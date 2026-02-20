 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dropbox, Etsy, Zscaler
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 11:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Dropbox, Etsy et Zscaler.

FAITS MARQUANTS

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible à 100 $ contre 95 $

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley abaisse le cours cible à 70 $, contre 78 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 267 $ contre 354 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 105,00 $ à 120,00 $

* Alarm.Com Holdings Inc ALRM.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Cargurus Inc CARG.O : BTIG réduit le prix cible de 44 $ à 37 $

* Cargurus Inc CARG.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 34 $

* CF Industries Holdings Inc CF.N : JP Morgan relève le cours cible de 80 à 94 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Mizuho abaisse le prix cible à 175 $, contre 215 $ auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : TD Cowen réduit le PT à 235 $ de 251

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan augmente le prix cible à 109 $ contre 102 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Jefferies relève le cours à acheter de "hold"; réduit le PT à 67$ de 84

* Deere & Co DE.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 730 $ contre 520 $

* Deere & Co DE.N : JP Morgan relève le prix cible de 460,00 à 525,00

* Deere & Co DE.N : RBC augmente le prix cible de 541 $ à 736 $

* Domo Inc DOMO.O : TD Cowen réduit le prix cible de 16 $ à 9 $

* Doximity Inc DOCS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 33 $ contre 40 $

* Dropbox Inc DBX.O : JP Morgan réduit le prix cible à 25 $, contre 29 $ auparavant

* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible à 30 $, au lieu de 35

* DT Midstream Inc DTM.N : Jefferies relève le cours cible de 141 à 148 dollars

* eBay EBAY.O : Wedbush relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Edison International EIX.N : TD Cowen relève le cours cible de 71 $ à 83 $

* Elastic NV ESTC.N : JP Morgan ramène le cours cible à 98 $, contre 113 $ auparavant

* Eldorado Gold Corp EGO.N : CIBC réduit le cours à neutre de surperformant

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 215,00 $ à 183,00 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Needham réduit l'objectif de cours à 175$ contre 215

* Etsy Inc ETSY.N : B. Riley réduit le prix cible à 70$ de 78

* Etsy Inc ETSY.N : BTIG réduit le prix cible de 74 $ à 65 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 52$ de 55

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan réduit le prix cible à 58$ de 65

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible à 19 $ contre 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : RBC réduit le prix cible à 25 $ de 35

* Floor & Decor Holdings Inc FND.N : JP Morgan réduit le cours cible à 78 $ contre 85 $

* Gildan Activewear Inc GIL.N : La CIBC augmente le prix cible de 71 $ à 79 $

* Guardant Health Inc GH.O : BTIG augmente le cours cible de 140 $ à 145 $

* Guardant Health Inc GH.O : JP Morgan augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* Guardant Health Inc GH.O : TD Cowen relève le cours cible de 130 $ à 135 $

* Healthequity Inc HQY.O : Jefferies réduit le prix cible de 120 $ à 108 $

* IRhythm Technologies IRTC.O : JP Morgan réduit le prix cible de 240,00 $ à 215,00 $

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 15 $ à 10 $

* Lemonade Inc LMND.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 65$ contre 85

* Linde Plc LIN.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 535 $ contre 500 $ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 170,00 à 180,00

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Roth MKM augmente le prix cible de 174 $ à 190 $

* Merck & Co Inc MRK.N : HSBC augmente le prix cible de 120 à 135 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : Jefferies ramène le cours cible à 45 $, contre 48 $ auparavant

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW relève l'objectif de performance du marché à "surperformer" de

"performer" à "performer"

* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : KBW réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 26 $ auparavant

* Nutrien Ltd NTR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 78 $ contre 68 $ auparavant

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève le cours cible à 59 $ contre 54 $

* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : Berenberg relève le cours cible de 45 $ à 53 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : B. Riley relève le cours cible à 275 $, contre 240 $ auparavant

* Open Text Corp OTEX.O : Jefferies ramène le cours cible de 35 à 27 dollars

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group augmente l'objectif de prix de 1 $ à 8 $

* Phillips 66 PSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 149 $ à 158 $

* Phreesia Inc PHR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24$ contre 29

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Jefferies relève le prix cible de 450 à 525 dollars

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le prix cible de 87 $ à 82 $

* Quanta Services Inc PWR.N : B. Riley relève le cours cible de 450 $ à 565 $

* Quanta Services Inc PWR.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 627 dollars contre 515 dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 350 $

* Snowflake Inc SNOW.N : TD Cowen réduit le prix cible de 300 $ à 270 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 88 $ à 77 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 114 $

* Technipfmc Plc FTI.N : HSBC ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours cible de 49 à 62

dollars

* Technipfmc Plc FTI.N : RBC relève le cours cible à 70 $, contre 47 $ auparavant

* Tenaris TS.N : TD Cowen relève le cours cible de 48 $ à 59 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève le cours cible de 155 $ à 168 $

* Thryv Holdings Inc THRY.O : RBC réduit le cours cible à 7 $ contre 13 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies réduit le cours cible à 148 $ contre 154

* Veeva Systems Inc VEEV.N : JP Morgan réduit le cours cible à 296 $ contre 330 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 140 $ à 127 $

