BarryCallebaut confie sa direction à l'ancien patron d'Unilever, l'action grimpe

( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

Le groupe suisse Barry Callebaut, plombé par une chute de la demande de chocolat face au prix toujours élevé du cacao, a annoncé mercredi un changement à sa direction, confiée à l'ancien patron d'Unilever, faisant grimper le cours de son action.

En marge de ses ventes trimestrielles, le groupe - qui fournit du cacao et préparations chocolatées aux confiseurs et grands groupes agroalimentaires comme Hershey, Mondelez et Nestlé - a annoncé que le Néerlandais Hein Schumacher, 54 ans, allait reprendre la direction de l'entreprise dès le 26 janvier, succédant à l'Allemand Peter Feld, aux commandes depuis 2023.

Dans un communiqué, le président du groupe, Patrick De Maeseneire, a mis en avant l'expérience du dirigeant dans le secteur de l'alimentation, M. Schumacher étant l'ancien directeur du groupe britannique Unilever, un des grands clients de Barry Callebaut, mais aussi du fabricant de produits laitiers Royal FrieslandCampina.

"Il est le bon leader à ce stade" alors que Barry Callebaut "embarque pour un nouveau chapitre de croissance", a affirmé M. Maeseneire, cité dans le communiqué.

En 2023, Peter Feld s'était vu confier la mission de transformer l'entreprise pour la rendre "plus légère et plus agile", a retracé M. De Maeseineire, qui précise que cette transformation est bientôt achevée et qu'il s'agit donc du "bon moment pour une transition à la direction générale".

Dans les premiers échanges, l'action a bondi de plus de 7%. A 10H37 GMT, elle s'appréciait de 3.45% à 1.290 francs suisses, à contre-tendance du SPI, l'indice élargi de la Bourse suisse, en baisse de 0,34%.

Selon Matteo Lindauer, analyste chez Vontobel, il était "grand temps" pour Barry Callebaut de changer de directeur général.

"La confiance dans la direction s'était érodée depuis un an", écrit l'analyste dans un commentaire boursier, estimant que M. Schumacher va devoir ré-insuffler "une culture positive au sein du groupe".

"Ses relations étroites avec de grands clients de Barry Callebaut devraient être un atout", selon lui.

- Volumes en baisse au 1T -

L'an passé, le groupe avait abaissé à trois reprises ses objectifs financiers face à la flambée des cours du cacao qui ont pesé sur la demande, face aux hausses de prix imposées par les fabricants de chocolat pour compenser l'inflation de leurs coûts. Il avait notamment repoussé d'un an les objectifs d'économies qu'il s'était fixé dans le programme de restructuration mis en place en 2023.

Les cours du cacao ont atteint des sommets en décembre 2024 à 12.931 dollars la tonne sur le marché à New York, mais ont nettement reflué en 2025 pour terminer l'année à 6.065 dollars.

Pour Daniel Bürki, analyste à la Banque cantonale de Zurich, ce changement de directeur général "signale aussi que l'entreprise ne +performe+ toujours pas comme espéré". Ses ventes au premier trimestre décalé (clos fin novembre), ont été "faibles", note-t-il, le repli des volumes de ventes étant plus prononcé que prévu.

Son chiffre d'affaires, en repli de 6,4% à près de 3,7 milliards de francs suisses (3,9 milliards d'euros), a légèrement dépassé les attentes des investisseurs, mais les volumes ont chuté de 9,9% par rapport à la même période un an plus tôt, à 509 milliers de tonnes. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP les escomptaient en moyenne à 517 milliers de tonnes.

Le directeur financier a toutefois estimé que le reflux de cours du cacao constituait "un signal positif" pour la seconde moitié de l'année.