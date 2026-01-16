information fournie par Reuters • 16/01/2026 à 08:13

Allemagne-L'inflation confirmée à +2,0% sur un an en décembre

Shopping de Noël à Berlin

L'inflation allemande ‍calculée selon les normes européennes (IPCH) a ‌ralenti à 2,0% sur ​un an en ⁠décembre, confirmant les données préliminaires, ⁠montrent ‍vendredi les ⁠chiffres définitifs de l'Office fédéral ​de la statistique.

L'inflation était ressortie à +2,6% ⁠en ​novembre en rythme annuel.

Sur ​une ​base mensuelle, l'inflation ​IPCH ⁠et aux normes allemandes a été confirmée ‌à +0,2% pour le mois dernier.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin ‌Turpin)