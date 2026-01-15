 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Equinix, KLA, WW Grainger
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 08:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Equinix, KLA et WW Grainger.

FAITS MARQUANTS

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève l'objectif de cours de 1 020 $ à 1 050 $

* Honeywell HON.O : RBC réduit l'objectif de cours de 253 $ à 249 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 1 550 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 400 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 055 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève l'objectif de cours de 130 $ à 131 $

* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC relève l'objectif de cours de 168 $ à 176 $

* Advanced Flower Capital Inc AFCG.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 5 $ à 2,5

$

* Advanced Micro Devices AMD.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 230 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours: 385 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 225 $

* Atkore Inc ATKR.N : RBC augmente l'objectif de cours de 61 $ à 64 $

* Ball Corp BALL.N : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Bank of America BAC.N : KBW ramène l'objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler augmente l'objectif de cours de 56 $ à 57 $

* Broadcom Inc AVGO.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 370 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 87 $ à 80 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 130 $ à 135 $

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 82 $ à 79 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC augmente l'objectif de cours de 187 $ à 193 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : HSBC relève sa recommandation de "conserver" à

"acheter"

* EOG Resources Inc EOG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 144 $ à 140 $

* Equinix Inc EQIX.O : HSBC relève l'objectif de cours de 1 020 $ à 1 050 $

* Honeywell HON.O : RBC réduit l'objectif de cours de 253 $ à 249 $

* Idex Corp IEX.N : RBC relève l'objectif de cours de 195 $ à 211 $

* Intel INTC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 50 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 1 550 $

* Lam Research LRCX.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 260 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours: 105 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC augmente l'objectif de cours de 555 $ à 563 $

* Madison Square Garden Entertainment MSGE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 47

$ à 60 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : RBC initie une couverture avec une note de

surperformance; objectif de cours: 105 $

* Microchip Technology MCHP.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Micron Technology Inc MU.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 425 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 350 $ à 405 $

* NVIDIA Corp NVDA.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance;

objectif de cours: 240 $

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 12 $ à

10 $

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 118 $ à 108 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC initie une couverture avec une note de performance sectorielle;

objectif de cours: 180 $

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 100 $ à 85 $

* Sandisk Corp SNDK.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 400 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : RBC réduit l'objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Silicon Labs SLAB.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 160 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC initie une couverture avec une note de performance

sectorielle; objectif de cours: 65 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 91 $ à 110 $

* MicroStrategy MSTR.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 500 $ à 440 $

* United Community Banks Inc UCB.N : KBW relève l'objectif de cours de 34 $ à 36 $

* United Community Banks Inc UCB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 33,5 $ à

35 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève l'objectif de cours de 196 $ à 200 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 113 $ à 115 $

* Wesco International Inc WCC.N : RBC relève l'objectif de cours de 302 $ à 316 $

