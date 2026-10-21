TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Eli Lilly, Netflix, Zscaler

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Eli Lilly, Netflix et Zscaler.
POINTS FORTS
* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours de 233 $ à 255 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 309,00 $ à 1
316,00 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 200 $ à
1 250 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à
110 $
* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »;
objectif de cours: 215 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M MMM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 194 $ à 197 $
* 3M Company MMM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 183 $ à 188 $
* 3M Company MMM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 185 $ à 191 $
* 3M Company MMM.N : RBC relève son objectif de cours de 132 $ à 135 $
* Adarx Pharmaceuticals ADRX.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une
recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 32 $
* Adarx Pharmaceuticals Inc ADRX.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation
« Achat »; objectif de cours: 35 dollars
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : KBW relève son objectif de cours de 9 $ à 9,25 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : RBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 10 $
* AGNC Investment Corp. AGNC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 10
$
* Agree Realty Corporation ADC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 81,50 $ à
76,50 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
158 $ à 120 $
* Align Technology, Inc. ALGN.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 235
$ à 205 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 58 $ à
56 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 56 $ à 48 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 44 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50
$
* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 54 $ à 52 $
* Appfolio, Inc. APPF.O : KBW relève son objectif de cours de 233 $ à 255 $
* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $
à 17 $
* Arcus Biosciences, Inc. RCUS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 40
$ à 41 $
* Array Technologies Inc ARRY.O : BMO abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de
50 $ à 45 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de
44 $ à 43 $
* Biogen BIIB.O : TD Cowen relève son cours-cible de 225 $ à 250 $
* Blackstone BX.N : BMO abaisse son objectif de cours de 150 $ à 130 $
* Bloom Energy Corporation BE.N : BMO relève son objectif de cours de 227 $ à 260 $
* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,00 $
à 13,00 $
* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : Clear Street abaisse son objectif de
cours de 14,00 $ à 12,00 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 147 $ à
145 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens abaisse son cours cible de 148 $ à 141 $
* Braze, Inc. BRZE.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity passe de « acheter » à « conserver »
* Braze, Inc. BRZE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 37 $ à 47,5
$
* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson abaisse sa recommandation de « Achat » à «
Neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 40 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre
»
* Braze, Inc. BRZE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformance » à
« performance »
* Braze, Inc. BRZE.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance »
à « en ligne avec le marché »
* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre
»
* Braze, Inc. BRZE.O : Stephens relève son objectif de cours de 34 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen abaisse sa recommandation de « Acheter » à «
Conserver »
* Braze, Inc. BRZE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 36 $ à 47,50 $
* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* Braze, Inc. BRZE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 47,5 $
* Bridger Aerospace Group Holdings BAER.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 3 $
à 2,10 $
* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 280 $
à 270 $
* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son objectif de cours de 237 $ à 238
$
* Capital One Financial COF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 227 $ à
241 $
* Capital One Financial COF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $
à 269 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BMO relève son objectif de cours de 219 $ à 225 $
* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à
285 $
* Capital Southwest Corp CSWC.O : Clear Street relève son objectif de cours de 24,00 $
à 25,00 $
* Casella Waste Systems, Inc. CWST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 91
$ à 99 $
* Cava Group, Inc. CAVA.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 44
$ à 32 $
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »
* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 45
$ à 40 $
* Choice Hotels International CHH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 119
$ à 121 $
* Clearway Energy Inc CWEN.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 38 $ à 37
$
* Commerce Bancshares, Inc. CBSH.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 64 $ à
62 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 38 $ à
40 $
* Coreweave, Inc. CRWV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 153 $ à
124 $
* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Crescent Capital BDC Inc CCAP.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,50
$ à 11,00 $
* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de
132 $ à 133 $
* Deckers Brands DECK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 130 $ à 120 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de
58 $ à 65 $
* Digital Realty Trust DLR.N : CIBC lance la couverture du titre avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 213
* Digitalocean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de
142 $ à 126 $
* DigitalOcean Holdings Inc DOCN.N : Piper Sandler passe de « neutre » à «
surpondérer »
* Dime Commercial Bancshares DCOM.N : KBW relève son objectif de cours de 47 $ à 49
$
* Doximity, Inc. DOCS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 20 $
à 23 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 59 $ à 55 $
* Dutch Bros Inc. BROS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Dynatrace, Inc DT.N : BTIG relève son objectif de cours de 62 $ à 73 $
