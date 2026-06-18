 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Jabil, Prologis
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 09:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Jabil et Prologis.

POINTS FORTS

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours

de 225 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture avec une note « en ligne avec le

marché »

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance la couverture avec une note «

sous-performance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 211 $ à 225 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : HSBC relève son objectif de cours de 52 $ à 71 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : La Scotiabank relève son objectif de cours de

225 $ à 275 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Raymond James reprend sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 241 $

* First Industrial Realty Trust FR.N : Raymond James réitère sa recommandation « achat fort »;

objectif de cours: 83 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Raymond James attribue pour la première fois la note « en ligne

avec le marché »

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec

le marché »

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Rexford Industrial Realty Inc REXR.N : Raymond James lance sa couverture avec une note «

sous-performance »

* Stag Industrial STAG.N : Raymond James reprend sa couverture avec une note « surperformance »;

objectif de cours: 44 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « sous-performance

»

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
32,1300 USD NASDAQ +1,20%
A.J.GALLAGHER
216,130 USD NYSE +0,08%
BIO-TECHNE
55,0000 USD NASDAQ -1,84%
BRGHTSPRNG HLTH
64,4300 USD NASDAQ +0,45%
DATADOG RG-A
226,6300 USD NASDAQ -1,94%
EASTGROUP PROP R
197,540 USD NYSE -3,15%
FIRST IND RT T R
60,690 USD NYSE -3,39%
GUARDIAN RG-A
43,420 USD NYSE +2,29%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
ILLUMINA
159,0900 USD NASDAQ -3,16%
JABIL
375,220 USD NYSE -0,15%
NURIX THERAPEUTC-RG
17,1200 USD NASDAQ +0,29%
PROLOGIS REIT
140,960 USD NYSE -3,52%
Pétrole Brent
77,98 USD Ice Europ -0,86%
Pétrole WTI
74,85 USD Ice Europ -1,36%
RANGE RESOURCES
36,670 USD NYSE -2,25%
REXFORD IND REIT
32,470 USD NYSE -5,76%
STAG INDL REIT
37,270 USD NYSE -3,12%
TERRENORLTY REIT
63,880 USD NYSE -3,66%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 09:14:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
27,6 -38,12%
Pétrole Brent
77,97 -0,88%
CAC 40
8 439,13 +0,10%
SOITEC
122,85 -1,48%
TOTALENERGIES
71,45 -1,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank