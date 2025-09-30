 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Electronic Arts, Kala Bio, Semtech
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 16:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Electronic Arts, Kala Bio et Semtech, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note

d'achat

* Electronic Arts EA.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright ramène la note de neutre à achat

* Maplebear Inc CART.O : BTIG passe de "acheter" à "neutre

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le titre de "performer" à

"surperformer" de "performer

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : Oppenheimer relève son opinion de "performer" à "surperformer"

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité

de poids

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix

de 51

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Adial Pharmaceuticals Inc ADIL.O : Maxim Group relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 108 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 32 $ à 37 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de

prix de 11

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 62 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 25

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le prix cible de 52,00 $ à 53,00 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 42 $ contre 39 $

* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen relève le cours cible de 36 $ à 37 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 34 $, contre 33 $ auparavant

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec un objectif de prix de

113

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève le prix cible de 44 $ à 45 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 11 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham relève le cours cible de 10 $ à 15 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Citizens initie une couverture avec une note de

performance du marché

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 82 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 167 $, contre 179 $

auparavant

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 60 $ à 53 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 35 à 37 dollars

* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 73 $ à 87 $

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le cours cible de 36 $ à 37 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le prix cible de 38 $ à 40 $

* Dogwood Therapeutics, Inc. DWTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 à 12 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie la couverture avec un prix cible de 185

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Electronic Arts EA.O : BMO augmente le prix cible de 166 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : Wedbush relève le prix cible de 200 à 210 dollars

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* EOS Energy Enterprises Inc EOSE.O : B. Riley relève le prix cible de 5 à 8 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 64 $ à 62 $

* Etsy Inc ETSY.O : BTIG augmente le prix cible de 72 $ à 81 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BofA Global Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 185 $

* GM GM.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à 80 $

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan ramène le cours cible à 33 $, contre 37 $ auparavant

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre de acheter

* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 1,5 $

* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 53 $ à 68 $

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading réduit l'objectif de cours à 7$ contre 10

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Wedbush réduit le prix cible à 11$ de 15

* Leidos LDOS.N : Truist Securities relève le cours cible à 200 $ contre 188 $

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 20 $ contre 16 $

* Maplebear Inc CART.O : BTIG ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Matson Inc MATX.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Nextracker Inc NXT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 88

* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 47 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le cours cible à 347 $ contre 339 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le prix cible à 11 $ contre 9 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 34 $

contre 38 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de

neutre à sous-performance

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 10

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève le prix cible de 200 $ à 210 $

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research ramène la note de l'action de l'entreprise

d'achat à neutre

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 117 $ contre

92 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 395 $ contre 410 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush ramène le cours cible de 9 $ à 8 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17$ contre 16

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $, contre 60 $

auparavant

* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève le cours cible à 399 $ contre 354 $

* Republic Services Inc RSG.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 257

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 140 $ contre 128 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève le cours cible à 145 $, contre 120 $

auparavant

* Sempra SRE.N : Jefferies relève le cours cible de 78 $ à 87 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à

"surperformer"

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 142 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Skye Bioscience, Inc. SKYE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 333 $ à 490 $

* Thor Industries Inc THO.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 78 $ à 102 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan relève le prix cible de 280 à 300 dollars

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 1 420 $

* Uber UBER.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 117 $ à 116 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 14 $ à

15,5 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre

175 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 158 $ contre 163 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 167,00 $ à 168,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le prix cible à 175$ de 180

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 244 $ à 237 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : BofA Global Research augmente le PT à 24$ de 16

* Waste Connections Inc WCN.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 221

* Waste Management Inc WM.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 252

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 71 $ à 72 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 26 à 32 $

