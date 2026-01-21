information fournie par Reuters • 21/01/2026 à 09:18

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Datadog, IBM, Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Datadog, IBM et Netflix, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen réduit son objectif de cours à 200 dollars contre 235 dollars

* IBM IBM.N : JP Morgan relève le cours cible à 312 $, contre 290 $ auparavant

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 502 $ à 600 $

* Netflix Inc NFLX.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 152,50 $ à 125 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 220 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 131 $ à 136 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 159 $ à 200 $

* Ametek AME.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 271 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève l'objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Applied Digital APLD.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT $42

* AstraZeneca AZN.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 104 $ contre 103 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 36 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW relève le cours cible à 135 $, contre 116 $ auparavant

* BOK Financial Corp BOKF.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 115 $ à 140 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC augmente l'objectif de cours de 124 $ à 132 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 109 à 117 $

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan réduit le cours cible à 28 $ contre 31 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible de 335 à 370 dollars

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 46 $ contre 44 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Dupont DD.N : RBC augmente le cours cible de 48 $ à 51 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies relève le cours cible à 40 $, contre 37 $

auparavant

* Fermi America Llc FRMI.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT

$23

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW augmente l'objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC augmente l'objectif de cours de 52 $ à 57 $

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 77 $ à 79 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 78 $, contre 72

$ auparavant

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 185 à 204 dollars

* IBM IBM.N : JP Morgan relève le cours cible à 312 $, contre 290 $ auparavant

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 83 $ à 91 $

* KLA Corp KLAC.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 1250 $ à 1560 $

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan ramène le cours cible de 25 à 24 dollars

* Lam Research LRCX.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 195 à 260 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : Jefferies relève le cours cible de 21,5 $ à 25 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 502 $ à

600 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 69 $ contre 71 $

* Netflix Inc NFLX.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 152,50 $ à 125 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 140 $ à 103 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse l'objectif de cours de 105 à 95 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 115 à 112 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Deutsche Bank initie avec une note

d'achat; objectif de cours; PT 116 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 127 $ à 120 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC augmente l'objectif de cours de 110 à 118 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 171 $ à 190 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : H.C. Wainwright abaisse la note à neutre

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Leerink Partners abaisse sa note de "surperformance" à

"performance du marché"

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : TD Cowen abaisse sa note de "achat" à "conserver"

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 91 $ à 88 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 à 63 dollars

* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 63 à 65 dollars

* US Bancorp USB.N : KBW relève le cours cible de 58 à 59 dollars

* WEX Inc WEX.N : Jefferies relève le cours cible de 150 à 160 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 94 $ à 90 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève le cours cible à 68 $ contre 67 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 65 $ contre

63 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 64 $