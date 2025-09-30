 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 860,40
-0,26%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Electronic Arts, Kala Bio, Semtech
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Electronic Arts, Kala Bio et Semtech, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Electronic Arts EA.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène la note de neutre à achat

* Maplebear Inc CART.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le titre de "performer" à

"surperformer" de "performer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : Oppenheimer relève son opinion de "performer" à "surperformer"

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité

de poids

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix

de 51

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens augmente le prix cible de 20 $ à 25 $

* Adial Pharmaceuticals Inc ADIL.O : Maxim Group relève le cours de l'action de

"hold" à "buy"

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 108 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le cours cible de 19 $ à 17 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note

d'achat

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un

objectif de prix de 11

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 62 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 25

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le prix cible de 52,00 $ à 53,00 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 42 $ contre 39 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 33 à 34 dollars

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec une note

d'achat

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec un objectif

de prix de 113

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève le prix cible de 44 $ à 45 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 11 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham relève le cours cible de 10 $ à 15 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Citizens initie une couverture avec une note de

performance du marché

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 82 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 167 $, contre 179 $

auparavant

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 60 $ à 53 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 35 à 37 dollars

* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 73 $ à 87 $

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le cours cible de 36 $ à 37 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le prix cible de 38 $ à 40 $

* Dogwood Therapeutics, Inc. DWTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 à 12 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie la couverture avec un prix cible de 185

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Electronic Arts EA.O : BMO augmente le prix cible de 166 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : Wedbush relève le prix cible de 200 à 210 dollars

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à

9 dollars

* EOS Energy Enterprises Inc EOSE.O : B. Riley relève le prix cible de 5 à 8 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 64 $ à 62 $

* Etsy Inc ETSY.O : BTIG augmente le prix cible de 72 $ à 81 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 185 $

* GM GM.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à 80 $

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan ramène le cours cible à 33 $, contre 37 $ auparavant

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 53 $ à 68 $

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading réduit son objectif de cours à 7$ contre 10

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Wedbush réduit le prix cible à 11$ de 15

* Leidos LDOS.N : Truist Securities relève le cours cible à 200 $ contre 188 $

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 20 $ contre 16 $

* Maplebear Inc CART.O : BTIG ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Matson Inc MATX.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Nextracker Inc NXT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 88

* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 47 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le cours cible à 347 $ contre 339 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le prix cible à 11 $ contre 9 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 10

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit le prix cible à 395 $ contre 410 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush ramène le cours cible de 9 $ à 8 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17$ contre 16

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $, contre 60 $

auparavant

* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève le cours cible à 399 $ contre 354 $

* Republic Services Inc RSG.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 257

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 140 $ contre

128 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève le cours cible à 145 $, contre 120 $

auparavant

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à

"surperformer"

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 142 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Skye Bioscience, Inc. SKYE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 333 $ à 490 $

* Thor Industries Inc THO.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 78 $ à 102 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan relève le prix cible de 280 à 300 dollars

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie une couverture avec une note de

surperformance

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 1 420

$

* Uber UBER.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 117 $ à 116 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible

de 14 $ à 15,5 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies ramène le cours cible à 158 $, contre 163 $

auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 167,00 $ à 168,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le prix cible à 175$ de 180

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 244 $ à 237 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 221

* Waste Management Inc WM.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat;

objectif de prix 252

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 71 $ à 72 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 26 à

32 $

* Workiva Inc WK.N : BMO augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

