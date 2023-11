TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Eli Lilly, Five Below, Synopsys

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Eli Lilly, Five Below et Synopsys.

FAITS MARQUANTS

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de 195 à 222

dollars

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 600 à 680 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies relève le cours cible de 212 à 222 dollars

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le cours cible de 280 $ à 310 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo relève le cours cible de 600 à 620 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adtheorent Holding Company ADTH.O : Noble Capital initie avec une note de surperformance; 4 $ PT

* Advanced Energy Industries AEIS.O : BofA Global Research initie avec une note neutre; 105 $ PT

* Aerovironment Inc AVAV.O : RBC augmente le prix cible de 120 $ à 150 $

* AIG AIG.N : Citigroup relève le cours cible de 70 à 74 $

* AMC Entertainment Holdings Inc AMC.N : Macquarie réduit le prix cible de 1 $ à 8 $

* Amerant Bancorp Inc AMTB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 24 à 25 dollars

* Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 70 $, contre 75 $ auparavant

* Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : Leerink Partners réduit l'objectif à 24 $, contre 26 $ auparavant

* Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR.O : Morgan Stanley réduit le PT à 37,00$ de 40,00

* ATI Inc ATI.N : TD Cowen augmente le prix cible de 48 $ à 55 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 183 $ à 188 $

* Azek Company Inc AZEK.N : Barclays augmente le prix cible de 37 $ à 43 $

* Azek Company Inc AZEK.N : JP Morgan augmente le prix cible de 37 $ à 40 $

* Biovie Inc BIVI.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 12 $ à 5 $

* Brown-Forman BFb.N : Barclays réduit le cours cible de 71 $ à 63 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 85 $ à 82 $

* Callon Petroleum Co CPE.N : Stifel réduit le prix cible de 54 $ à 44 $

* Caremax Inc CMAX.O : Jefferies réduit le prix cible à 1,50 $ de 10

* Chart Industries Inc GTLS.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 190 à 175 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : Macquarie réduit le prix cible de 1 $ à 21 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Construction Partners Inc ROAD.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 35 $ à 42 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : Stifel relève le cours cible de 44 à 45 dollars

* Costco Wholesale Corp COST.O : Barclays relève le cours cible de $510 à $547

* Costco Wholesale Corp COST.O : Citigroup augmente le prix cible de 530 $ à 585 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Jefferies augmente le prix cible de 640 $ à 680 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Stifel augmente le prix cible de 595 $ à 615 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Telsey Advisory Group relève le prix cible de 600 à 625 dollars

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Goldman Sachs relève le prix cible de 195 à 222 dollars

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Stephens augmente le prix cible de 200 à 255 dollars

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Wells Fargo relève le cours cible de 200 à 250 dollars

* Dish Network Corp DISH.O : Citigroup réduit le prix cible de 6 $ à 4,25 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 158 $ contre 162 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Jefferies réduit le prix cible à 130$ de 140

* Dollar Tree Inc DLTR.O : JP Morgan ramène le cours cible à 122 $, contre 125 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 140,00 $ à 135,00 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 129 $ à 135 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Stifel augmente le prix cible de 64 $ à 65 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Wells Fargo relève le cours cible de 94 $ à 103 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Echostar Corp SATS.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 12 $ contre 17 $

* Ecolab Inc ECL.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance; PT 210

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève le prix cible de 600 à 680 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : Stifel relève le cours cible de 161 à 165 dollars

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 230$ contre 260

* Evertec Inc EVTC.N : Susquehanna augmente le prix cible de 36 $ à 41 $

* Five Below Inc FIVE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 230 à 233 dollars

* Five Below Inc FIVE.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 227$ contre 220

* Five Below Inc FIVE.O : Craig-Hallum augmente son objectif de cours à 220$ contre 215

* Five Below Inc FIVE.O : Evercore ISI augmente le prix cible à 205 $ à partir de 200

* Five Below Inc FIVE.O : Jefferies augmente le prix cible à 222 $ contre 212 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève le cours cible à 212 $, contre 210 $ auparavant

* Five Below Inc FIVE.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 225,00 $ à partir de 210,00 $

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities augmente le prix cible de 195 $ à 214 $

