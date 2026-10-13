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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Essex Property Trust, Qualys, Vulcan Materials
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 15:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Essex Property Trust, Qualys et Vulcan Materials.

POINTS FORTS

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $

* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance la couverture du titre avec une note «

surperformer »

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 70 $

* Adaptive Biotechnologies Corporation ADPT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Adi Global Distribution Inc ADIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 270 $ à 225 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo passe de « surpondérer » à « sous-pondérer »

* AEP AEP.O : Keybanc relève sa recommandation de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 115 $ à 103 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 196 $

* Air Products & Chemicals APD.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 353

dollars

* Albemarle Corp ALB.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 109 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 73 $ à 68 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Alpha Teknova Inc TKNO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 7 $ à 11 $

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21,25 $

* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Wedbush relève son objectif de cours de 4 $ à 5 $

* Ameren Corporation AEE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Ameren Corporation AEE.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 122 $ à 116 $

* American Healthcare Reit AHR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* American Healthcare Reit AHR.N : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « achat fort »; objectif de cours: 62 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* American Savings Bank Na ASBH.N : Stephens lance sa couverture avec un objectif de cours de 21 $

* Amerisafe Inc AMSF.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Amphenol APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 99 $ à 104 $

* Amrize AG AMRZ.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 48 $

* Appian Corporation APPN.O : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Apple Hospitality REIT APLE.N : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4 $

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 98 $ à 54 $

* Ast Spacemobile Inc ASTS.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* AT&T Inc T.N : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 25 $ à

24 $

* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 181 $ à 180 $

* Avient Corp AVNT.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 44 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 45 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 112 $ à 111 $

* Ball Corp BALL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* Bel Fuse Inc BELFB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 380 $ à 330 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Biodesix Inc BDSX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 40 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 73 $ à 76 $

* Bristol-Myers Squibb Company BMY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Bruker Corporation BRKR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 35 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 111 $ à 101 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Cantor Equity Partners II Inc SECZ.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; relève son objectif de cours de 10 $ à 14 $

* Caris Life Sciences Inc CAI.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 186 $

* Ceco Environmental Corp CECoO : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* Celanese Corp CE.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Celanese Corp CE.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un cours-cible de 49 dollars

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 41 $ à 35 $

* Centerpoint Energy CNP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Centerpoint Energy CNP.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Certara Inc CERT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 150 $ à 120 $

* Chemours CC.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 16 $

* Chemours CC.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours de 14 $ à 22

$

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Wedbush relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 377,00 $ à 382,00 $

* Clorox CLX.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 355 $ à 375 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 81 $ à 76 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : Deutsche Bank lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 32 $

* Comcast Corporation CMCSA.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Contineum Therapeutics Inc CTNM.O : Baird passe à une recommandation « neutre » et abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* Crescent Energy Company CRGY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 235 $ à 300 $

* Danaher Corporation DHR.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 236 $ à 255 $

* Datadog Inc DDOG.O : Barclays relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* Dow Inc DOW.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif de cours de 30 $

* DTE Energy Company DTE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 156 $ à 145 $

* Duke Energy Corp DUK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 139 $ à 128 $

* Dupont DD.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 156 dollars

* Dynatrace Inc DT.N : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 71 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Eaglerock Land Llc EROK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 27 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 74 $ à 65 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 72 dollars

* Electra Therapeutics Inc ETRA.O : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 32 $

* Electra Therapeutics Inc ETRA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Element Solutions Inc ESI.N : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 53 $

* Encore Capital Group Inc ECPG.O : Northland Capital relève son objectif de cours à 124 $

* Energy Transfer LP ET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Enovix Corporation ENVX.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours à 5 $

* Entegris Inc ENTG.O : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 212 dollars

* Entergy ETR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 137 $ à 130 $

* Entergy ETR.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 123 $ à 118 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 108 $

* Equifax EFX.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 210,00 $ à 200,00 $

* Equifax Inc EFX.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 68 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 350 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 312 $ à 298 $

* Everforth Inc EFOR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 23 $ à 34 $

* Exagen Inc XGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Exelon Corp EXC.O : Keybanc relève sa recommandation de « sous-pondérer » à « pondération sectorielle »

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Factset FDS.N : BMO relève son objectif de cours de 300 $ à 314 $

