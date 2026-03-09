 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dow, Oracle, Shopify
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Dow, Oracle et Shopify.

FAITS MARQUANTS

* Dow Inc DOW.N : RBC relève la note à "surperformance" à

partir de "performance sectorielle"; augmente les

prévisions à 40 $ à partir de 29 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de

310 $ à 230 $

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible

de 125 $ à 150 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec

une note de surperformance

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan augmente

le prix cible de 33 $ à 45 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Citigroup réduit son objectif de

cours à 315 dollars contre 387 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho réduit le prix cible de 390 $

à 340 $

* Adobe Inc. ADBE.O : Wells Fargo réduit le prix cible à

405 $ contre 420 $

* Aktis Oncology, Inc. AKTS.O : H.C. Wainwright initie

une couverture avec un objectif de prix de 30

* Aktis Oncology, Inc. AKTS.O : H.C. Wainwright initie

une couverture avec une note d'achat

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond

James augmente le prix cible de 6,75 $ à 9,5 $

* Alta Equipment Group Inc ALTG.N : Raymond

James relève la note de marché de "market perform" à

"outperform

* Amprius Technologies Inc AMPX.N : B. Riley

augmente le prix cible de 16 $ à 22 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Truist Securities relève

l'objectif de cours à 50 $ contre 36 $

* APA Corporation APA.O : Jefferies relève le cours cible

à 26 $, contre 22 $ auparavant

* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One

Securities initie la couverture avec une note de

surpondération

* Arko Petroleum Corp APC.O : Capital One

Securities initie une couverture avec un PT de 21

* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une

couverture avec une note neutre

* Arko Petroleum Corp APC.O : Mizuho initie une

couverture avec un prix cible de 20

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James

initie une couverture avec une forte cote d'achat

* Arko Petroleum Corp APC.O : Raymond James

initie une couverture avec un prix cible de 23

* Arko Petroleum Corp APC.O : Stifel initie la couverture

avec une note d'achat; prix cible 22

* AT&T Inc T.N : La Banque Scotia augmente le prix cible

de 29,5 $ à 31 $

* Audioeye, Inc. AEYE.O : H.C. Wainwright réduit le prix

cible de 18 $ à 12 $

* Autozone Inc AZO.N : Argus Research augmente le

cours de l'action de "hold" à "buy"

* Avantor AVTR.N : Barclays réduit l'objectif de cours à

8,5 $ contre 9 $

* Avantor AVTR.N : Barclays ramène le cours de l'action

de égal à égal à sous-pondéré

* Avista Corp AVA.N : Barclays initie une couverture avec

une note de pondération égale et un PT de 40

* BP BP.L : Goldman Sachs relève l'objectif de cours de

490 à 540 pence

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein réduit l'objectif

de cours à 29$ contre 37,5

* Brown-Forman Corp BFb.N : Bernstein ramène le cours de

l'action de "surperformance" à "marché performant"

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup augmente le prix

cible de 760 $ à 785 $

* Certara CERT.O : Barclays passe de surpondéré à égal à

pondéré

* Chord Energy Corp CHRD.O : Jefferies relève le cours

cible de 99 $ à 119 $

* Ciena Corp CIEN.N : Argus Research relève

le cours cible de 280 $ à 370 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Moffettnathanson relève le cours

cible de 80 à 92 dollars

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Raymond James

augmente le prix cible de 34 $ à 41 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities

réduit le prix cible de 34 $ à 31 $

* Coterra Energy Inc CTRA.N : Texas Capital Securities

réduit le prix cible de "buy" à "hold

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit

le prix cible de 24 $ à 21,5 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : TD Cowen réduit

le prix cible de "acheter" à "conserver

* Deere & Co DE.N : Citigroup réduit le prix cible de 675

$ à 625 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Jefferies augmente le prix

cible de 36 $ à 44 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Raymond James augmente le

prix cible de 52 $ à 62 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Jefferies relève le

cours cible à 177 $ contre 173 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève le cours cible de 30 à 33

dollars

* Dow Inc DOW.N : RBC relève le cours de l'action de "

performer " à " surperformer ", de " performer dans le

secteur " à " surperformer "; augmente le cours cible de

29 $ à 40 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix

cible de 63 $ à 59 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho augmente le prix

