TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC relève l'objectif de cours de 130 $ à 131 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève l'objectif de cours de 168 $ à 176 $
* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 5 $ à 2,5
$
* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif de cours: 230 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance; objectif de cours: 385 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours: 225 $
* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente l'objectif de cours de 61 $ à 64 $
* Ball Corp BALL.N : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 67 $
* Bank of America BAC.N : KBW ramène l'objectif de cours de 64 $ à 63 $
* Bank of America BAC.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 56 $ à 57 $
* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie une couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif de cours: 370 $
* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 87 $ à 80 $
* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $
* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 82 $ à 79 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 42 $ à 38 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 187 $ à 193 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à
"acheter"
* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 140 $
* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève l'objectif de cours de 1 020 $ à 1 050 $
* Honeywell HON.O : RBC réduit l'objectif de cours de 253 $ à 249 $
* Idex Corp IEX.N : RBC relève l'objectif de cours de 195 $ à 211 $
* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif de cours: 50 $
* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif de cours: 1 550 $
* Lam Research LRCX.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours: 260 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance; objectif de cours: 105 $
* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente l'objectif de cours de 555 $ à 563 $
* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 47
$ à 60 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une couverture avec une note de
surperformance; objectif de cours: 105 $
* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours: 425 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 350 $ à 405 $
* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours: 240 $
* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 12 $ à
10 $
* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 118 $ à 108 $
* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;
objectif de cours: 180 $
* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 100 $ à 85 $
* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif de cours: 400 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit l'objectif de cours de 49 $ à 43 $
* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie une couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif de cours: 160 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie une couverture avec une note de performance
sectorielle; objectif de cours: 65 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 91 $ à 110 $
* MicroStrategy MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 500 $ à 440 $
* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 36 $
* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 33,5 $ à
35 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours de 196 $ à 200 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 113 $ à 115 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif de cours de 302 $ à 316 $
* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 055 $