* Walmart Inc WMT.N : HSBC ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"

* Walmart Inc WMT.N : HSBC augmente le prix cible de 122 $ à 131 $

* Walmart Inc WMT.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 135 à 150 dollars

* Walmart Inc WMT.O : Jefferies relève le prix cible à 145 $, contre 132 $ auparavant

* Walmart Inc WMT.O : Roth MKM relève le prix cible de 108 à 138 $

* Walmart Inc WMT.O : TD Cowen relève le prix cible à 145 $, contre 136 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Baird réduit le prix cible de 98 $ à 85 $

* Wayfair Inc W.N : Jefferies réduit le prix cible à 86 $ contre 94 $

* Wayfair Inc W.N : JP Morgan réduit le prix cible à 105 $ contre 114 $

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix cible de 86 $ à 92 $

* Workday Inc WDAY.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 280 $ auparavant

* Workiva Inc WK.N : Baird réduit le prix cible à 86 $ de 115

* Workiva Inc WK.N : Raymond James réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 91,00 $ à 99,00 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Yeti Holdings Inc YETI.N : B. Riley relève l'objectif de cours de 35 à 54 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 267 $ contre 354 $

Valeurs associées

AKAMAI TECHNOLOG
109,6200 USD NASDAQ +0,28%
ALARM.COM HOLDIN
45,1750 USD NASDAQ -0,08%
CARGURUS-A
29,2400 USD NASDAQ +3,32%
CF INDUSTRIES HL
99,530 USD NYSE +3,90%
CHARLES RIV LAB
164,190 USD NYSE +4,14%
CHOICE HOTELS
111,160 USD NYSE +1,57%
COSTAR GROUP
49,0745 USD NASDAQ +0,27%
DEERE & CO
651,605 USD NYSE +9,91%
DOMO-B
3,6850 USD NASDAQ -5,51%
DOXIMITY RG-A
25,215 USD NYSE -0,90%
DROPBOX-A
24,8400 USD NASDAQ +0,65%
DT MIDSTREAM
132,310 USD NYSE -0,84%
EBAY
84,7200 USD NASDAQ +3,09%
EDISON INTL
72,650 USD NYSE +4,34%
ELASTIC
62,085 USD NYSE +1,70%
EPAM SYSTEMS
139,165 USD NYSE -16,99%
FIVE9
17,1850 USD NASDAQ +2,72%
FLOOR & DECR H RG-A
66,165 USD NYSE -5,42%
GILDAN ACTIVEWEA
71,105 USD NYSE -1,64%
GUARDANT HEALTH
106,3100 USD NASDAQ -1,03%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HEALTHEQUITY
78,9200 USD NASDAQ +2,35%
IRHYTHM HLDG
158,4900 USD NASDAQ +3,02%
LEGALZOOM.COM
7,0201 USD NASDAQ +0,72%
LEMONADE
61,690 USD NYSE -6,15%
LINDE
490,1700 USD NASDAQ +1,01%
LIVE NATION ENT
157,640 USD NYSE +1,33%
MERCK
121,850 USD NYSE +0,20%
MOLSON COORS RG-B
48,365 USD NYSE -4,77%
NUTRIEN
71,795 USD NYSE +2,20%
OCCIDENTAL PETROLEUM
51,505 USD NYSE +9,07%
OMEGA HLTH REIT
46,525 USD NYSE -0,48%
ONTO INNOVATION
225,590 USD NYSE +2,53%
PATTERSON-UTI EN
8,4901 USD NASDAQ +3,92%
PHILLIPS 66
155,400 USD NYSE -1,25%
PHREESIA
12,565 USD NYSE +3,84%
PRAXIS PRECIS
331,0200 USD NASDAQ +0,64%
PTC THERAPEUTICS
69,8900 USD NASDAQ +1,39%
Pétrole Brent
71,37 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
66,14 USD Ice Europ -0,44%
QUANTA SERVICES
553,840 USD NYSE +6,58%
ROCKWELL AUTOMAT
395,225 USD NYSE -0,33%
SNOWFLAKE
179,430 USD NYSE +1,90%
SPROUTS FARMERS
67,7600 USD NASDAQ +0,13%
TECHNIPFMC
61,750 USD NYSE -0,82%
TEXAS ROADHOUSE
182,6300 USD NASDAQ -2,27%
THRYV HOLDINGS
3,7950 USD NASDAQ -0,39%
UNITED AIRLINES
110,0300 USD NASDAQ -5,90%
VEEVA SYSTEMS RG-A
182,625 USD NYSE +0,79%
VISTEON
0,0000 USD OTCBB 0,00%
VISTEON
93,9050 USD NASDAQ -11,53%
WALMART
126,8200 USD NASDAQ +0,16%
WAYFAIR RG-A
79,610 USD NYSE -12,98%
WORKDAY-A
139,9850 USD NASDAQ -1,85%
WORKIVA RG-A
59,320 USD NYSE +1,92%
WYNDHAM HOTELS
84,770 USD NYSE +5,71%
YETI HOLDINGS
47,135 USD NYSE -4,60%
ZSCALER
168,9100 USD NASDAQ -1,87%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/02/2026 à 11:30:04.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank