TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Jabil, Prologis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Jabil et Prologis.
POINTS FORTS
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours
de 225 $ à 275 $
* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $
* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne
avec le marché »
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance sa couverture avec une note «
sous-performance »
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 59 $ à
51 $
* Andersons Inc ANDE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation
« Achat »; objectif de cours: 110 dollars
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 211 $ à
225 $
* Biodesix Inc BDSX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $
* Biogen Inc BIIB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 206 $ à 224 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : HSBC relève son objectif de cours de 52 $ à 71
$
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à
81 $
* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à
« surperformer le secteur »
* BXP Inc BXP.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $
* Carmax Inc KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $
* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $
* Citigroup Inc C.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 162 $ à 165 $
* CME Group Inc CME.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «
surperformer »
* Conagra Brands CAG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours
de 225 $ à 275 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $
* Duke Energy Corp DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 134 $
* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Raymond James réitère sa recommandation « surperformer
»; objectif de cours: 241 $
* Enterprise Financial Services EFSC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à
67 $
* Equifax Inc EFX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $
* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre
»
* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 13,3 $ à 14 $
* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : la Banque Scotia relève sa recommandation de « en
ligne avec le secteur » à « surperformer le secteur »
* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de
34 $ à 33 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 282 $ à
290 $
* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à
148 $
* First Industrial Realty Trust FR.N : Raymond James réitère sa recommandation « Achat fort
»; objectif de cours: 83 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à
50 $
* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 39 $
* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $
* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays attribue pour la première fois la note «
surpondérer »; objectif de cours: 46
* Intuit Inc INTU.O : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »;
abaisse son objectif de cours de 375 $ à 275 $
* Jabil Inc JBL.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 426 $
* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $
* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $
* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $
* LXP Industrial Trust LXP.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne
avec le marché »
* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève son objectif de cours de 550 $ à 1 500 $
* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 550 $ à 1 300 $
* Mid-America Apartment Communities MAA.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 120
$ à 129 $
* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 292 $ à 283 $
* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $
* Octave OCTV.OQ : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et
un objectif de 18 $
* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $
* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à «
conserver »
* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 173 $ à 168 $
* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 331 $ à 313 $
* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en
ligne avec le marché »
* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de « surperformance
sectorielle » à « performance sectorielle »
* Prologis Inc PLD.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $
* Public Storage PSA.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 340 $ à 342 $
* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre
» à « acheter »
* Realty Income Corp O.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $
* Rexford Industrial Realty REXR.N : Raymond James lance sa couverture avec une
recommandation « sous-performance »
* Rexford Industrial Realty REXR.N : la Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne
avec le secteur » à « surperformer le secteur »
* Rexford Industrial Realty REXR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 38 $ à
36 $
* Salesforce Inc CRM.N : Monness Crespi Hardt relève sa recommandation de « neutre » à «
acheter »
* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 206 $ à
220 $
* SLB SLB.N : Stifel relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $
* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $
* Stag Industrial STAG.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «
surperformer »; objectif de cours: 44 $
* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Steel Dynamics STLD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 285 $ à 280 $
* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 293 $ à 291 $
* Targa Resources TRGP.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «
Achat »; objectif de cours: 314 $
* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation «
sous-performance »
* The Southern Company SO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $
* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Traws pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre
»
* Ventas Inc VTR.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 95 $ à 88 $
* Vornado Realty Trust VNO.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $
* Welltower Inc WELL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 248 $ à 232 $
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