TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Dow, Oracle et Shopify.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit son objectif de

cours à 315 dollars contre 387 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit le prix cible de 390 $

à 340 $

* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à

405 $ contre 420 $

* Aktis Oncology, Inc. AKTS.O : H.C. Wainwright initie

une couverture avec un objectif de prix de 30

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond

James augmente le prix cible de 6,75 $ à 9,5 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond

James relève la note de marché de "market perform" à

"outperform

* Amprius Technologies Inc AMPX.N : B. Riley

augmente le prix cible de 16 $ à 22 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Truist Securities relève

l'objectif de cours à 50 $ contre 36 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible

à 26 $, contre 22 $ auparavant

* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One

Securities initie la couverture avec une note de

surpondération

* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One

Securities initie une couverture avec un PT de 21

* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une

couverture avec une note neutre

* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une

couverture avec un prix cible de 20

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James

initie une couverture avec une forte cote d'achat

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James

initie une couverture avec un prix cible de 23

* Arko Petroleum Corp APC.O : Stifel initie la couverture

avec une note d'achat; prix cible 22

* AT&T Inc T.N : La Banque Scotia augmente le prix cible

de 29,5 $ à 31 $

* Audioeye, Inc. AEYE.O : H.C. Wainwright réduit le prix

cible de 18 $ à 12 $

* Autozone Inc AZO.N : Argus Research augmente le

cours de l'action de "hold" à "buy"

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à

8,5 $ contre 9 $

* Avantor AVTR.N : Barclays ramène le cours de l'action

de égal à égal à sous-pondéré

* Avista Corp AVA.N : Barclays initie une couverture avec

une note de pondération égale et un PT de 40

* BP BP.L : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de

490 à 540 pence

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein réduit l'objectif

de cours à 29$ contre 37,5

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein ramène le cours de

l'action de "surperformance" à "marché performant"

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix

cible de 760 $ à 785 $

* Certara CERT.O : Barclays passe de surpondéré à égal à

pondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours

cible de 99 $ à 119 $

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève

le cours cible de 280 $ à 370 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Moffettnathanson relève le cours

cible de 80 à 92 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James

augmente le prix cible de 34 $ à 41 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities

réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities

réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit

le prix cible de 24 $ à 21,5 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit

le prix cible de "acheter" à "conserver

* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible de 675

$ à 625 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies augmente le prix

cible de 36 $ à 44 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James augmente le

prix cible de 52 $ à 62 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le

cours cible à 177 $ contre 173 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève le cours cible de 30 à 33

dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours de l'action de "

performer " à " surperformer ", de " performer dans le

secteur " à " surperformer "; augmente le cours cible de

29 $ à 40 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix

cible de 63 $ à 59 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho augmente le prix

cible de 75 $ à 80 $

* Emergent Biosolutions Inc. EBS.N : H.C. Wainwright

réduit le prix cible à 12$ de 15

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays augmente le prix cible de

82 $ à 89 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : TD Cowen augmente le prix

cible de "hold" à "buy

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities ramène l'objectif

de cours de 38 à 32 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 178 $ contre 245 $

* H2O America HTO.O : Barclays relève l'objectif de cours

à 63 $ contre 61 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix

cible à 165 $ contre 185 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank

augmente le prix cible à 80$ de 63

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif

de cours à surpondérer de égal à égal

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève le prix

cible de 174 $ à 213 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen augmente le prix

cible de "hold" à "buy

* ITT Inc ITT.N : Barclays initie une couverture avec une

note de pondération égale et un PT de 220 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley

réduit le PT de 78,00 $ à 49,00 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à

210$ contre 230

* LTC Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours cible de

39 $ à 44 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève le cours

cible de 645 $ à 750 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève

l'objectif de cours de sous-pondération à égalité de

pondération

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le prix

cible de 385 $ à 430 $

* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de

cours à 300 $ contre 375 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix

cible à 215 $, au lieu de 220 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup augmente le prix cible

de 170 $ à 180 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies relève le prix cible de

54 $ à 65 $

* Pacbio PACB.O : Barclays ramène le cours cible de 2 à

1,5 dollars

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities relève le cours

cible de 13 à 15 dollars

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities augmente le prix

cible de "hold" à "buy"

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities réduit

l'objectif de cours à 95 $ contre 120 $ auparavant

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible

de 125 $ à 150 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec

une note de surperformance

* Solv Energy Inc MWH.O : La Banque CIBC initie une

couverture avec un prix cible de 37

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie la couverture

avec une cote de surpondération

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie une couverture

avec un prix cible de 34

* Solv Energy Inc MWH.O : KeyBanc initie une couverture

avec une note de surpondération; PT 34 $

* Solv Energy Inc MWH.O : TD Cowen initie la couverture

avec une cote d'achat; prix cible 32

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le

prix cible de 33 $ à 45 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel relève le cours

cible de 15 $ à 24 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours à 280 $ contre 230 $ auparavant

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de

neutre à achat; augmente le prix cible de 73 $ à 75 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève l'objectif

de cours à 130 $ contre 115 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de

cours à 712 $ contre 680 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève

l'objectif de cours à 715 $ contre 640 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif

de cours à 500 $ contre 450 $

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital

Securities relève le prix cible de 26 à 31 dollars

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital

Securities relève le prix d'achat de "hold" à "buy

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup réduit l'objectif

de cours à 291 $ contre 319 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible

de 50,25 $ à 54,5 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours de

l'action à surperformance sectorielle, contre performance

sectorielle auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit

l'objectif de cours à 83 $ contre 108 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit le

cours de l'action de "buy" à "hold"

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo réduit le

prix cible de 83 $ à 79 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo augmente

le prix cible de sous-pondéré à égal pondéré