* Workiva Inc WK.N : BMO augmente le prix cible de 90 $ à 100 $

Valeurs associées

AAON
93,4000 USD NASDAQ +2,09%
ACADEMY SPORTS
48,8800 USD NASDAQ -3,61%
ACADIA HEALTHCAR
24,6900 USD NASDAQ +0,61%
ADIAL PHRMCTCLS
0,3422 USD NASDAQ +2,95%
AFLAC
110,995 USD NYSE -0,35%
AMRICLD RLTY REITRG
12,085 USD NYSE -3,20%
ANAPTYSBIO
29,7200 USD NASDAQ +27,72%
ARRAY TECH
8,1450 USD NASDAQ +0,93%
ASHLAND
46,560 USD NYSE -2,21%
AXOGEN
17,8500 USD NASDAQ +3,42%
BAKER HUGHES RG-A
48,4650 USD NASDAQ -4,12%
BOSTON BEER -A-
213,475 USD NYSE -0,84%
CARNIVAL
28,960 USD NYSE -1,53%
CASELLA WASTE SYS-A
92,9700 USD NASDAQ +2,20%
CENTERPOINT ENER
38,265 USD NYSE -2,24%
CHEMOURS
15,475 USD NYSE -0,93%
CIPHER MINING
12,4425 USD NASDAQ -1,64%
CMS ENERGY CORP
72,905 USD NYSE +0,16%
CONSTELLATION BRD-A
134,600 USD NYSE -1,36%
CORB PHRM HLDGS
12,3050 USD NASDAQ +0,37%
COUSINS PRP REIT
28,620 USD NYSE +1,31%
CRINETICS PHARMA
41,4400 USD NASDAQ -4,76%
CSX
35,3640 USD NASDAQ -1,30%
DOGWOOD THERAP
7,8350 USD NASDAQ -0,95%
DORMAN PRODUCTS
153,9100 USD NASDAQ +1,57%
DUOLINGO RG-A
319,4700 USD NASDAQ -2,83%
ELECTRONIC ARTS
201,6150 USD NASDAQ -0,22%
ENANTA PHARM
12,9200 USD NASDAQ -14,78%
EOS ENERGY RG-A
10,9593 USD NASDAQ -1,89%
EQT
54,555 USD NYSE +0,15%
ETSY
66,8700 USD NASDAQ -10,05%
FREEPORT MCMORAN
37,800 USD NYSE +1,80%
FTAI
23,0000 USD OTCBB -6,12%
FTAI
165,4200 USD NASDAQ +1,32%
GENERAL MOTORS
60,980 USD NYSE -0,25%
IMMUNOVANT
15,9300 USD NASDAQ -0,81%
INSTACART (MAPLEBEAR)
35,3950 USD NASDAQ -6,66%
KALA BIO
1,8643 USD NASDAQ -8,84%
KYMERA THERAP
57,9300 USD NASDAQ -0,97%
LARIMAR THERAP
3,1950 USD NASDAQ -5,47%
LEIDOS HOLDG
186,610 USD NYSE +0,55%
LYFT RG-A
21,9700 USD NASDAQ -4,19%
MATSON
97,550 USD NYSE -2,30%
MOLSON COORS RG-B
44,780 USD NYSE -2,16%
NEXTRACKER RG-A
74,4400 USD NASDAQ -2,22%
NISOURCE
43,070 USD NYSE -0,32%
NORFOLK SOUTHERN
298,950 USD NYSE -0,26%
NUSCALE POWER
37,170 USD NYSE -2,67%
NVIDIA
186,2991 USD NASDAQ +2,45%
OKLO RG-A
111,690 USD NYSE -4,12%
ORACLE
280,423 USD NYSE -0,83%
PARSONS
82,745 USD NYSE +1,03%
PEPGEN
4,4900 USD NASDAQ -3,23%
POSTAL REIT RG-A
15,745 USD NYSE +0,67%
PROGRESS SOFTWAR
45,2950 USD NASDAQ +6,30%
RALPH LAUREN RG-A
311,030 USD NYSE +0,77%
REPUBLIC SERVICE
229,780 USD NYSE +0,36%
ROBINHOOD MARKETS
139,6000 USD NASDAQ +2,11%
SEMPRA ENERGY
89,425 USD NYSE -0,32%
SEMTECH
67,2500 USD NASDAQ +8,50%
SIMULATIONS PLUS
14,6100 USD NASDAQ -1,95%
SNR
99,350 USD NYSE -6,45%
T-MOBILE US
239,4200 USD NASDAQ +0,61%
TESLA
437,8373 USD NASDAQ -1,21%
THOR INDUSTRIES
102,590 USD NYSE -2,28%
TRANSDIGM
1 311,480 USD NYSE +1,74%
UBER TECH
96,860 USD NYSE -2,71%
USA RARE EARTH RG-A
16,5550 USD NASDAQ -5,62%
VAIL RESORTS
146,870 USD NYSE -0,84%
WARNER BROS RG-A
19,2190 USD NASDAQ +1,88%
WASTE CONNECTION
175,580 USD NYSE +0,71%
WASTE MANAGEMENT
219,630 USD NYSE +0,10%
WILLIAMS COMPANI
63,240 USD NYSE -1,16%
WINNEBAGO INDUST
33,010 USD NYSE -2,52%
WORKIVA RG-A
84,715 USD NYSE -0,61%
