information fournie par Reuters • 31/03/2026 à 12:01

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dutch Bros, Phreesia, Starbucks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés américaines cotées, notamment Dutch Bros, Phreesia et Starbucks, mardi.

FAITS MARQUANTS

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities passe de "acheter" à

"conserver"

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

Voici un résumé des notes d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : BTIG réduit son objectif de cours à 131 $ contre 140 $ auparavant

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat contre

une note de maintien

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 145 $

contre 150 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 95 $ contre 67 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 208 $ contre

255 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note neutre

* Cava Group Inc CAVA.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours

de 91 $

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note

neutre

* Chipotle Mexican Grill CMG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de

cours de 37 $

* CVS Health Corp CVS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 101 $ à 99 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Dutch Bros Inc BROS.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours

de 73 $

* Emerson EMR.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat contre une

note de maintien; objectif de cours de 175 $ contre 160 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays augmente l'objectif de cours de 96 $ à 118 $

* Esab Corp ESAB.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat; objectif

de cours de 130 $ contre 150 $

* Flowserve Corp FLS.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 90 $ contre 100 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de

maintien

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Jefferies prend en charge la couverture avec un objectif de

cours de 15 $ contre 16 $

* Jack In the Box Inc JACK.O : Stifel réduit son objectif de cours à 10 $ contre 18 $

* Lincoln Electric Holdings LECO.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note

de maintien contre une note d'achat

* Lincoln Electric Holdings LECO.O : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de

cours de 280 $ contre 350 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 52 $ à 58 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 58 $ contre 67 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 138 $ contre 132 $

* Middleby Corp MIDD.O : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat;

objectif de cours de 195 $

* Minimed Group Inc MMED.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note

neutre

* Minimed Group Inc MMED.O : Piper Sandler initie une couverture avec un objectif

de cours de 16 $

* MSA Safety Inc MSA.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 180 $ contre 200 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Barclays réduit l'objectif de cours de 203 $ à 200 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen augmente l'objectif de cours à 148 $ contre 137 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 178 $ à 155 $

* Phreesia Inc PHR.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de 30 $ à 14 $

* Phreesia Inc PHR.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 25 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 24 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan abaisse sa note de surpondération à neutre

* Pinnacle West Capital Corporation PNW.N : Barclays relève l'objectif de cours de 97 $ à

101 $

* Progress Software Corp PRGS.O : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 50

$

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 45 $

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Piper Sandler prend en charge la couverture

avec une note de surpondération

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Piper Sandler prend en charge la couverture

avec un objectif de cours de 875 $

* RH RH.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 265 $ à 200 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de

maintien contre une note d'achat

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours

de 380 $ contre 490 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Shake Shack Inc SHAK.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours

de 124 $

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours de 84

$

* Starbucks SBUX.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Sweetgreen Inc SG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours de

4,5 $

* Sweetgreen Inc SG.N : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

sous-performance

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours de 56 $ à

53 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies rétablit la couverture avec une note

d'achat

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies rétablit la couverture avec un objectif de

cours de 600 $

* USA Rare Earth Inc USAR.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 33 $ à 29 $

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note d'achat contre

une note de maintien

* Veralto Corp VLTO.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de 110 $

contre 105 $

* Verizon Communications Inc. VZ.N : Barclays relève son objectif de cours à 47 $ contre 43

$

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies reprend la couverture avec une note de maintien

contre une note d'achat

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies reprend la couverture avec un objectif de cours de

260 $ contre 280 $

* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 45 $

* Wabtec Corp WAB.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 290 $ contre 300 $

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec une note de

surperformance

* Wingstop Inc WING.O : Exane BNP Paribas initie une couverture avec un objectif de cours de

275 $

* Xylem Inc XYL.N : Jefferies prend en charge la couverture avec une note de maintien;

objectif de cours de 130 $ contre 140 $