* Five Below Inc FIVE.O : UBS augmente le prix cible à 240 $ à partir de 230

* Five Below Inc FIVE.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 215 $ contre 205 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Barclays relève le cours cible de 26 à 31 dollars

* Fluence Energy Inc FLNC.O : BMO augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Goldman Sachs augmente le prix cible de 33 $ à 36 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : JP Morgan augmente le prix cible à 23 $ contre 22 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Piper Sandler relève le cours cible à 25 $, contre 22 $ auparavant

* Foot Locker Inc FL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 26 $ contre 17 $ auparavant

* Foot Locker Inc FL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 31 $ contre 17 $ auparavant

* Foot Locker Inc FL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 23 $ contre 17 $ auparavant

* Foot Locker Inc FL.N : Guggenheim relève l'objectif de cours de 23 à 35 dollars

* Foot Locker Inc FL.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 25 $ contre 18 $ auparavant

* Foot Locker Inc FL.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 26,00 $ à partir de 20,00

* Foot Locker Inc FL.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 22 $ à 31 $

* Foot Locker Inc FL.N : UBS augmente le prix cible à 12 $ à partir de 11

* Gen Digital Inc GEN.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 25 à 27 dollars

* Genco Shipping & Trading Ltd GNK.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 20$ contre 18

* General Motors Co GM.N : CFRA relève l'objectif de cours à 32 $ contre 30 $ auparavant

* General Motors Co GM.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 35$ de 33

* General Motors Co GM.N : Goldman Sachs relève le cours cible à 45 $, contre 42 $ auparavant

* General Motors Co GM.N : JP Morgan augmente le prix cible à 56 $ contre 54 $

* General Motors Co GM.N : Wedbush ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 46 $ auparavant

* General Motors Co GM.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* Generation Bio Co GBIO.O : Wedbush ramène le cours cible à 5 $, contre 9 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 125 $ contre 95

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à equal-weight

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 125 $ contre 95 $ auparavant

* Hormel Foods Corp HRL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 33 $ à 31 $

* Hormel Foods Corp HRL.N : Stephens réduit l'objectif de cours à 28 $ contre 35 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : BMO augmente le prix cible de 520 $ à 540 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève le cours cible de 35 à 41 dollars

* Immunogen Inc IMGN.O : Truist Securities réduit le cours de l'action de "buy" à "hold

* Immunogen Inc IMGN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 31 $

* Immunogen Inc IMGN.O : H.C. Wainwright ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Independence Realty Trust Inc IRT.N : Citigroup réduit le prix cible de 20 $ à 15,05 $

* Intuit Inc INTU.O : Citigroup augmente le prix cible de 565 $ à 651 $

* J M Smucker Co SJM.N : Jefferies réduit le prix cible à 117$ de 142

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible à 133 $ contre 158 $

* Joann Inc JOAN.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 1 $ à 1,5 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $ auparavant

* KKR & Co Inc KKR.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 92 $ contre 82 $ auparavant

* KKR & Co Inc KKR.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 81 $ contre 69 $

* KKR & Co Inc KKR.N : Oppenheimer relève le prix cible à 94 $, contre 91 $ auparavant

* KKR & Co Inc KKR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 84 $ contre 75 $

* Kore Group Holdings Inc KORE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 1 $ de 1,5

* KULR Technology Group KULR.A : Benchmark initie avec une note d'achat spéculative; PT de 1 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; PT 70

* LifeMD Inc LFMD.O : Craig-Hallum initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 10

* McDonald's MCD.N : Citigroup relève le prix cible de 280 à 310 dollars

* Mid-America Apartment Communities Inc MAA.N : Citigroup réduit l'objectif à 136 $ contre 159 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : HSBC initie une couverture avec une note de maintien; PT $68

* Murphy USA Inc MUSA.N : JP Morgan relève le prix cible de 333 $ à 345 $

* Ncino Inc NCNO.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 34$ contre 35

* Ncino Inc NCNO.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 34$ contre 35

* Ncino Inc NCNO.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40 $

* NetApp Inc NTAP.O : Citigroup augmente l'objectif de cours à 90 $ contre 83 $

* Netstreit Corp NTST.N : Citigroup réduit le prix cible de 20 $ à 16,50 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Stifel augmente le prix cible de 53 $ à 54 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Barclays relève l'objectif de cours à 49$ contre 43

