TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible à 100 $ contre 95 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse le cours cible à 70 $, contre 78 $ auparavant

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Cargurus Inc CARG.O : BTIG réduit le prix cible de 44 $ à 37 $

* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 34 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 à 94 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho abaisse le prix cible à 175 $, contre 215 $ auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le PT à 235 $ de 251

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 109 $ contre 102 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; réduit le PT à 67$ de 84

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 730 $ contre 520 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix cible de 460,00 à 525,00

* Deere & Co DE.N : RBC augmente le prix cible de 541 $ à 736 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 16 $ à 9 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 33 $ contre 40 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible à 30 $, au lieu de 35

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève le cours cible de 141 à 148 dollars

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen relève le cours cible de 71 $ à 83 $

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant

* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC réduit le cours à neutre de surperformant

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 215,00 $ à 183,00 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit l'objectif de cours à 175$ contre 215

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley réduit le prix cible à 70$ de 78

* Etsy Inc ETSY.N : BTIG réduit le prix cible de 74 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 52$ de 55

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 58$ de 65

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 19 $ contre 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le prix cible à 25 $ de 35

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit le cours cible à 78 $ contre 85 $

* Gildan Activewear Inc GIL.N : La CIBC augmente le prix cible de 71 $ à 79 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le cours cible de 140 $ à 145 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève le cours cible de 130 $ à 135 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 108 $

* IRhythm Technologies IRTC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 215,00 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 65$ contre 85

* Linde Plc LIN.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 à 180,00

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Roth MKM augmente le prix cible de 174 $ à 190 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC augmente le prix cible de 120 à 135 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 48 $ auparavant

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève l'objectif de performance du marché à "surperformer" de

"performer" à "performer"

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $ auparavant

* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève le cours cible à 59 $ contre 54 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Berenberg relève le cours cible de 45 $ à 53 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible à 275 $, contre 240 $ auparavant

* Open Text Corp OTEX.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 à 27 dollars

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group augmente l'objectif de prix de 1 $ à 8 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 149 $ à 158 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24$ contre 29

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 450 à 525 dollars

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève le cours cible de 450 $ à 565 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 627 dollars contre 515 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 300 $ à 270 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 88 $ à 77 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 114 $

* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours cible de 49 à 62

dollars

* Technipfmc Plc FTI.N : RBC relève le cours cible à 70 $, contre 47 $ auparavant

* Tenaris TS.N : TD Cowen relève le cours cible de 48 $ à 59 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève le cours cible de 155 $ à 168 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit le cours cible à 7 $ contre 13 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies réduit le cours cible à 148 $ contre 154

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit le cours cible à 296 $ contre 330 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 127 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix cible de 122 $ à 131 $

* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 à 150 dollars

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève le prix cible à 145 $, contre 132 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM relève le prix cible de 108 à 138 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen relève le prix cible à 145 $, contre 136 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le prix cible de 98 $ à 85 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le prix cible à 86 $ contre 94 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le prix cible à 105 $ contre 114 $

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix cible de 86 $ à 92 $

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 280 $ auparavant

* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le prix cible à 86 $ de 115

* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 91,00 $ à 99,00 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 35 à 54 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 267 $ contre 354 $