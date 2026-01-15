information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 08:12

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève l'objectif de cours de 1 020 $ à 1 050 $

* Honeywell HON.O : RBC réduit l'objectif de cours de 253 $ à 249 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 1 550 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 400 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 055 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève l'objectif de cours de 130 $ à 131 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève l'objectif de cours de 168 $ à 176 $

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 5 $ à 2,5

$

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 230 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours: 385 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 225 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente l'objectif de cours de 61 $ à 64 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Bank of America BAC.N : KBW ramène l'objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 56 $ à 57 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 370 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 87 $ à 80 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 82 $ à 79 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 187 $ à 193 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 140 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève l'objectif de cours de 1 020 $ à 1 050 $

* Honeywell HON.O : RBC réduit l'objectif de cours de 253 $ à 249 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève l'objectif de cours de 195 $ à 211 $

* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 50 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 1 550 $

* Lam Research LRCX.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 260 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours: 105 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente l'objectif de cours de 555 $ à 563 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 47

$ à 60 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours: 105 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 425 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 350 $ à 405 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 240 $

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 12 $ à

10 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 118 $ à 108 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 180 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 400 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit l'objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 160 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 65 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 91 $ à 110 $

* MicroStrategy MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 500 $ à 440 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 36 $

* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 33,5 $ à

35 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours de 196 $ à 200 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 113 $ à 115 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif de cours de 302 $ à 316 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 055 $