* Nutanix Inc NTNX.O : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 55 $ contre 50 $ auparavant

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley augmente l'objectif de prix à 50,00 $ à partir de 38,00

* Nutanix Inc NTNX.O : Needham augmente le prix cible de 44 $ à 54 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Northland Capital augmente le prix cible de 45 $ à 52 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Piper Sandler augmente le prix cible à 50 $ à partir de 42

* Nutanix Inc NTNX.O : RBC augmente le prix cible de 47 $ à 54 $

* Nutanix Inc NTNX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 35 $ à 42 $

* Okta Inc OKTA.O : Bernstein réduit l'objectif de cours à 84 $ contre 88 $

* Okta Inc OKTA.O : BMO ramène le cours cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : BTIG augmente le prix cible à 100$ de 95

* Okta Inc OKTA.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 77 $ à 71 $

* Okta Inc OKTA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 95 $ de 100

* Okta Inc OKTA.O : Evercore ISI réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Okta Inc OKTA.O : Jefferies réduit le prix cible à 85 $ de 95

* Okta Inc OKTA.O : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à surpondération

* Okta Inc OKTA.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 80$ contre 85

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 80,00 $ contre 85,00

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 75$ de 95

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler réduit le prix cible à neutre à partir de surpondéré

* Okta Inc OKTA.O : RBC réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Okta Inc OKTA.O : Stifel réduit le prix cible à 85 $ de 100

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen réduit le prix cible à 74 $ de 100

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* Okta Inc OKTA.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 70$ contre 75

* Okta Inc OKTA.O : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70$ contre 80

* Okta Inc OKTA.O : Wells Fargo réduit la pondération à égalité de poids à surpondération

* Okta Inc OKTA.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 85,00 $ à 80,00 $

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo augmente le PT à 173 $ de 147 $

* Patterson Companies Inc PDCO.O : Baird réduit le prix cible à 32$ de 35

* Patterson Companies Inc PDCO.O : JP Morgan réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Patterson Companies Inc PDCO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 39 $ à 34 $

* Patterson Companies Inc PDCO.O : UBS réduit le prix cible à 29$ de 33

* Patterson Companies Inc PDCO.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 38,00 $ à 35,00 $

* Permian Resources Corp PR.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 18 $ contre 20 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 3$ de 5

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Needham réduit le prix cible de 8 $ à 5 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : UBS réduit le prix cible à 2,75 $ de 5,5

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Wedbush réduit le prix cible de 4,5 $ à 3,5 $

* Petco Health and Wellness Co WOOF.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 3 $ contre 7 $

* Pinterest Inc PINS.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le PT de 32$ à 41$

* Pure Storage Inc PSTG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 40$ de 42

* Pure Storage Inc PSTG.N : Evercore ISI réduit le prix cible de 44 $ à 41 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 42,00 $ à 40,00 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Raymond James réduit le prix cible de 45 $ à 42 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Stifel réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 50 $ à 42 $

* Pure Storage Inc PSTG.N : Wedbush réduit le prix cible à 40 $ de 45

* PVH Corp PVH.N : Evercore ISI relève le cours cible à 115 $ contre 105 $

* Pyxis Oncology Inc PYXS.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 4

* Quantumscape QS.N : Truist Securities relève le PT de 6 $ à 7 $

* Quest Diagnostics DGX.N : Morgan Stanley initie la couverture avec une note de pondération égale; PT 145,00

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 32 $ à 35 $

* Rover Group Inc ROVR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 11 $ contre 7 $ auparavant

* Rover Group Inc ROVR.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 11,00 $ contre 7,00 $ auparavant

* Rover Group Inc ROVR.O : William Blair réduit l'objectif de cours à "market perform

* Salesforce Inc CRM.N : Baird augmente le prix cible de 220 à 240 $

* Salesforce Inc CRM.N : Barclays relève le prix cible à 300 $, contre 260 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : BMO relève le prix cible de 252 $ à 277 $

