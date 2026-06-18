TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Jabil, Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Jabil et Prologis.
POINTS FORTS
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours
de 225 $ à 275 $
* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $
* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture avec une note « en ligne avec le
marché »
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance la couverture avec une note «
sous-performance »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 211 $ à 225 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : HSBC relève son objectif de cours de 52 $ à 71 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de
225 $ à 275 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Raymond James reprend sa couverture avec une recommandation «
surperformer »; objectif de cours: 241 $
* First Industrial Realty Trust FR.N : Raymond James réitère sa recommandation « achat fort »;
objectif de cours: 83 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $
* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $
* LXP Industrial Trust LXP.N : Raymond James attribue pour la première fois la note « en ligne
avec le marché »
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $
* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec
le marché »
* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à «
acheter »
* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Raymond James lance sa couverture avec une note «
sous-performance »
* Stag Industrial STAG.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »;
objectif de cours: 44 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « sous-performance
»
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