* Fair Isaac Corporation FICoN : Clear Street abaisse son objectif de cours de 1 600 $ à 1 129 $

* Fair Isaac Corporation FICoN : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1 750 $ à 1 230 $

* Figma Inc FIG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours à 60 $ contre 50 $

* First Tracks Biotherapeutics Inc TRAX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $

* Fis FIS.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 52 $ à 44 $

* Fis FIS.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 46 $ à 37 $

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 40 $

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 59 $ à 49 $

* FMC Corp FMC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 15 $ à 12 $

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Gartner IT.N : BMO relève son objectif de cours de 206 $ à 212 $

* Gemini Space Station Inc GEMI.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; relève son objectif de cours de 3,2 $ à 4,75 $

* Genesis Energy LP GEL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 9 $ à 11 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 58,00 $ à 48,00 $

* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 88 $ à 180 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 12 $ à 9 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 130 $

* Hasbro Inc HAS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 107 $ à 117 $

* Hawkins Inc HWKN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 142 $ à 141 $

* Healthpeak Properties Inc DOC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 24 $ à 21 $

* Hershey HSY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 198 $

* Host Hotels & Resorts Inc HST.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 468 $ à 495 $

* Huntsman Corp HUN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Barclays lance la couverture avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 10 $

* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 210 $ à 270 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Barclays relève son objectif de cours de 15 $ à 18 $

* Janus Living Inc JAN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* JLL JLL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 442 $ à 434 $

* Kimberly-Clark KMB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 104 $ à 97 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : Barclays relève son objectif de cours de 51 $ à 56 $

* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 59 $ à 62 $

* Knife River Corp KNF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 73 $ à 63 $

* Kyntra Bio Inc KYNB.O : Maxim Group lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35 $

* Lazard Inc LAZ.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Lci Industries LCII.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $

* Legend Biotech LEGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 74 $ à 68 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Bernstein relève son objectif de cours de 215 $ à 220 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 323 $ à 448 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 680 $ à 650 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* Matson Inc MATX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 310 $

* Mattel Inc MAT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 15 $ à 17 $

* Meta META.O : Pivotal Research relève son objectif de cours de 790 $ à 930 $

* Meta META.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 763 $ à 1 000 $

* Microsoft Corp MSFT.O : Barclays relève son objectif de cours de 512 $ à 600 $

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 160 $ à 184 $

* Molson Coors Beverage Company TAP.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 43 $ à 37 $

* Moody's Corporation MCoN : BMO abaisse son objectif de cours de 515 $ à 490 $

* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 520 $ à 480 $

* Morningstar Inc MORN.O : BMO relève son objectif de cours de 230 $ à 237 $

* Mosaic Co MOS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 25 $ à 22 $

* MSC Industrial Direct Co MSM.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 152

dollars

* MSCI Inc MSCI.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 615 $ à 613 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 4 $ à 4,50 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Clear Street relève son objectif de cours de 111 $ à 112 $

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 480 $

* National Healthcare Properties NHP.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* National Healthcare Properties NHP.O : Raymond James fixe son objectif de cours à 20 $

* NCR Voyix Corporation VYX.N : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 9,75 $ à 8 $

* Nextpower NXT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 146 $

* Niq Global Intelligence Plc NIQ.N : BMO relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $

* NiSource Inc NI.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 21 $ à 17 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : RBC abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Stifel relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Oge Energy Corp OGE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 54 $ à 53 $

* O-I Glass Inc OI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 8 $ à 7 $

* Olin Corp OLN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 20 $ à 16 $

* Olin Corporation OLN.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 18 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 50 $ à 48 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 49 $ à 50 $

* Once Upon a Farm Pbc OFRM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $

* Orbital Infrastructure Group OIG.O : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Orbital Infrastructure Group OIG.O : Raymond James lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché »

* Orion Group Holdings Inc ORN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 16 $ à 14 $

* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »

* Orion180 Insurance Group OIG.O : RBC fixe un objectif de cours de 15 $

* Orion180 Insurance Group Inc OIG.O : la Deutsche Bank lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 12,9 $

* Ovintiv Inc OVV.N : RBC relève son objectif de cours de 85 $ à 90 $

* Packaging Corp of America PKG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 242 $ à 255 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 475 $ à 525 $