* Salesforce Inc CRM.N : BofA Global Research relève le prix cible à 300 $, contre 280 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Canaccord Genuity relève le prix cible à 285 $, contre 265 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 200 à 230 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 300 $, contre 260 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 290 $ contre 275 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Goldman Sachs relève le cours cible à 345 $ contre 340 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Jefferies relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 260 $ contre 240 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Mizuho relève le prix cible à 280 $, contre 255 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 290,00 $ contre 278,00 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Needham relève le prix cible à 275 $, contre 250 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Northland Capital relève le prix cible à 248 $ contre 220 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Oppenheimer relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler relève le cours cible de 232 à 266 dollars

* Salesforce Inc CRM.N : Raymond James relève le prix cible à 300 $, contre 280 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : RBC relève le cours cible à 285 $, contre 240 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Stifel relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : TD Cowen relève le cours cible à 265 $, contre 230 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : UBS relève le prix cible à 260 $, contre 240 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Wedbush relève le cours cible à 280 $, contre 255 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Wells Fargo relève le cours cible à 280 $, contre 265 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 290,00 $ contre 278,00 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 725 $ contre 675 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 120 $ contre 110 $

* Snap Inc SNAP.N : Jefferies relève le prix cible à 16 $ contre 12 $ auparavant et le fait passer de " hold " à " buy "

* Snowflake Inc SNOW.N : Barclays augmente le prix cible à 198 $ de 183 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220 $ contre 195 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 235 $ contre 191 $ auparavant

* Snowflake Inc SNOW.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de 200 $ à 220 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Evercore ISI augmente le prix cible de 195 $ à 235 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Guggenheim relève le prix cible de 105 à 120 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Jefferies relève le prix cible de 205 à 220 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 170 à 200 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Mizuho relève le prix cible de 180 à 210 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 215,00 $ à 230,00 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Needham augmente le prix cible à 225$ de 216

* Snowflake Inc SNOW.N : Oppenheimer relève le prix cible de 220 à 240 dollars

* Snowflake Inc SNOW.N : Piper Sandler relève le prix cible de 195 $ à 220 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Raymond James augmente le prix cible de 170 $ à 190 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel augmente le prix cible de 200 $ à 235 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen augmente le prix cible de 205 $ à 215 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Truist Securities augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Snowflake Inc SNOW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Snowflake Inc SNOW.N : UBS relève le prix cible de 155 à 185 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 500 à 625 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Needham relève le prix cible de 500 à 660 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Stifel relève le prix cible de 550 $ à 620 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo relève le prix cible de 600 à 620 dollars

* Tenaya Therapeutics TNYA.O : Leerink Partners initie avec une note de surperformance; PT de 7 $

* Texas Pacific Land Corp TPL.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 1558 $ contre 1613 $

* Textron Inc TXT.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 102 $ contre 103 $

* Titan Machinery TITN.O : Craig-Hallum réduit le prix cible de 45 $ à 35 $

* TPG Inc TPG.O : Goldman Sachs rétablit la note d'achat; objectif de cours: 43

* TPG RE Finance Trust Inc TRTX.N : Raymond James réduit l'objectif de cours à 8,5 $ contre 9 $

* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Jefferies réduit le prix cible de 503 $ à 500 $

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 22$ contre 25

* Veralto Corp VLTO.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible de 82 dollars

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 48 $ à 51 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Goldman Sachs relève l'objectif de cours à 52 $ contre 46 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 48 $ contre 45 $ auparavant

* Vestis Corp VSTS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 20 à 21 dollars

* Vestis Corp VSTS.N : JP Morgan relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Vestis Corp VSTS.N : Stifel relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : BMO augmente le prix cible de 23 $ à 29 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : JP Morgan augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Vital Energy Inc VTLE.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 86$ contre 106

* Warner Music Group Corp WMG.O : Guggenheim relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* Workday Inc WDAY.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 270 $ contre 236 $

* WP Carey Inc WPC.N : Citigroup ramène le cours cible à 65 $ contre 67,55 $

* Zuora Inc ZUO.N : Baird réduit le prix cible de 11 $ à 10 $

* Zuora Inc ZUO.N : Craig-Hallum augmente le prix cible de 12 $ à 13,50 $