TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Electronic Arts, Kala Bio, Semtech

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Electronic Arts, Kala Bio et Semtech, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aaon, Inc. AAON.O : Oppenheimer relève son opinion de "performer" à "surperformer"

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie une couverture avec une note d'égalité

de poids

* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays initie la couverture avec un objectif de prix

de 51

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens relève le prix cible de 20 $ à 25 $

* Adial Pharmaceuticals Inc ADIL.O : Maxim Group relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"

* Aflac Inc AFL.N : BMO augmente le prix cible de 105 $ à 108 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 17 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 32 $ à 37 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Array Technologies Inc ARRY.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de

prix de 11

* Ashland ASH.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 62 $

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 25

* Axogen Inc AXGN.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Baker Hughes Co BKR.O : JP Morgan relève le prix cible de 52,00 $ à 53,00 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Carnival Corp CCL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 42 $ contre 39 $

* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen relève le cours cible de 36 $ à 37 $

* Carnival Corp. CCL.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 34 $, contre 33 $ auparavant

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : Stifel reprend la couverture avec un objectif de prix de

113

* Centerpoint Energy CNP.N : Jefferies relève le prix cible de 44 $ à 45 $

* Chemours CC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 16 $ contre 11 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham relève le cours cible de 10 $ à 15 $

* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Citizens initie une couverture avec une note de

performance du marché

* Climb Bio Inc CLYM.O : BTIG relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* CMS Energy Corp CMS.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 81 $ à 82 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 167 $, contre 179 $

auparavant

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 60 $ à 53 $

* Cousins Properties Inc CUZ.N : JP Morgan relève le prix cible de 35 à 37 dollars

* Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 73 $ à 87 $

* CSX Corp CSX.O : Bernstein relève le cours cible de 36 $ à 37 $

* CSX Corp CSX.O : Jefferies relève le prix cible de 38 $ à 40 $

* Dogwood Therapeutics, Inc. DWTX.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 à 12 $

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

* Dorman Products Inc DORM.O : Stephens initie la couverture avec un prix cible de 185

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies réduit le prix cible de 400 $ à 325 $

* Electronic Arts EA.O : BMO augmente le prix cible de 166 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : Wedbush relève le prix cible de 200 à 210 dollars

* Enanta Pharmaceuticals Inc ENTA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 9 dollars

* EOS Energy Enterprises Inc EOSE.O : B. Riley relève le prix cible de 5 à 8 $

* EQT Corp EQT.N : JP Morgan réduit le prix cible de 64 $ à 62 $

* Etsy Inc ETSY.O : BTIG augmente le prix cible de 72 $ à 81 $

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : BofA Global Research augmente le prix cible de neutre à achat

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : RBC augmente le prix cible de 160 $ à 185 $

* GM GM.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 $ à 80 $

* Immunovant Inc IMVT.O : JP Morgan ramène le cours cible à 33 $, contre 37 $ auparavant

* Kala Bio Inc KALA.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à neutre de acheter

* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 1,5 $

* Kala Bio Inc KALA.O : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 53 $ à 68 $

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Jonestrading réduit l'objectif de cours à 7$ contre 10

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : Wedbush réduit le prix cible à 11$ de 15

* Leidos LDOS.N : Truist Securities relève le cours cible à 200 $ contre 188 $

* Lyft Inc LYFT.O : Moffettnathanson relève le cours cible à 20 $ contre 16 $

* Maplebear Inc CART.O : BTIG ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Matson Inc MATX.N : Jefferies réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies réduit le prix cible de 52 $ à 50 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 53 $ à 52 $

* Nextracker Inc NXT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 88

* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 47 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Bernstein relève le cours cible à 347 $ contre 339 $

* Novagold Resources Inc NG.N : B. Riley relève le prix cible à 11 $ contre 9 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 34 $

contre 38 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de

neutre à sous-performance

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT 10

* Nvidia Corp NVDA.O : Citigroup relève le prix cible de 200 $ à 210 $

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research ramène la note de l'action de l'entreprise

d'achat à neutre

* Oklo Inc OKLO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 117 $ contre

92 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 395 $ contre 410 $

* Parsons Corp PSN.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 100 $ contre 90 $

* Pepgen Inc PEPG.O : Wedbush ramène le cours cible de 9 $ à 8 $

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 17$ contre 16

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 50 $, contre 60 $

auparavant

* Ralph Lauren Corp RL.N : TD Cowen relève le cours cible à 399 $ contre 354 $

* Republic Services Inc RSG.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 257

* Robinhood Markets HOOD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 140 $ contre 128 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Needham relève le cours cible à 145 $, contre 120 $

auparavant

* Sempra SRE.N : Jefferies relève le cours cible de 78 $ à 87 $

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à

"surperformer"

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 142 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note de maintien

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de prix de 16

* Skye Bioscience, Inc. SKYE.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 333 $ à 490 $

* Thor Industries Inc THO.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 78 $ à 102 $

* T-Mobile TMUS.O : JP Morgan relève le prix cible de 280 à 300 dollars

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance

* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO initie une couverture avec un prix cible de 1 420 $

* Uber UBER.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 117 $ à 116 $

* Uranium Energy Corp UEC.A : La Banque Nationale du Canada augmente le prix cible de 14 $ à

15,5 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 21 $ à 22 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 165 $ contre

175 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 158 $ contre 163 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 167,00 $ à 168,00 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le prix cible à 175$ de 180

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 244 $ à 237 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : BofA Global Research augmente le PT à 24$ de 16

* Waste Connections Inc WCN.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif

de prix 221

* Waste Management Inc WM.N : Stifel reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

prix 252

* Williams Companies Inc WMB.N : JP Morgan augmente le prix cible de 71 $ à 72 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 26 à 32 $

* Workiva Inc WK.N : BMO augmente le prix cible de 90 $ à 100 $