TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Dollar General, Keysight Technologies, Teledyne Technologies
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont Dollar General, Keysight Technologies et Teledyne Technologies.

FAITS MARQUANTS

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le prix cible de 145 à 170 dollars

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler relève le cours cible de 120 à 130 dollars

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 300 dollars contre 255 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $ auparavant

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le prix cible de 35 $ à 70 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays ramène le cours cible de 117 à 112 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Stephens relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Apollo APO.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; prix cible de 142

* Arcbest Corp ARCB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 105 $ contre 94 $

* Arcellx Inc ACLX.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre

* Arcellx Inc ACLX.O : Citigroup augmente l'objectif de prix de 110 à 115 dollars

* Arcellx Inc ACLX.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Arcellx Inc ACLX.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 100 $ à 115 $

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 180 à 173 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : TD Cowen augmente le prix cible à 215 $ de 195 $

* Bed Bath & Beyond Inc BBBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 8$ contre 10

* Blackstone BX.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 179 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; PT 162 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 6150,00 $ à 5500,00 $

* Broadcom Inc AVGO.O : TD Cowen réduit le prix cible à 405$ de 450

* Bxp Inc BXP.N : Mizuho passe de "surperformance" à "neutre"; baisse le prix cible de 79 $ à

62 $

* Cactus Inc WHD.N : Piper Sandler initie une couverture avec une note de surpondération; PT de 73 $

* Cardinal Health CAH.N : Barclays augmente le prix cible de 243 $ à 258 $

* Carlyle Group Inc CG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; PT 67

* Chesapeake Utilities Corp CPK.N : Barclays réduit le prix cible de 141 $ à 140 $

* Consolidated Edison, Inc. ED.N : Barclays augmente le prix cible de 100 $ à 110 $

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO ramène le prix cible de 418 $ à 410 $

* Construction Partners Inc ROAD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 147 $ contre

115 $ auparavant

* Crowdstrike CRWD.O : TD Cowen réduit le prix cible de 580 $ à 480 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho augmente le prix cible à 205 $ de 194 $

* Dollar General Corp DG.N : Oppenheimer relève le cours cible de 145 à 170 dollars

* Dominion Energy D.N : Mizuho relève le cours cible de 62 $ à 66 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Bernstein réduit le prix cible à 470 $ de 490

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : BMO réduit le prix cible de 540 $ à 500 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit le prix cible de 465 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : JP Morgan réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen réduit le prix cible de 460 $ à 450 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 53,00 $ à 40,00 $

* Enhabit Inc EHAB.N : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente le cours de

l'action de "12,5" à "13,8

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 23

* Everquote Inc EVER.O : B. Riley réduit le prix cible de 36 $ à 30 $

* Everquote Inc EVER.O : Needham réduit le prix cible à 25 $ de 40

* Flywire Corp FLYW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 16,00 $ à 15,00 $

* Freshpet Inc FRPT.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 80$ contre 72

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 80$ contre 70

* Freshpet Inc FRPT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 90,00 $ contre 71,00 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : BTIG réduit le prix cible de 200 $ à 170 $

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies réduit le prix cible à 150 $ de 180

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 160 à 130 dollars

* Genedx Holdings Corp WGS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Guardant Health Inc GH.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 120 $ à 130 $

* H2O America HTO.O : Barclays initie la couverture avec une note de surpondération et un PT de 61

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 31 $

* Harmony Biosciences HRMY.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Healthequity Inc HQY.O : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Hershey HSY.N : Mizuho augmente le prix cible de 165 $ à 195 $

* Highwoods Properties Inc HIW.N : Mizuho réduit le prix cible à 25$ de 30

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit le PO à 12,5$ de 13

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup réduit le prix cible à 13,25 $ à partir de 16,5

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 17,5 $ à partir de 20

* Idacorp Inc IDA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 149 $ contre 144 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : Mizuho ramène l'objectif de cours à 204 $ contre 211 $

* Jll JLL.N : KBW ramène le cours cible à 380 $, contre 405 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : JP Morgan relève le cours cible à 300 $, contre 255 $ auparavant

* Keysight Technologies Inc KEYS.N : Morgan Stanley relève le PT à 268,00 $ contre 227,00 $

* Keysight Technologies, Inc. KEYS.N : Barclays relève le prix cible à 320 $, contre 232 $ auparavant

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho passe de neutre à sous-performance

* Kilroy Realty Corp KRC.N : Mizuho réduit le prix cible de 37 $ à 29 $

* KKR KKR.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 137 $

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : BTIG relève le prix cible de 95 $ à 115 $

* Labcorp LH.N : Piper Sandler relève le prix cible de 270 à 300 dollars

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Susquehanna ramène l'objectif de cours à 100 $, contre 120 $

auparavant

* Marvell Technology Inc MRVL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève le cours cible de 305 à 325 dollars

* Mediaalpha Inc MAX.N : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 18 $

* Mongodb Inc MDB.O : Citigroup réduit le prix cible de 525 $ à 435 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 88 $

* Moody's Corp MCO.N : Mizuho réduit le cours cible à 524 $ contre 550 $

* Netskope Inc NTSK.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Nuscale Power SMR.N : Barclays réduit le prix cible à 15 $ contre 45

* Nutanix Inc NTNX.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 62,00 $ à 56,00 $

* Nvidia Corp NVDA.O : HSBC réduit le prix cible à 310 $ contre 320 $

* Oklo Inc. OKLO.N : Barclays réduit le prix cible à 82 $ contre 146 $

* Okta Inc OKTA.O : TD Cowen réduit le prix cible à 105 $ contre 115 $

* Okta Inc. OKTA.O : Barclays réduit le prix cible à 85 $ contre 95 $

* Organon OGN.N : Barclays augmente le prix cible de 7,5 $ à 8 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Stephens relève le cours cible de 45 à 55 dollars

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 27 $ contre 38 $

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* Ppl Corp PPL.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Quanta Services Inc PWR.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 506 à 634 dollars

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 537 dollars contre 424 dollars

* Sailpoint Inc SAIL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 30 $ à 25 $

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible à 82 $ contre 72 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 105 $

* SL Green Realty Corp SLG.N : Mizuho réduit le cours cible de 47 $ à 38 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : BofA Global Research relève le PO de 30 $ à 35 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 224 $ à 246 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 770 $ contre 710 $

auparavant

* TPG Inc TPG.O : RBC initie une couverture avec une note de surperformance; prix cible de 59 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : Needham relève le cours cible de 50 $ à 70 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève le cours cible de 35 $ à 70 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 13 $ à 17 $

* Vir Biotechnology Inc VIR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 20,00 $ à 24,00 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 40 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 27,75 $ contre 23,5 $

auparavant

* Wayfair Inc W.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 110$ contre 130

* Workday Inc WDAY.O : Baird réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 297 $

* Workday Inc WDAY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $ contre 270 $

* Xoma Royalty Corp XOMA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* XPO Inc XPO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 214 $ contre 209 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; PT $37

* Yum Brands YUM.N : JP Morgan relève le prix cible à 170 $, contre 160 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : BTIG réduit l'objectif de cours à 209 $, contre 365 $ auparavant

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen réduit le prix cible de 330 à 260 $