* WW Grainger GWW.N : RBC relève l'objectif de cours de 1 050 $ à 1 055 $

Valeurs associées

3M
169,980 USD NYSE +0,34%
ABERCROMBIE FT RG-A
100,930 USD NYSE -2,02%
ADVAN DRAINAGE S
157,310 USD NYSE +0,10%
ADVANCED FLOWER
2,4400 USD NASDAQ -6,87%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
223,6000 USD NASDAQ +1,19%
APA
26,6900 USD NASDAQ +3,77%
APPLIED MATERIALS
301,8900 USD NASDAQ -0,98%
ASTERA LABS
172,1600 USD NASDAQ -4,65%
ATKORE
69,660 USD NYSE +0,75%
AXALTA COAT SYST
33,040 USD NYSE 0,00%
BALL
56,055 USD NYSE +1,00%
BANK OF AMERICA
52,520 USD NYSE -3,44%
BJ'S RESTAURANTS
45,2200 USD NASDAQ -0,11%
BLOOMIN BRANDS
7,6700 USD NASDAQ +2,68%
BROADCOM
339,8900 USD NASDAQ -4,15%
BURLINGTON STORE
303,060 USD NYSE -2,33%
CENTERPOINT ENER
39,080 USD NYSE +1,27%
CF INDUSTRIES HL
85,050 USD NYSE +2,64%
CHURCHILL DOWNS
108,0800 USD NASDAQ +2,46%
CITIGROUP
112,410 USD NYSE -3,35%
CMS ENERGY CORP
70,920 USD NYSE +0,52%
COSTCO WHSL
950,9800 USD NASDAQ +0,96%
DARDEN RESTAURAN
207,930 USD NYSE +0,66%
DELEK US HLDGS
30,180 USD NYSE +2,06%
DELL TECH RG-C
118,710 USD NYSE -0,81%
DIGITA RLTY REIT
159,235 USD NYSE -0,88%
DOLLAR GENERAL
151,030 USD NYSE -0,17%
DOLLAR TREE
140,3200 USD NASDAQ +2,15%
DXC TECHNOLOGY
15,340 USD NYSE +2,92%
EOG RESOURCES
110,760 USD NYSE +2,50%
EQUIFAX INC
219,790 USD NYSE +1,06%
EQUINIX REIT
799,0200 USD NASDAQ -0,29%
GOLAR LNG
40,0700 USD NASDAQ +2,01%
GOLR 8.75%CPRP RG-A
0,1700 USD OTCBB +3,03%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX 0,00%
HELLO GRP SP ADR-A
6,9800 USD NASDAQ +0,14%
HONEYWELL INTL
213,0400 USD NASDAQ +1,31%
IDEX CORP
190,610 USD NYSE +1,75%
INTEL
48,7300 USD NASDAQ +3,05%
KLA
1 434,5000 USD NASDAQ -0,51%
LAM RESEARCH
208,7900 USD NASDAQ -2,61%
LATTICE SEMICOND
85,2400 USD NASDAQ -1,23%
LENNOX INTL
525,270 USD NYSE -1,08%
MACERICH REIT
18,305 USD NYSE +0,77%
MADISON SQU
60,685 USD NYSE +2,25%
MARVELL TECH
81,2250 USD NASDAQ -2,20%
MICROCHIP TECH
74,6800 USD NASDAQ +0,82%
MICRON TECHNOLOGY
333,3500 USD NASDAQ -1,41%
MONRO
20,8000 USD NASDAQ +0,05%
MURPHY USA
444,480 USD NYSE +2,38%
NVIDIA
183,1400 USD NASDAQ -1,44%
OKTA-A
93,3500 USD NASDAQ -0,77%
OLLIE'S BARGAIN
115,9200 USD NASDAQ -1,60%
ORCHESTRA
4,4600 USD NASDAQ +4,21%
ORMAT TECHNOLOGI
119,650 USD NYSE -0,62%
POOL
265,3600 USD NASDAQ +1,29%
POST HOLDINGS
98,310 USD NYSE +0,76%
PURE STORAGE RG-A
70,560 USD NYSE -6,43%
Pétrole Brent
64,28 USD Ice Europ -1,70%
Pétrole WTI
59,90 USD Ice Europ -1,98%
QUALCOMM
164,5100 USD NASDAQ -0,47%
QUEST DIAGNOSTIC
186,850 USD NYSE +3,78%
ROBLOX RG-A
82,860 USD NYSE -2,25%
SANDISK
387,8100 USD NASDAQ -0,51%
SILGAN HLDGS
42,870 USD NYSE +0,97%
SILICON LABORATO
149,1600 USD NASDAQ +1,85%
SKYWORKS SOLUTIO
59,8600 USD NASDAQ +2,32%
SPHERE ENTMT RG-A
98,190 USD NYSE +0,27%
STRATEGY RG-A
179,3600 USD NASDAQ +3,68%
VERTV HOLDINGS RG-A
170,970 USD NYSE -0,98%
WEC ENERGY GROUP
107,080 USD NYSE +1,07%
WESCO INTL
276,810 USD NYSE -0,07%
WW GRAINGER
1 053,240 USD NYSE +1,13%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/01/2026 à 08:12:08.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank