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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Datadog, Jabil, Prologis
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 14:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Datadog, Jabil et Prologis.

POINTS FORTS

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours

de 225 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne

avec le marché »

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance sa couverture avec une note «

sous-performance »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 26 $ à 40 $

* American Healthcare REIT Inc AHR.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 59 $ à

51 $

* Andersons Inc ANDE.O : Texas Capital Securities lance sa couverture avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 110 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : KBW relève son objectif de cours de 235 $ à 242 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 211 $ à

225 $

* Biodesix Inc BDSX.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Biogen Inc BIIB.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 206 $ à 224 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : HSBC relève son objectif de cours de 52 $ à 71

$

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 65 $ à

81 $

* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur » à

« surperformer le secteur »

* BXP Inc BXP.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Carmax Inc KMX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Carmax Inc KMX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 38 $ à 43 $

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 47 $ à 50 $

* Citigroup Inc C.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 162 $ à 165 $

* CME Group Inc CME.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à «

surperformer »

* Conagra Brands CAG.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 14 $ à 12 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : la Scotiabank relève son objectif de cours

de 225 $ à 275 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 139 $ à 135 $

* Duke Energy Corp DUK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 134 $

* Eastgroup Properties Inc EGP.N : Raymond James réitère sa recommandation « surperformer

»; objectif de cours: 241 $

* Enterprise Financial Services EFSC.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 64 $ à

67 $

* Equifax Inc EFX.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 230 $ à 220 $

* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre

»

* Ermenegildo Zegna NV ZGN.N : Goldman Sachs relève son objectif de cours de 13,3 $ à 14 $

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : la Banque Scotia relève sa recommandation de « en

ligne avec le secteur » à « surperformer le secteur »

* Essential Properties Realty Trust EPRT.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de

34 $ à 33 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 282 $ à

290 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à

148 $

* First Industrial Realty Trust FR.N : Raymond James réitère sa recommandation « Achat fort

»; objectif de cours: 83 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Stephens relève son objectif de cours de 42 $ à

50 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 39 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 125 $ à 150 $

* Indivior Pharmaceuticals, Inc INDV.O : Barclays attribue pour la première fois la note «

surpondérer »; objectif de cours: 46

* Intuit Inc INTU.O : Stifel abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »;

abaisse son objectif de cours de 375 $ à 275 $

* Jabil Inc JBL.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 426 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 450 $

* Jabil Inc JBL.N : Stifel relève son objectif de cours de 430 $ à 460 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 100 $

* LXP Industrial Trust LXP.N : Raymond James lance sa couverture avec une note « en ligne

avec le marché »

* Micron Technology Inc MU.O : Stifel relève son objectif de cours de 550 $ à 1 500 $

* Micron Technology Inc MU.O : Wedbush relève son objectif de cours de 550 $ à 1 300 $

* Mid-America Apartment Communities MAA.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 120

$ à 129 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 292 $ à 283 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Baird relève son objectif de cours de 26 $ à 33 $

* Octave OCTV.OQ : Barclays lance la couverture du titre avec une recommandation « neutre » et

un objectif de 18 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 15 $

* Payoneer Global Inc PAYO.O : Benchmark abaisse sa recommandation de « acheter » à «

conserver »

* Pepsico PEP.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 173 $ à 168 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 331 $ à 313 $

* Prologis Inc PLD.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en

ligne avec le marché »

* Prologis Inc PLD.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de « surperformance

sectorielle » à « performance sectorielle »

* Prologis Inc PLD.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 156 $ à 146 $

* Public Storage PSA.N : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 340 $ à 342 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève sa recommandation de « neutre

» à « acheter »

* Realty Income Corp O.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 72 $ à 67 $

* Rexford Industrial Realty REXR.N : Raymond James lance sa couverture avec une

recommandation « sous-performance »

* Rexford Industrial Realty REXR.N : la Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne

avec le secteur » à « surperformer le secteur »

* Rexford Industrial Realty REXR.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 38 $ à

36 $

* Salesforce Inc CRM.N : Monness Crespi Hardt relève sa recommandation de « neutre » à «

acheter »

* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 206 $ à

220 $

* SLB SLB.N : Stifel relève son objectif de cours de 61 $ à 64 $

* SpaceX SPCX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 190 $ à 250 $

* Stag Industrial STAG.N : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note «

surperformer »; objectif de cours: 44 $

* Stanley Black & Decker Inc SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $

* Steel Dynamics STLD.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 285 $ à 280 $

* Steel Dynamics STLD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 293 $ à 291 $