cible de 75 $ à 80 $

* Emergent Biosolutions Inc. EBS.N : H.C. Wainwright

réduit le prix cible à 12$ de 15

* Evergy Inc. EVRG.O : Barclays augmente le prix cible de

82 $ à 89 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : TD Cowen augmente le prix

cible de "hold" à "buy

* Genesco Inc GCO.N : Truist Securities ramène l'objectif

de cours de 38 à 32 dollars

* Guidewire Software Inc GWRE.N : Citigroup réduit

l'objectif de cours à 178 $ contre 245 $

* H2O America HTO.O : Barclays relève l'objectif de cours

à 63 $ contre 61 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix

cible à 165 $ contre 185 $

* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank

augmente le prix cible à 80$ de 63

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Barclays relève l'objectif

de cours à surpondérer de égal à égal

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen relève le prix

cible de 174 $ à 213 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : TD Cowen augmente le prix

cible de "hold" à "buy

* ITT Inc ITT.N : Barclays initie une couverture avec une

note de pondération égale et un PT de 220 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley

réduit le PT de 78,00 $ à 49,00 $

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Morgan Stanley

réduit le PT à 49,00 $ contre 78,00 $

* Leidos LDOS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à

210$ contre 230

* LTC Properties Inc LTC.N : BMO relève le cours cible de

39 $ à 44 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Mizuho relève le cours

cible de 645 $ à 750 $

* Medpace Holdings Inc MEDP.O : Barclays relève

l'objectif de cours de sous-pondération à égalité de

pondération

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève le prix

cible de 385 $ à 430 $

* Oracle ORCL.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de

cours à 300 $ contre 375 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à

230 $ contre 310 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix

cible à 215 $, au lieu de 220 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible de

310 $ à 230 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup augmente le prix cible

de 170 $ à 180 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Jefferies relève le prix cible de

54 $ à 65 $

* Pacbio PACB.O : Barclays ramène le cours cible de 2 à

1,5 dollars

* Pacbio PACB.O : Barclays réduit le prix cible à 1,5 $

au lieu de 2 $

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities relève le cours

cible de 13 à 15 dollars

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities augmente le prix

cible de "hold" à "buy"

* Rubrik Inc RBRK.N : Rosenblatt Securities réduit

l'objectif de cours à 95 $ contre 120 $ auparavant

* Shopify Inc SHOP.O : Jefferies augmente le prix cible

de 125 $ à 150 $

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC initie une couverture avec

une note de surperformance

* Solv Energy Inc MWH.O : La Banque CIBC initie une

couverture avec un prix cible de 37

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie la couverture

avec une cote de surpondération

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan initie une couverture

avec un prix cible de 34

* Solv Energy Inc MWH.O : KeyBanc initie une couverture

avec une note de surpondération; PT 34 $

* Solv Energy Inc MWH.O : TD Cowen initie la couverture

avec une cote d'achat; prix cible 32

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : JP Morgan relève le

prix cible de 33 $ à 45 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Stifel relève le cours

cible de 15 $ à 24 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan

relève l'objectif de cours à 280 $ contre 230 $ auparavant

* Terex Corp TEX.N : Citigroup augmente le prix cible de

neutre à achat; augmente le prix cible de 73 $ à 75 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève l'objectif

de cours à 130 $ contre 115 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Barclays relève l'objectif de

cours à 712 $ contre 680 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Telsey Advisory Group relève

l'objectif de cours à 715 $ contre 640 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : Wells Fargo relève l'objectif

de cours à 500 $ contre 450 $

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital

Securities relève le prix cible de 26 à 31 dollars

* USA Compression Partners LP USAC.N : Texas Capital

Securities relève le prix d'achat de "hold" à "buy

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Citigroup réduit l'objectif

de cours à 291 $ contre 319 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible

de 50,25 $ à 54,5 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia relève le cours de

l'action à surperformance sectorielle, contre performance

sectorielle auparavant

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit

l'objectif de cours à 83 $ contre 108 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : TD Cowen réduit le

cours de l'action de "buy" à "hold"