AAON
92,8500 USD NASDAQ +1,49%
ACADEMY SPORTS
49,5650 USD NASDAQ -2,26%
ACADIA HEALTHCAR
24,7000 USD NASDAQ +0,65%
ADIAL PHRMCTCLS
0,3393 USD NASDAQ +2,08%
AFLAC
111,410 USD NYSE +0,02%
AMRICLD RLTY REITRG
12,155 USD NYSE -2,64%
ARRAY TECH
8,5950 USD NASDAQ +6,51%
ASHLAND
46,890 USD NYSE -1,51%
AXOGEN
17,6500 USD NASDAQ +2,26%
BAKER HUGHES RG-A
49,7400 USD NASDAQ -1,60%
BOSTON BEER -A-
213,445 USD NYSE -0,85%
CARNIVAL
29,666 USD NYSE +0,87%
CASELLA WASTE SYS-A
91,6900 USD NASDAQ +0,79%
CENTERPOINT ENER
39,080 USD NYSE -0,15%
CHEMOURS
15,650 USD NYSE +0,19%
CIPHER MINING
12,5100 USD NASDAQ -1,11%
CMS ENERGY CORP
73,310 USD NYSE +0,71%
CONSTELLATION BRD-A
134,610 USD NYSE -1,36%
CORB PHRM HLDGS
12,5700 USD NASDAQ +2,53%
COUSINS PRP REIT
28,845 USD NYSE +2,11%
CRINETICS PHARMA
41,2600 USD NASDAQ -5,17%
CSX
35,3850 USD NASDAQ -1,24%
DOGWOOD THERAP
7,6400 USD NASDAQ -3,41%
DORMAN PRODUCTS
153,5000 USD NASDAQ +1,30%
DUOLINGO RG-A
322,3062 USD NASDAQ -1,97%
ELECTRONIC ARTS
201,8800 USD NASDAQ -0,08%
ENANTA PHARM
13,8600 USD NASDAQ -8,58%
EOS ENERGY RG-A
10,8621 USD NASDAQ -2,76%
EQT
55,142 USD NYSE +1,22%
ETSY
68,4561 USD NASDAQ -7,91%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
165,0525 USD NASDAQ +1,09%
GENERAL MOTORS
61,850 USD NYSE +1,18%
IMMUNOVANT
15,8100 USD NASDAQ -1,56%
INSTACART (MAPLEBEAR)
35,9779 USD NASDAQ -5,12%
KALA BIO
1,8250 USD NASDAQ -10,76%
KYMERA THERAP
58,0210 USD NASDAQ -0,82%
LARIMAR THERAP
3,2350 USD NASDAQ -4,29%
LEIDOS HOLDG
187,075 USD NYSE +0,80%
LYFT RG-A
22,7044 USD NASDAQ -0,98%
MATSON
97,795 USD NYSE -2,06%
MOLSON COORS RG-B
44,750 USD NYSE -2,23%
NEXTRACKER RG-A
76,6000 USD NASDAQ +0,62%
NISOURCE
43,390 USD NYSE +0,42%
NORFOLK SOUTHERN
299,910 USD NYSE +0,06%
NVIDIA
182,9500 USD NASDAQ +0,60%
ORACLE
279,600 USD NYSE -1,12%
PARSONS
82,660 USD NYSE +0,93%
PEPGEN
4,8300 USD NASDAQ +4,09%
POSTAL REIT RG-A
15,715 USD NYSE +0,48%
PROGRESS SOFTWAR
45,8807 USD NASDAQ +7,68%
RALPH LAUREN RG-A
315,640 USD NYSE +2,27%
REPUBLIC SERVICE
230,265 USD NYSE +0,57%
ROBINHOOD MARKETS
140,4899 USD NASDAQ +2,76%
SEMTECH
66,4700 USD NASDAQ +7,24%
SIMULATIONS PLUS
14,6250 USD NASDAQ -1,85%
SNR
102,165 USD NYSE -3,80%
T-MOBILE US
239,4800 USD NASDAQ +0,64%
TESLA
438,6699 USD NASDAQ -1,02%
THOR INDUSTRIES
105,285 USD NYSE +0,29%
TRANSDIGM
1 294,745 USD NYSE +0,44%
UBER TECH
98,470 USD NYSE -1,09%
USA RARE EARTH RG-A
17,1301 USD NASDAQ -2,34%
VAIL RESORTS
141,965 USD NYSE -4,16%
WASTE CONNECTION
175,355 USD NYSE +0,58%
WASTE MANAGEMENT
219,595 USD NYSE +0,08%
WILLIAMS COMPANI
63,570 USD NYSE -0,64%
WINNEBAGO INDUST
33,865 USD NYSE 0,00%
WORKIVA RG-A
85,185 USD NYSE -0,06%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/09/2025 à 15:26:29.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank