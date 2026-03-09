TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Dow, Oracle et Shopify.
FAITS MARQUANTS
* Dow Inc DOW.N : RBC relève la note à "surperformance" à
partir de "performance sectorielle"; augmente les
prévisions à 40 $ à partir de 29 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de
310 $ à 230 $
* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible
de 125 $ à 150 $
* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec
une note de surperformance
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan augmente
le prix cible de 33 $ à 45 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit son objectif de
cours à 315 dollars contre 387 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit le prix cible de 390 $
à 340 $
* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à
405 $ contre 420 $
* Aktis Oncology, Inc. AKTS.O : H.C. Wainwright initie
une couverture avec un objectif de prix de 30
* Aktis Oncology, Inc. AKTS.O : H.C. Wainwright initie
une couverture avec une note d'achat
* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond
James augmente le prix cible de 6,75 $ à 9,5 $
* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond
James relève la note de marché de "market perform" à
"outperform
* Amprius Technologies Inc AMPX.N : B. Riley
augmente le prix cible de 16 $ à 22 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : Truist Securities relève
l'objectif de cours à 50 $ contre 36 $
* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible
à 26 $, contre 22 $ auparavant
* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One
Securities initie la couverture avec une note de
surpondération
* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One
Securities initie une couverture avec un PT de 21
* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une
couverture avec une note neutre
* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une
couverture avec un prix cible de 20
* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James
initie une couverture avec une forte cote d'achat
* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James
initie une couverture avec un prix cible de 23
* Arko Petroleum Corp APC.O : Stifel initie la couverture
avec une note d'achat; prix cible 22
* AT&T Inc T.N : La Banque Scotia augmente le prix cible
de 29,5 $ à 31 $
* Audioeye, Inc. AEYE.O : H.C. Wainwright réduit le prix
cible de 18 $ à 12 $
* Autozone Inc AZO.N : Argus Research augmente le
cours de l'action de "hold" à "buy"
* Avantor AVTR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à
8,5 $ contre 9 $
* Avantor AVTR.N : Barclays ramène le cours de l'action
de égal à égal à sous-pondéré
* Avista Corp AVA.N : Barclays initie une couverture avec
une note de pondération égale et un PT de 40
* BP BP.L : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de
490 à 540 pence
* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein réduit l'objectif
de cours à 29$ contre 37,5
* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein ramène le cours de
l'action de "surperformance" à "marché performant"
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix
cible de 760 $ à 785 $
* Certara CERT.O : Barclays passe de surpondéré à égal à
pondéré
* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours
cible de 99 $ à 119 $
* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève
le cours cible de 280 $ à 370 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Moffettnathanson relève le cours
cible de 80 à 92 dollars
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James
augmente le prix cible de 34 $ à 41 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities
réduit le prix cible de 34 $ à 31 $
* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities
réduit le prix cible de "buy" à "hold
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit
le prix cible de 24 $ à 21,5 $
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit
le prix cible de "acheter" à "conserver
* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible de 675
$ à 625 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies augmente le prix
cible de 36 $ à 44 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James augmente le
prix cible de 52 $ à 62 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le
cours cible à 177 $ contre 173 $
* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève le cours cible de 30 à 33
dollars
* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours de l'action de "
performer " à " surperformer ", de " performer dans le
secteur " à " surperformer "; augmente le cours cible de
29 $ à 40 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix
cible de 63 $ à 59 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho augmente le prix
cible de 75 $ à 80 $
* Emergent Biosolutions Inc. EBS.N : H.C. Wainwright
réduit le prix cible à 12$ de 15
* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays augmente le prix cible de
82 $ à 89 $
* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : TD Cowen augmente le prix
cible de "hold" à "buy
* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities ramène l'objectif
de cours de 38 à 32 dollars
* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup réduit
l'objectif de cours à 178 $ contre 245 $
* H2O America HTO.O : Barclays relève l'objectif de cours
à 63 $ contre 61 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix
cible à 165 $ contre 185 $
* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank
augmente le prix cible à 80$ de 63
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif
de cours à surpondérer de égal à égal
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève le prix
cible de 174 $ à 213 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen augmente le prix
cible de "hold" à "buy
* ITT Inc ITT.N : Barclays initie une couverture avec une
note de pondération égale et un PT de 220 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley
réduit le PT de 78,00 $ à 49,00 $
* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley
réduit le PT à 49,00 $ contre 78,00 $
* Leidos LDOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à
210$ contre 230
* LTC Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours cible de
39 $ à 44 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève le cours
cible de 645 $ à 750 $
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève
l'objectif de cours de sous-pondération à égalité de
pondération
* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le prix
cible de 385 $ à 430 $
* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de
cours à 300 $ contre 375 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à
230 $ contre 310 $
* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix
cible à 215 $, au lieu de 220 $
* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de
310 $ à 230 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup augmente le prix cible
de 170 $ à 180 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies relève le prix cible de
54 $ à 65 $
* Pacbio PACB.O : Barclays ramène le cours cible de 2 à
1,5 dollars
* Pacbio PACB.O : Barclays réduit le prix cible à 1,5 $
au lieu de 2 $
* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities relève le cours
cible de 13 à 15 dollars
* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities augmente le prix
cible de "hold" à "buy"
* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities réduit
l'objectif de cours à 95 $ contre 120 $ auparavant
* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible
de 125 $ à 150 $
* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec
une note de surperformance
* Solv Energy Inc MWH.O : La Banque CIBC initie une
couverture avec un prix cible de 37
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie la couverture
avec une cote de surpondération
* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie une couverture
avec un prix cible de 34
* Solv Energy Inc MWH.O : KeyBanc initie une couverture
avec une note de surpondération; PT 34 $
* Solv Energy Inc MWH.O : TD Cowen initie la couverture
avec une cote d'achat; prix cible 32
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le
prix cible de 33 $ à 45 $
* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel relève le cours
cible de 15 $ à 24 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan
relève l'objectif de cours à 280 $ contre 230 $ auparavant
* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de
neutre à achat; augmente le prix cible de 73 $ à 75 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève l'objectif
de cours à 130 $ contre 115 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de
cours à 712 $ contre 680 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève
l'objectif de cours à 715 $ contre 640 $
* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif
de cours à 500 $ contre 450 $
* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital
Securities relève le prix cible de 26 à 31 dollars
* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital
Securities relève le prix d'achat de "hold" à "buy
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup réduit l'objectif
de cours à 291 $ contre 319 $
* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible
de 50,25 $ à 54,5 $
* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours de
l'action à surperformance sectorielle, contre performance
sectorielle auparavant
* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit
l'objectif de cours à 83 $ contre 108 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit le
cours de l'action de "buy" à "hold"
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo réduit le
prix cible de 83 $ à 79 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo augmente
le prix cible de sous-pondéré à égal pondéré