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo réduit le

prix cible de 83 $ à 79 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo augmente

le prix cible de sous-pondéré à égal pondéré

Valeurs associées

ADOBE
283,6200 USD NASDAQ +0,67%
AKTIS ONCOLOGY
18,8100 USD NASDAQ -8,42%
ALTA EQUIP GRP
6,655 USD NYSE -4,38%
ANAPTYSBIO
55,4100 USD NASDAQ -3,26%
APA
32,6800 USD NASDAQ +0,93%
ARKO PETROLEUM RG-A
18,7200 USD NASDAQ -1,78%
AT&T
28,650 USD NYSE -1,05%
AUDIOEYE
6,1100 USD NASDAQ -22,36%
AUTOZONE
3 642,380 USD NYSE -2,67%
AVANTOR
8,165 USD NYSE -4,17%
AVISTA
39,655 USD NYSE -0,73%
BP
506,050 GBX LSE +1,43%
CATERPILLAR
680,720 USD NYSE -3,57%
CERTARA
7,0600 USD NASDAQ -1,26%
CHORD ENERGY
121,3600 USD NASDAQ +1,74%
CIENA
294,180 USD NYSE -1,64%
COREWEAVE
72,9900 USD NASDAQ -2,45%
COTERRA ENERGY
31,040 USD NYSE -0,31%
DAY ONE BIOPHRM
21,2000 USD NASDAQ +65,88%
DEERE & CO
589,620 USD NYSE -0,18%
DEVON ENERGY
44,480 USD NYSE +0,02%
DIAMONDBACK ENG
180,5400 USD NASDAQ +0,84%
DOW
33,275 USD NYSE -1,38%
DUTCH BROS RG-A
51,330 USD NYSE -5,87%
EASTMAN CHEMICAL
70,340 USD NYSE -2,54%
EMERGENT BIOSOLU
8,280 USD NYSE -1,90%
EVERGY
83,3600 USD NASDAQ +0,55%
FORTREA
9,6100 USD NASDAQ -3,12%
FORTREA
36,8400 USD NASDAQ +8,32%
GENESCO
26,525 USD NYSE +1,88%
GUIDEWIRE SOFTWA
168,870 USD NYSE +4,95%
Gaz naturel
3,19 USD NYMEX 0,00%
H2O AMERICA
58,2050 USD NASDAQ +3,02%
HERC HOLDINGS
120,110 USD NYSE -8,83%
INTRNTNL SEAWAYS
72,420 USD NYSE -0,11%
IQVIA HOLDINGS
174,500 USD NYSE -2,24%
ITT
185,540 USD NYSE -2,73%
JEFFERIES FINL
38,280 USD NYSE -13,57%
LEIDOS HOLDG
177,930 USD NYSE +1,31%
LTC PROP REIT
38,410 USD NYSE +0,66%
LUMENTUM HLDNGS
558,4400 USD NASDAQ -14,19%
MEDPACE HOLDINGS
470,5900 USD NASDAQ +0,26%
MICRON TECHNOLOGY
370,3000 USD NASDAQ -6,74%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ORACLE
152,930 USD NYSE -1,20%
OSHKOSH
154,620 USD NYSE -3,33%
OVINTIV
52,245 USD NYSE -0,75%
PACIFIC BIO CA
1,3800 USD NASDAQ -9,21%
Pétrole Brent
104,61 USD Ice Europ +12,10%
Pétrole WTI
103,14 USD Ice Europ +12,37%
REDWIRE
8,535 USD NYSE -5,79%
RUBRIK RG-A
57,200 USD NYSE +2,34%
SHOPIFY RG-A
176,780 CAD TSX -4,06%
SHOPIFY SVTG-A
113,340 CAD TSX +107,20%
SJW GROUP
55,0700 USD NASDAQ +0,38%
SOLV ENERGY RG-A
27,0400 USD NASDAQ -5,02%
SYNDAX PHARMACEU
22,0700 USD NASDAQ +2,27%
TANGO THERAPETCS
16,9500 USD NASDAQ +0,71%
TENET HEALTHCARE
236,820 USD NYSE -1,92%
TEREX CORP
62,020 USD NYSE -5,57%
TRANSMEDICS GRP
129,6100 USD NASDAQ -7,47%
ULTA BEAUTY
646,3400 USD NASDAQ -1,12%
USA COPMRESS PRT
27,825 USD NYSE +0,38%
VEEVA SYSTEMS RG-A
195,525 USD NYSE -0,30%
VERIZON COMM
51,105 USD NYSE -0,11%
WESTERN ALLIANCE
73,930 USD NYSE -8,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/03/2026 à 13:46:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank