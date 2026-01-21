 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Datadog, IBM, Netflix
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Datadog, IBM et Netflix, mercredi.

FAITS MARQUANTS

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen réduit son objectif de cours à 200 dollars contre 235 dollars

* IBM IBM.N : JP Morgan relève le cours cible à 312 $, contre 290 $ auparavant

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 502 $ à 600 $

* Netflix Inc NFLX.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 152,50 $ à 125 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 220 $ à 225 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : RBC relève le cours cible de 131 $ à 136 $

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 159 $ à 200 $

* Ametek AME.N : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours de 271 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : HSBC relève l'objectif de cours de 67 $ à 75 $

* Applied Digital APLD.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT $42

* AstraZeneca AZN.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 104 $ contre 103 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 32 $ contre 36 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW relève le cours cible à 135 $, contre 116 $ auparavant

* BOK Financial Corp BOKF.O : Raymond James augmente l'objectif de cours de 115 $ à 140 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC augmente l'objectif de cours de 124 $ à 132 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève le cours cible de 109 à 117 $

* Campbell's Co CPB.O : JP Morgan réduit le cours cible à 28 $ contre 31 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible de 335 à 370 dollars

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 75 $ contre 70 $

* Darling Ingredients Inc DAR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 46 $ contre 44 $

* Datadog Inc DDOG.O : TD Cowen ramène le cours cible à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Dupont DD.N : RBC augmente le cours cible de 48 $ à 51 $

* Excelerate Energy Inc EE.N : Jefferies relève le cours cible à 40 $, contre 37 $

auparavant

* Fermi America Llc FRMI.O : Texas Capital Securities initie avec une note d'achat; PT

$23

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW augmente l'objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : RBC augmente l'objectif de cours de 52 $ à 57 $

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève le cours cible de 62 $ à 70 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 77 $ à 79 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 78 $, contre 72

$ auparavant

* Hershey HSY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 185 à 204 dollars

* IBM IBM.N : JP Morgan relève le cours cible à 312 $, contre 290 $ auparavant

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève le cours cible de 83 $ à 91 $

* KLA Corp KLAC.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 1250 $ à 1560 $

* Kraft Heinz KHC.O : Jefferies réduit le cours cible à 23 $ contre 24 $

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan ramène le cours cible de 25 à 24 dollars

* Lam Research LRCX.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 195 à 260 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : Jefferies relève le cours cible de 21,5 $ à 25 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 502 $ à

600 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 69 $ contre 71 $

* Netflix Inc NFLX.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 152,50 $ à 125 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 140 $ à 103 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research abaisse l'objectif de cours de 105 à 95 dollars

* Netflix Inc NFLX.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 115 à 112 dollars

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Deutsche Bank initie avec une note

d'achat; objectif de cours; PT 116 $

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 127 $ à 120 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : RBC augmente l'objectif de cours de 110 à 118 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève le cours cible de 171 $ à 190 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : H.C. Wainwright abaisse la note à neutre

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Leerink Partners abaisse sa note de "surperformance" à

"performance du marché"

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 60 $ à 58 $

* Rapt Therapeutics Inc RAPT.O : TD Cowen abaisse sa note de "achat" à "conserver"

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 91 $ à 88 $

* TKO Group TKO.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours de 220 $ à 225 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève le cours cible de 58 à 63 dollars

* US Bancorp USB.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 63 à 65 dollars

* US Bancorp USB.N : KBW relève le cours cible de 58 à 59 dollars

* WEX Inc WEX.N : Jefferies relève le cours cible de 150 à 160 dollars

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* Xcel Energy XEL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 94 $ à 90 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : JP Morgan relève le cours cible à 68 $ contre 67 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 65 $ contre

63 $

* Zions Bancorporation Na ZION.O : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 64 $

Valeurs associées

3M
156,260 USD NYSE -6,84%
ALBEMARLE
172,485 USD NYSE +5,79%
AMETEK
213,190 USD NYSE -1,20%
ANGLOGOLD ASH
106,820 USD NYSE +7,88%
APPLIED DIGITAL
35,4377 USD NASDAQ -5,25%
ASTRAZENECA SP ADR
89,9400 USD NASDAQ -4,71%
BELLRNG BRNDS
26,790 USD NYSE +12,00%
BOK FINL
129,7800 USD NASDAQ +1,22%
BUNGE GLOBAL
110,020 USD NYSE +2,05%
CORPAY RG-B
305,240 USD NYSE -4,83%
CORTEVA
68,890 USD NYSE -1,08%
DARLING INGREDIE
40,430 USD NYSE +2,17%
DATADOG RG-A
116,9400 USD NASDAQ -1,75%
DUPONT DE NEMOURS
42,280 USD NYSE -1,38%
EXCELERATE ENR RG-A
33,280 USD NYSE +0,12%
FERMI
9,2200 USD NASDAQ -8,94%
FIFTH THIRD BANC
50,1100 USD NASDAQ +1,93%
FISERV INC
64,4700 USD NASDAQ -2,75%
FRESHPET
67,6400 USD NASDAQ +5,28%
Gaz naturel
3,91 USD NYMEX 0,00%
HANCOCK WHITNEY
67,6000 USD NASDAQ -1,08%
HERSHEY
198,870 USD NYSE +0,55%
IBM
291,330 USD NYSE -4,74%
INTERACTIVE BR RG-A
71,5100 USD NASDAQ -2,52%
KLA
1 486,1800 USD NASDAQ -5,21%
LAM RESEARCH
222,2150 USD NASDAQ -0,33%
LENDINGCLUB
19,920 USD NYSE -3,77%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
505,0200 USD NASDAQ +0,67%
MONDELEZ INTL RG-A
57,9900 USD NASDAQ +1,31%
NETFLIX
87,1950 USD NASDAQ -0,91%
POST HOLDINGS
98,260 USD NYSE -1,08%
Pétrole Brent
63,98 USD Ice Europ -0,03%
Pétrole WTI
59,56 USD Ice Europ -0,17%
QUAKER CHEMIC.
150,225 USD NYSE -5,00%
RAPT THERAP
57,5400 USD NASDAQ +63,93%
SPROUTS FARMERS
72,5500 USD NASDAQ -7,69%
THE CAMPBELL'S
26,4400 USD NASDAQ +1,38%
THE KRAFT HEINZ
23,7600 USD NASDAQ +0,98%
TKO GRP RG-A
203,340 USD NYSE +0,11%
TYSON FOODS -A-
60,910 USD NYSE +1,40%
US BANCORP
54,390 USD NYSE -0,04%
WEX
152,070 USD NYSE -3,64%
WINTRUST FINANCI
144,7200 USD NASDAQ -0,83%
XCEL ENERGY
76,2000 USD NASDAQ +0,78%
ZIONS BANCORP
59,0550 USD NASDAQ -0,95%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/01/2026 à 09:18:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