* Dynatrace, Inc DT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* East West Bancorp, Inc. EWBC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de
164,00 $ à 168,00 $
* eBay EBAY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 123 $ à 129 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 309,00 $ à 1
316,00 $
* Energy Vault Holdings, Inc. NRGV.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6 $ à
4,75 $
* Enphase Energy, Inc. ENPH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 37 $ à 28 $
* Equifax EFX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 179 $ à 201 $
* Equifax Inc. EFX.N : BMO relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Equifax Inc. EFX.N : Clear Street relève son objectif de cours de 160 $ à 182 $
* Equifax Inc. EFX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $
* Equifax Inc. EFX.N : Needham relève son objectif de cours de 190 $ à 210 $
* Equifax Inc. EFX.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 235 $ à 217 $
* Equinix, Inc. EQIX.O : CIBC lance la couverture du titre avec une note «
surperformance »; objectif de cours: 1 200 dollars
* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 158 $ à
181 $
* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 55
$ à 50 $
* Fidus Investment Corp FDUS.O : Clear Street relève son objectif de cours de 21,00 $ à
21,50 $
* Fifth Third Bancorp FITB.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 61 $ à 59 $
* Fluence Energy Inc FLNC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 20 $ à 11 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 19,50 $ à
20,50 $
* Freshpet FRPT.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 67 $
* GE Aerospace GE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 400,00 $ à 375,00
$
* GE Aerospace GE.N : RBC abaisse son objectif de cours de 400 $ à 375 $
* General Electric GE.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 377 $ à 378
$
* General Motors Co GM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 101 $ à 98
$
* General Motors Company GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 101,00
$ à 95,00 $
* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 126 $ à
131 $
* Gladstone Capital GLAD.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 23,00 $ à
22,00 $
* Gladstone Investment GAIN.O : Clear Street relève son objectif de cours de 15,00 $ à
17,00 $
* GM GM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 99 $ à 95 $
* GM GM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $
* GM GM.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 101 $ à 95 $
* GM GM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 102 $ à 91 $
* GM GM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 102 $ à 98 $
* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $
* Halliburton Company HAL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Halliburton Company HAL.N : RBC relève son objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Halliburton Company HAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : KBW abaisse son objectif de cours de 80 $ à 79
$
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de
87 $ à 88 $
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de
87 $ à 86 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 116 $ à 127 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 $ à
118 $
* Hasbro, Inc. HAS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* Healthequity, Inc. HQY.O : BMO relève son objectif de cours de 105 $ à 125 $
* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 387 $
* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 74 $ à 66 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 209 $ à 207 $
* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $
* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 138 $ à 140 $
* International Seaways, Inc. INSW.N : Jefferies relève son objectif de 108 $ à 145
$
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 450 $
à 475 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de
473 $ à 503 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 415 $ à 400
$
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 483
$ à 480 $
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550
$
* Intuitive Surgical, Inc. ISRG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 487 $
à 486 $
* Iridium Communications Inc. IRDM.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de
54 $ à 52 $
* Jfrog Ltd. FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Keycorp KEY.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Keycorp KEY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* Kroger Co KR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 72 $ à 75 $
* Kroger Co. KR.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 70 $
* Lenz Therapeutics, Inc. LENZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à
50 $
* Lumentum Holdings Inc. LITE.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 200 $
à 1 250 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 26 $
* Manhattan Associates, Inc. MANH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 203
$ à 260 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : BofA Global Research relève son objectif de
cours de 426 $ à 498 $
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 388 $ à 406 $
* Matador Resources Company MTDR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 64 $
à 71 $
* Mercantile Bank Corporation MBWM.O : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 65
$
* Metlife, Inc. MET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 114 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140
$ à 145 $
* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 140
$ à 145 $
* Moderna MRNA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 90 $
* Mondelez MDLZ.O : BTIG relève son objectif de cours de 73 $ à 74 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Clear Street relève son objectif de cours de 613 $ à 618 $
* MSCI Inc. MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 685 $ à 710 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 662,00 $ à 671,00 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 685 $ à 720 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : KBW relève son objectif de cours de 32 $ à
33 $
* Neptune Insurance Holdings Inc. NP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 31 $ à
33 $
* Netflix NFLX.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $
* Netflix Inc NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80,00 $ à 77,00
$
* Netflix, Inc. NFLX.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105,00 $
