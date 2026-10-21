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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.

POINTS FORTS

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours de 233 $ à 255 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 309,00 $ à 1

316,00 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 200 $ à

1 250 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à

110 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 215 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M MMM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 194 $ à 197 $

* 3M Company MMM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 183 $ à 188 $

* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 191 $

* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de 132 $ à 135 $

* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une

recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 32 $

* Adarx Pharmaceuticals Inc ADRX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 35 dollars

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif de cours de 9 $ à 9,25 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $

* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10

$

* Agree Realty Corporation ADC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 81,50 $ à

76,50 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

158 $ à 120 $

* Align Technology, Inc. ALGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 235

$ à 205 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à

56 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 48 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50

$

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $

* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours de 233 $ à 255 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $

à 17 $

* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40

$ à 41 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de

50 $ à 45 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de

44 $ à 43 $

* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son cours-cible de 225 $ à 250 $

* Blackstone BX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 150 $ à 130 $

* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO relève son objectif de cours de 227 $ à 260 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,00 $

à 13,00 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street abaisse son objectif de

cours de 14,00 $ à 12,00 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 147 $ à

145 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens abaisse son cours cible de 148 $ à 141 $

* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »

* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 37 $ à 47,5

$

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à «

Neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre

»

* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à

« performance »

* Braze, Inc. BRZE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance »

à « en ligne avec le marché »

* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Acheter » à «

Conserver »

* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 47,50 $

* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47,5 $

* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 3 $

à 2,10 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 280 $

à 270 $

* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son objectif de cours de 237 $ à 238

$

* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à

241 $

* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $

à 269 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BMO relève son objectif de cours de 219 $ à 225 $

* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à

285 $

* Capital Southwest Corp CSWC.O : Clear Street relève son objectif de cours de 24,00 $

à 25,00 $

* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91

$ à 99 $

* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44

$ à 32 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45

$ à 40 $

* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 119

$ à 121 $

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37

$

* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 64 $ à

62 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à

40 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 153 $ à

124 $

* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $

* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,50

$ à 11,00 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

132 $ à 133 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

58 $ à 65 $

* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du titre avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 213

* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de

142 $ à 126 $

* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 49

$

* Doximity, Inc. DOCS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20 $

à 23 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 59 $ à 55 $

* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $

* Dynatrace, Inc DT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de

164,00 $ à 168,00 $

* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 123 $ à 129 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 309,00 $ à 1

316,00 $

* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6 $ à

4,75 $

* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 37 $ à 28 $

* Equifax EFX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 179 $ à 201 $

* Equifax Inc. EFX.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Equifax Inc. EFX.N : Clear Street relève son objectif de cours de 160 $ à 182 $

* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Equifax Inc. EFX.N : Needham relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $

* Equifax Inc. EFX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 235 $ à 217 $

* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre avec une note «

surperformance »; objectif de cours: 1 200 dollars

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 158 $ à

181 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 55

$ à 50 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21,00 $ à

21,50 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 11 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19,50 $ à

20,50 $

* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 67 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 375,00

$

* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $

* General Electric GE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 377 $ à 378

$

* General Motors Co GM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 101 $ à 98

$

* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 101,00

$ à 95,00 $

* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 126 $ à

131 $

* Gladstone Capital GLAD.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à

22,00 $

* Gladstone Investment GAIN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 15,00 $ à

17,00 $

* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $

* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $

* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $

* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 102 $ à 98 $

* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79

$

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de

87 $ à 88 $

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de

87 $ à 86 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 116 $ à 127 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 $ à

118 $

* Hasbro, Inc. HAS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Healthequity, Inc. HQY.O : BMO relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 387 $

* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 74 $ à 66 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 209 $ à 207 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève son objectif de 108 $ à 145

$

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $

à 475 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de

473 $ à 503 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 415 $ à 400

$

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 483

$ à 480 $

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550

$

* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 487 $

à 486 $

* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de

54 $ à 52 $

* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $

* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $

* Kroger Co. KR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $

* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à

50 $

* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 200 $

à 1 250 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $

* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 203

$ à 260 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : BofA Global Research relève son objectif de

cours de 426 $ à 498 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 388 $ à 406 $

* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $

à 71 $

* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 65

$

* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 114 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140

$ à 145 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140

$ à 145 $

* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $

* Mondelez MDLZ.O : BTIG relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 613 $ à 618 $

* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 685 $ à 710 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 662,00 $ à 671,00 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 685 $ à 720 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à

33 $

* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à

33 $

* Netflix NFLX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80,00 $ à 77,00

$

* Netflix, Inc. NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105,00 $

à 90,00 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à

110 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 10 $, le

ramenant à 90 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 132 $ à 114 $

* Nextpower Inc NXT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 121 $ à 111 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 194 $

à 196 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son cours-cible de 525 $ à 550 $

* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : BMO relève son objectif de cours de 71 $ à 84

$

* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 167 $ à 152 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $

* Occidental Petroleum OXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 59

$ à 67 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 57,50 $ à 33 $

* Oneok, Inc. OKE.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à

16 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $

à 65 $

* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 265 $ à

303 $

* Plug Power Inc. PLUG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 1,30 $ à 1 $

* Prologis, Inc. PLD.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le

marché » à « surperformer »

* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

155 $ à 160 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 114 $ à

112 $

* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $

à 64 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jonestrading relève son objectif de cours de

50 $ à 82 $

* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 51 $

à 50 $

* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

960 $ à 980 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève son objectif de 960 $ à

980 $

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de

235 $ à 250 $

* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $

* RLI Corp. RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $

* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129

$ à 138 $

* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 225 $ à 250

$

* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à

180 $

* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 10 $

à 5 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte

recommandation d'achat » à « surperformer »

* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 58 $ à

56 $

* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 83 $

à 87 $

* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 104 $ à 98 $

* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 274 $

* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $

* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 500 $

* SpaceX SPCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $

* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 99 $

* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à

120 $

* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 257 $ à 271

$

* Stem, Inc. STEM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 201 $ à 211 $

* Sunrun Inc RUN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 10,50 $ à 7,75 $

* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 10

$ à 11 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $

* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $

* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 125 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : BMO relève son objectif de cours de 303 $ à 328 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 234 $ à

200 $

* The Cheesecake Factory Inc. CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de 105 $ à

110 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 122

$ à 128 $

* The Kroger Co. KR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 117 $ à 136

$

* Transcat, Inc. TRNS.O : Northland Capital relève sa note à « surperformer »

* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à

42 $

* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 131 $ à 127 $

* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 414 $ à

471 $

* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son objectif de cours de 36 $ à

39 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de

90 $ à 85 $

* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $

à 90 $

* Western Digital WDC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 720 $ à

800 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 195 $ à 186 $

* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de

173 $ à 174 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à

14 $

* Yum! Brands YUM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 174 $ à 167 $

* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à

69 $

* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform

» à « outperform »

* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 215 dollars

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/10/2026 à 13:51:38.

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