* National Healthcare Properties NHP.O : RBC lance la couverture avec une note « en ligne avec

le secteur »; objectif de cours: 15 $

* National Healthcare Properties NHP.O : Keybanc lance la couverture avec une note « en ligne

avec le secteur »

* National Healthcare Properties NHP.O : Wells Fargo lance la couverture avec une

note « surpondérer »; objectif de cours: 16 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : UBS relève son objectif de cours de 29 $ à 42 $

* Neonc Technologies Holdings Inc NTHI.O : Maxim Group lance sa couverture avec une note «

acheter »; objectif de cours: 20 $

* NIQ Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 16 $ à 11 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 765 $ à 660 $

* Northrop Grumman NOC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 742 $ à 628 $

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à

14,75 $

* NVIDIA Corp. NVDA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 260,00 $ à

285,00 $

* Onterris Inc. ONT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 19 $

* Ooma Inc OOMA.N : B. Riley relève son objectif de cours de 18,5 $ à 24 $

* OSI Systems Inc OSIS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 345 $ à 279 $

* Outlook Therapeutics Inc OTLK.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Outokumpu OUT1V.HE : Alphavalue relève sa recommandation de « vendre » à « ajouter »

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho relève son objectif de cours de 200 $ à 265 $

* Penguin Solutions Inc PENG.O : Needham relève son objectif de cours de 27 $ à 60 $

* Pepsico, Inc. PEP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Phillips Edison & Co Inc PECO.O : UBS relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Picard Medical Inc. PMI.A : H.C. Wainwright lance la couverture avec une note « neutre »

* Presidio Production Co FTW.N : William Blair lance la couverture avec une note «

surperformer »

* Progyny PGNY.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $

* Public Storage PSA.N : UBS relève son objectif de cours de 276 $ à 314 $

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Ralph Lauren RL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 435 $ à 434 $

* RBC Bearings RBC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 630 $ à 650 $

* Regency Centers Corp REG.O : UBS relève son objectif de cours de 75 $ à 81 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 916 $ à 861 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 900 $ à 730 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 900 $ à 700 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 890 $ à 870 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 950 $ à 850 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 792,00

$ à 641,00 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de «

surperformer » à « en ligne avec le marché »

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 875 $

à 855 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 762 $ à 707 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de

796 $ à 778 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de

800 $ à 700 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 116 $ à

179 $

* Ross Stores Inc ROST.O : Truist Securities attribue une note d'achat; objectif de cours: 270

$

* Ross Stores Inc ROST.O : UBS relève son objectif de cours de 208 $ à 227 $

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 265 $ à 250 $

* Semtech Corp SMTC.O : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 165 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BofA Global Research réintroduit la valeur avec une

recommandation « Achat »; objectif de cours: 130 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : UBS relève son objectif de cours de 189 $ à 199 $

* Sionna Therapeutics Inc SION.O : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 55 $

* SM Energy Company SM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 29 $ à 61 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de

cours de 35 $ à 25 $

* The Clorox Company CLX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95

$

* The Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 87 $ à 90

$

* Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à

85 $

* TJX Companies Inc TJX.N : Truist Securities lance la couverture avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 175 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $

* Uber UBER.N : Zephirin Group abaisse son objectif de cours de 86 $ à 81 $

* United States Antimony Corp. UAMY.N : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 11,5 $

à 11,75 $

* Urban Edge Properties UE.N : UBS relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* Veeva Systems Inc. VEEV.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 275 $ à

225 $

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119

$

* Westlake Corp WLK.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 213 $ à 191 $

* Yesway Inc YSWY.O : JP Morgan lance la couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours de 29 $

* Yesway Inc YSWY.O : Keybanc lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours de 31 $

* Yesway Inc YSWY.O : Raymond James lance la couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours de 30 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 45 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 145 $ à 112 $

* Zscaler Inc ZS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 275 $ à 225 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