* Patrick Industries Inc PATK.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Barclays relève son objectif de cours de 154 $ à 162 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 43 $

* Perimeter Solutions Inc PRM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Pershing Square Inc PS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 54,00 $ à 38,00 $

* Pershing Square Inc PS.N : BofA Global Research abaisse sa recommandation de « neutre » à « sous-performer »

* Philip Morris PM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 180 $ à 190 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 234 $ à 275 $

* Portland General Electric Co POR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* Powell Industries Inc POWL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 136 dollars

* Ppl Corp PPL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Prologis Inc PLD.N : La Scotiabank relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à « surperformer le secteur »

* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 211 dollars

* Qualys Inc QLYS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Quanterix Corporation QTRX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 3 $ à 3,50 $

* Qxo Inc QXO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 18 $ à 16 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 188,00 $ à 166,00 $

* Resideo Technologies Inc REZI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 20 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Richardson Electronics Ltd RELL.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* RLJ Lodging Trust RLJ.N : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 130,00 $ à 134,00 $

* Rollins Inc ROL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $

* RPM International RPM.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et un objectif de cours de 107 $

* Rtx Corp RTX.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 238 $ à 208 $

* Rtx Corp RTX.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 147 $ à 143 $

* S&P Global Inc SPGI.N : BMO abaisse son objectif de cours de 505 $ à 500 $

* Sabra Health Care Reit Inc SBRA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 23 $ à 21 $

* Schrodinger Inc SDGR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 20 $ à 31 $

* Seacoast Banking Corporation of Florida SBCF.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 37 $ à 36 $

* Sentinelone Inc S.N : Needham relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Service Properties Trust SVC.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 12,5 $ à 11 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 175 $ à 190 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Barclays relève son objectif de cours de 134 $ à 160 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 348 dollars

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC abaisse son objectif de cours de 58 $ à 47 $

* Smartrent Inc SMRT.N : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1,75 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stonex lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Stonex fixe un objectif de cours de 25 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Barclays fixe un objectif de cours de 73 $

* Sonoco Products Company SON.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Southern Co SO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 101 $ à 94 $

* Southern Co SO.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 79 $ à 74 $

* Southern Company SO.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100,00 $ à 92,00 $

* Spire Global Inc SPIR.N : Alliance Global Partners relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* SPX Technologies Inc SPXC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 243 $

* Sun Communities Inc SUI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 148 $ à 140 $

* Syndax Pharmaceuticals SNDX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* T. Rowe Price Group Inc TROW.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 303 $ à 325 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 130,00 $ à 125,00 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 675 $ à 760 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $

* T-Mobile TMUS.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $

* Tractor Supply Company TSCoO : Citigroup relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 95 $ à 94 $

* TransUnion TRU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 80 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 224,00 $ à 231,00 $

* Twist Bioscience Corporation TWST.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 115 $ à 190 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Udr Inc UDR.N : RBC abaisse son objectif de cours de 40 $ à 37 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 39 $ à 28 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 53 $ à 56 $

* Ventas Inc VTR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO abaisse son objectif de cours de 248 $ à 217 $

* Verizon VZ.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 47 $ à 45 $

* Verra Mobility Corporation VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* VF Corp VFC.N : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »

* VF Corp VFC.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 14,00 $ à 20,00 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 56 $ à 57 $

* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 11 $ à 8 $

* Vivmark Residential VMRK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 71 $ à 67 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 300 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 475 $ à 515 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 121 $ à 116 $

* Wec Energy Group Inc WEC.N : Keybanc abaisse son objectif de cours de 117 $ à 111 $

* Welltower Inc WELL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 259 $ à 246 $

* West Pharmaceutical Services Inc WST.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 410 $ à 420 $

* Westlake Corp WLK.N : RBC abaisse son objectif de cours de 95 $ à 74 $

* Westlake Corporation WLK.N : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « sous-pondérer » et un objectif de cours de 66 dollars

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 175

dollars

* Xcel Energy XEL.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 97 $ à 92 $

* Xcel Energy XEL.O : Keybanc abaisse son objectif de cours de 90 $ à 87 $

* Xylem Inc XYL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 159 $ à 139 $

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