à 90,00 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 125 $ à
110 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Evercore ISI abaisse son objectif de cours de 110 $ à 90 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Goldman Sachs abaisse son objectif de cours de 90 $ à 84 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 85 $ à 81 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 10 $, le
ramenant à 90 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Needham abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Netflix, Inc. NFLX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 85 $ à 78 $
* Netflix, Inc. NFLX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $
* Nextpower Inc NXT.O : BMO abaisse son objectif de cours de 132 $ à 114 $
* Nextpower Inc NXT.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 121 $ à 111 $
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 194 $
à 196 $
* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève son cours-cible de 525 $ à 550 $
* Northwestern Energy Group, Inc. NWE.O : BMO relève son objectif de cours de 71 $ à 84
$
* NRG Energy Inc NRG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 167 $ à 152 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,50 $ à 4 $
* Occidental Petroleum OXY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 59
$ à 67 $
* Oklo Inc. OKLO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 57,50 $ à 33 $
* Oneok, Inc. OKE.N : RBC relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 14 $ à
16 $
* PBF Energy Inc. PBF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $
à 65 $
* Phillips 66 PSX.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 265 $ à
303 $
* Plug Power Inc. PLUG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 1,30 $ à 1 $
* Prologis, Inc. PLD.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le
marché » à « surperformer »
* Protagonist Therapeutics, Inc. PTGX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
155 $ à 160 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 114 $ à
112 $
* PVH Corp. PVH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 55 $
à 64 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Jonestrading relève son objectif de cours de
50 $ à 82 $
* Rapport Therapeutics, Inc. RAPP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 51 $
à 50 $
* RBB Bancorp RBB.O : KBW relève son objectif de cours de 29 $ à 30 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
960 $ à 980 $
* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : TD Cowen relève son objectif de 960 $ à
980 $
* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : TD Cowen relève son objectif de cours de
235 $ à 250 $
* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 69 $ à 74 $
* RLI Corp. RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 51 $ à 53 $
* Ryman Hospitality Properties RHP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 129
$ à 138 $
* Salesforce, Inc. CRM.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 225 $ à 250
$
* Servicenow, Inc. NOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 130 $ à
180 $
* Shake Shack, Inc. SHAK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 10 $
à 5 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève son objectif de cours de 51 $ à 52 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte
recommandation d'achat » à « surperformer »
* Smartfinancial Inc SMBK.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 58 $ à
56 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : BMO relève son objectif de cours de 83 $
à 87 $
* Southern Co SO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 104 $ à 98 $
* SpaceX SPCX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 274 $
* SpaceX SPCX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 200 $ à 240 $
* SpaceX SPCX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 240 $ à 500 $
* SpaceX SPCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 224 $
* SPS Commerce, Inc. SPSC.O : Citigroup relève son objectif de cours de 82 $ à 99 $
* Starbucks Corporation SBUX.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 125 $ à
120 $
* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 257 $ à 271
$
* Stem, Inc. STEM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $
* Strategy MSTR.O : Clear Street relève son objectif de cours de 201 $ à 211 $
* Sunrun Inc RUN.O : BMO abaisse son objectif de cours de 10,50 $ à 7,75 $
* Sunstone Hotel Investors Inc SHO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 10
$ à 11 $
* Sweetgreen, Inc. SG.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 6 $ à 9 $
* Synchrony Financial SYF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 74 $ à 77 $
* Tapestry, Inc. TPR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 125 $
* Targa Resources Corp. TRGP.N : BMO relève son objectif de cours de 303 $ à 328 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 234 $ à
200 $
* The Cheesecake Factory Inc. CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de 105 $ à
110 $
* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Jefferies relève son objectif de cours de 122
$ à 128 $
* The Kroger Co. KR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 117 $ à 136
$
* Transcat, Inc. TRNS.O : Northland Capital relève sa note à « surperformer »
* United Community Banks Inc UCB.N : Stephens relève son objectif de cours de 41 $ à
42 $
* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 131 $ à 127 $
* Valero Energy VLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 414 $ à
471 $
* Valvoline Inc. VVV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $
* Viatris Inc. VTRS.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Washington Trust Bancorp Inc WASH.O : KBW relève son objectif de cours de 36 $ à
39 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de
90 $ à 85 $
* Western Alliance Bancorporation WAL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 92 $
à 90 $
* Western Digital WDC.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 720 $ à
800 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 195 $ à 186 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de
173 $ à 174 $
* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 16 $ à
14 $
* Yum! Brands YUM.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 174 $ à 167 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à
69 $
* Zoom Communications, Inc. ZM.O : Oppenheimer relève sa recommandation de « perform
» à « outperform »
* Zscaler, Inc. ZS.O : D.A. Davidson lance sa couverture avec une note « neutre »;
objectif de cours: 215 dollars
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