* Targa Resources TRGP.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 314 $

* Terreno Realty Corp TRNO.N : Raymond James lance la couverture avec une recommandation «

sous-performance »

* The Southern Company SO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 99 $ à 98 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Traws pharma Inc TRAW.O : H.C. Wainwright abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre

»

* Ventas Inc VTR.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 95 $ à 88 $

* Vornado Realty Trust VNO.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 33 $ à 38 $

* Welltower Inc WELL.N : la Scotiabank abaisse son objectif de cours de 248 $ à 232 $

Valeurs associées

10X GENOMICS RG-A
32,1300 USD NASDAQ 0,00%
A.J.GALLAGHER
216,130 USD NYSE 0,00%
ANDERSONS
68,7700 USD NASDAQ 0,00%
BIO-TECHNE
55,0000 USD NASDAQ 0,00%
BIODESIX
15,2200 USD NASDAQ 0,00%
BIOGEN
198,6700 USD NASDAQ 0,00%
BRGHTSPRNG HLTH
64,4300 USD NASDAQ 0,00%
BXP
63,075 USD NYSE 0,00%
CAMDEN REIT-SBI
109,380 USD NYSE 0,00%
CARMAX
47,370 USD NYSE 0,00%
CITIGROUP
143,840 USD NYSE 0,00%
CME GROUP RG-A
252,5400 USD NASDAQ 0,00%
CONAGRA FOODS
13,185 USD NYSE 0,00%
DATADOG RG-A
226,6300 USD NASDAQ 0,00%
DUKE ENERGY
123,720 USD NYSE 0,00%
EASTGROUP PROP R
197,540 USD NYSE 0,00%
ENTERPRISE FINL
61,9700 USD NASDAQ 0,00%
EQUIFAX INC
154,780 USD NYSE 0,00%
ESSEN PROP REIT
29,530 USD NYSE 0,00%
ESSEX PROP REIT
274,430 USD NYSE 0,00%
EXTRA SP ST REIT
143,875 USD NYSE 0,00%
FIRST IND RT T R
60,690 USD NYSE 0,00%
GUARDIAN RG-A
43,420 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
HIMS&HERS HLTH RG-A
31,890 USD NYSE 0,00%
ILLUMINA
159,0900 USD NASDAQ 0,00%
INDIVIOR PHARMA
37,9300 USD NASDAQ 0,00%
INTUIT
269,0800 USD NASDAQ 0,00%
JABIL
375,220 USD NYSE 0,00%
JFROG
81,3500 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
1 043,1900 USD NASDAQ 0,00%
MID-AMER AP REIT
133,110 USD NYSE 0,00%
NUCOR
252,595 USD NYSE 0,00%
NURIX THERAPEUTC-RG
17,1200 USD NASDAQ 0,00%
PAYONEER GLOBAL
7,0200 USD NASDAQ 0,00%
PEPSICO
141,5900 USD NASDAQ 0,00%
PK HTL&RSTS REIT
14,495 USD NYSE 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
204,390 USD NYSE 0,00%
PROLOGIS REIT
140,960 USD NYSE 0,00%
PUBLIC STOR REIT
312,490 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
78,34 USD Ice Europ -0,41%
Pétrole WTI
75,03 USD Ice Europ -1,12%
RANGE RESOURCES
36,670 USD NYSE 0,00%
REALTY INCOME REIT
60,575 USD NYSE 0,00%
REXFORD IND REIT
32,470 USD NYSE 0,00%
SALESFORCE
155,050 USD NYSE 0,00%
SLB
50,330 USD NYSE 0,00%
SMN PRP GRP REIT
209,800 USD NYSE 0,00%
SOUTHERN CO
92,530 USD NYSE 0,00%
SPACEX
191,8200 USD NASDAQ 0,00%
STAG INDL REIT
37,270 USD NYSE 0,00%
STEEL DYNAMICS
270,1300 USD NASDAQ 0,00%
STNLY BLCK&DECK
82,470 USD NYSE 0,00%
TARGA RESOURCES
260,730 USD NYSE -0,06%
TERRENORLTY REIT
63,880 USD NYSE 0,00%
TRANSMEDICS GRP
73,2200 USD NASDAQ 0,00%
TRAWS PHARMA
0,7985 USD NASDAQ 0,00%
VENTAS REIT
82,150 USD NYSE 0,00%
VOR RLT REIT-SBI
36,465 USD NYSE 0,00%
WELLTOWER REIT
206,630 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 18/06/2026 à 14:02:12.

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